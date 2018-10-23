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Günlük burç yorumları: 23 Ekim Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 06:54 | Son Güncelleme

23 Ekim Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve son haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 23 Ekim Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

23 Ekim Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, 23 Ekim saat:14:22 - 22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerleyecek Güneş süresince isteklerinizi elde etmek amaçlı bağlantılar kurarız. Bunlar cinsel, finansal veya farklı tarzda olabilir. Çıkar ilişkisine de dayanabilir. Bu gayet doğal sayılmalıdır. Çünkü arzularımız bir hayli güçlüdür. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, 23 Ekim saat:14:22 - 22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda seyrini sürdürecek Güneş, bir yıl sonra aynı noktaya geliyor. Bu süreç genel anlamıyla partnerinizle aranızda atışmalarının yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu bir zamandır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, 23 Ekim saat:14:22 - 22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında çalışma evinizde ilerlemesini sürdürecek Güneş-Akrep burcu seyri, genel anlamıyla dönüşüm ve yenilenme konularında etkili olup, gayet hırslı bir şekilde çalışmanızı, isteklerinizi elde etmek için azami çaba harcamanızı sağlayıcı önemli bir kuvvettir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, 23 Ekim saat:14:22 - 22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Güneş-Akrep burcunda seyrine başladığında aşkta güç, kararlılık, kazanma hırsı, derin kavrayış ve anlayış yükselir. Belli bir amacınız varsa ona ulaşmak için yeniliklerde bulunmanız mümkündür. Sizi motive edecek bir aşk kapınızı çalabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, 23 Ekim saat:14:22 - 22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek Güneş eviniz, ailenizle ilgili konularda iç gözlemde bulunma süreci anlamı taşır. Çocukluğunuzda sizi etkileyen ve ailenizle olan ilişkilerinizden kaynaklanan tüm geçmişinizi tekrar gözden geçireceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, 23 Ekim saat:14:22 - 22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek olan Güneş genel olarak, yakın çevrenizle olan ilişkinizi düzenlemek, bencil davranmamak, paylaşımda bulunmak ve fırsatlardan yararlanmaktır. Bu dönemde güçlü görünmek ve kendinizi kanıtlamak istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, 23 Ekim saat:14:22 - 22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda seyrini sürdürecek Güneş, maddi-manevi anlamda güçlenmek arzunuzun ve isteklerinizi elde etme azminizin işaretçisidir. İdeallerinizden ödün vermezsiniz. Eğer bir yatırım yapmışsanız, ancak ilerleyen zamanda bir şey kazandırmamışsa vazgeçersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, 23 Ekim saat:14:22 - 22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında dünyamızın ısı ve ışık kaynağı olan Güneş burcunuzda ilerlemeye başlıyor. Bunun anlamı bir yaş daha olgunlaşmak ve fiziksel açıdan canlanmak, tazelenmek demektir. Sizler değişim, yenilenme ve dönüşüm konularında etkin hale gelerek yaşamınızla ilgili kararlar alabileceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, 23 Ekim saat:14:22 - 22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında devam edecek, yenilenme, dönüşüm ve bütünleşmeyle alakalı konularda geri planda kalarak gözden geçirmelerde bulunacağınız Güneş-Akrep burcu seyri, yaşamınızı yakından ilgilendiren ve gelişiminiz önünde engeller oluşturan her türlü konuyu derinden derine inceleyeceğiniz bir süreçtir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, 23 Ekim saat:14:22 - 22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Akrep burcu seyri, hedeflerinizi gözden geçirme, güç elde etme ve fırsatlardan yararlanma dönemidir. Hakikaten oldukça güzel bir döneme adım atmış durumdasınız. Şimdi yapmanız gereken bu enerjiden yararlanarak liderlik gücünüzü ve bugüne kadar oluşturduğunuz tüm değerleri ortaya koymak ve yenilikte bulunmak olmalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, 23 Ekim saat:14:22 - 22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Akrep burcu seyri olumlu kararlar, girişim, yeniliklerin uygulanması, diğer planların gözden geçirilmesi yönünde olumludur. Eskiye boş ver, yeniye yer aç deme vaktidir. -Değişmeliyim ve dönüşmeliyim sözlerini sürekli tekrarlayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 23 Ekim saat:14:22 - 22 Kasım saat:12:01 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerleyecek Güneş her yıl olduğu gibi genel anlamıyla sizler için yenilenme, yaşamınız için yeni adımlar atabilme ve eskiyle olan tüm bağlarınızın yarattığı sıkıntı ve çaresizliği bir kenara koyabilme anlamı taşır. Devamını okumak için tıklayınız

22 - 31 Ekim haftalık burç yorumları22 - 31 Ekim haftalık burç yorumları
2018 Ekim ayı aylık burç yorumları2018 Ekim ayı aylık burç yorumları
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