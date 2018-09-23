Günlük burç yorumları: 23 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

23 Eylül Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, 23 Eylül saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Güneş-Terazi burcu sürecince eşlerin birbirinin istek ve arzularına kulak vermeleri gerekir. Bir bütünün iki benzersiz parçası olduğumuzu düşünelim. İlişkisi olmayanlar bu dönemde karşınıza kibar, kendisiyle barışık bir kişinin çıkması mümkündür. Bu kişi sizden farklı düşünen biri olsa da, zarif ve çekici birisidir. Boşanmayı düşünenler eğer isterseniz birlikte problemleri çözebilirsiniz. Yeni ilişkiye başlayanlar, birbirinizi tanıyın, gözlemleyin. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Güneş-Terazi burcunda ilerleyecek. İş ilişkileri veya günlük hayatta huzur, uyum ve güzellik arzumuz yükseliyor. Siz de bilirsiniz ki, insan eğer kendini mutsuz hissediyorsa hiçbir şeyde verimli olamaz. Sağlık açısından da zorlanır. Bu süreçte, başkaların fikirlerini almak ve onlarla iyi bir diyalog kurmakta fayda var. Ben diye düşünmeyelim. Bizlik olgusu içinde hareket etmek huzurunuz açısından önemlidir. Durum böyle olunca hayatı bir terazi gibi düşünürsek, kefelerin dengede durması en baş koşuldur. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Güneş-Terazi burcunda ilerleyecek. Bay ve Bayan İkizlerin çekici, nazik, hassas ve dengeli, uyumlu, nazik davrandığı zamandır. Güneş Terazi burcunda sen ve ben demek yerine biz olmayı bilmek gerekir. Paylaşımcı olun. Gerçekçi düşünün. İlişkide sorunlar varsa, üstünü örtmeyin. Nedenleri üzerinde birlikte düşünün. Ben haklıyım veya sen haksızsın yaklaşımları çözüm getirmez. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Terazi burcunda ilerleyecek para evinizin yöneticisi Güneş seyrinde, dikkatli düşünülmeli, paranıza önem vermeli, çözüme yatkın olmalısınız. Eğer sorunlarımız varsa konuşun. Sıkıntılarınızı dile getirmek, birbirinizi dinlemek faydalıdır. Bu geçiş, finansal konularda da etkilidir. Güzel görünmek, modayı takip etmek, kaliteli ürünler satın almak iyi hoş da, bütçenizi zorlamak yanlış olur. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Terazi burcunda ilerleyecek Güneş, uyum ve denge çerçevesinde, nezaket ölçülerinde, huzurlu paylaşımlarda bulunmanın zamanıdır. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkiniz önem kazanır. Bir problem olduğunda, tek başımıza altından kalkmaya çalışsak da, başkalarının da bize destek olmasını, anlayış göstermesini bekleriz. Çünkü bizim de arzularımız ve isteklerimiz vardır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Güneş-Terazi burcunda ilerleyecek. Parasal konularda strateji belirleme zamanıdır. Dengeli bir bütçe için bu şarttır. Harcamaların bir kısmı kişisel ihtiyaçlarımızın alımı ve sevdiklerimizi memnun etmek isteğimizle yapılır. Ancak hesapta olmayan giderler de görülebilir. Ek kazançlarda eş veya ortaklarınızdan destek görebilirsiniz. Bu geçişte Başaklar, hem ilişkilerinde hem de kazanç konularında bir strateji belirleme gereği duyacaktır. Çünkü huzur bulmak, hayatla uyum sağlamak, geleceği kurmak istiyorsa bu şarttır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında burcunuz üzerinde etkili olacak Güneş, hem güçlü bir ifade hem de güzellik ve çekiciliğinizle ilgiyi üzerinize toplamanız mümkündür. İlişkide denge önemlidir. Her iki taraf da, birbirinin farklı yönlerine saygı duymalıdır. Tabii ki anlaşmak için kendinizden taviz vermeyin, sorunlar varsa bunların üstünü kapatmayın. Ancak saygı, sevgi, güven üçlüsünü gözeterek birbirinize yaklaşın. Bir yıl sonra Güneşin aynı noktaya teması, tüm Terazilerin yaş almaları demektir. Kişisel planlar yapılır, bir hedef belirlenir, fiziksel değişikliklere sıcak bakılır. Elbirliği, iş birliği gözetilir. Sizin gibi sosyal kişiler bu dönemde yeni arkadaşlar kazanır. Zorluklarla baş edebilmeniz ve hedefinize varmanız için kararlı olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Güneş-Terazi burcunda ilerleyecek. Fiziksel ve ruhsal anlamda sağlıklı olmak, huzur, uyum, kendimizle ve dünya ile barışık olmak mutlaka önemsenmelidir. Yoksa yorgun düşersiniz. Sorunlar canımızı sıkar ve kendi içimize döneriz. Onun için, bunu gözet, şuna nazik davran derken yorulmayalım. Aslında bu süreç kendimizi gözden geçirmek, duruma bakmaktır. Vicdanınızın sesini daha fazla hissederiz. Bazen de, problemli bir ilişkiyi inatla sürdürürüz. Bu yanlıştır. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında devam edecek Güneş-Terazi burcu seyri, birebir ilişkilerin önemini vurgulamakta. Sosyal aktivitelere önem vereceğiz, iletişimi güçlü tutacağız, yeni insanlar tanıyacağız. Gruplara girmek, yazışmak, konuşmak, kendimizi ifade etmek sürecin olumlu yansımasıdır. Arkadaşlarınızla bağınızın güçlü olacağı bu süreçte, ekip çalışmaları, projeler yürürlüğe konulabilir. Güneş, astrolojik olarak Terazi burcunda düşük enerjili kabul edildiğinden, beraberliğinizi gerçekçi bir şekilde gözden geçirmelisiniz. Bu zaman dilimi içinde, önemli bir projeniz için finansör arayışına geçebilirsiniz. Ortaklık bilinci içinde hareket etmek menfaatlerinizi gözetme anlamında yararlıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Güneş-Terazi burcunda ilerleyecek. İş ilişkilerimiz önemli. Ancak bu taviz vermemiz anlamına gelmiyor. Ekip çalışmalarında gerekeni yapacağız. Burada önemli olan çıkarlarımızı korumak ancak gerektiğinde politik davranmayı da bilmektir. İşimizdeki başarının sırrı, insanlarla diyalogumuzu güçlü tutmakla mümkündür. Bu dönemde eşimizin veya sevgilimizin toplum içindeki yerini, mesleğini, ailesini önemseriz. İş ortamında huzur, denge, uyum bizim için kıymetlidir. Güzel sanatlar, sosyal hizmetler, siyaset, dekorasyon, tasarımcılık, güzellik ve bakım ilgimizi çeken veya bizzat yetenekli olduğumuz meslekler arasında sayılabilir. Devamını okumak için tıklayınız Kova Günlük Burç Yorumu Sevgili Kovalar saat:04:54-23 Ekim saat:14:22 tarihleri arasında Güneş-Terazi burcunda ilerleyecek. Bu dönemde yeni insanlar tanıyacak, yeni yerler keşfedeceğiz. Finansal açıdan duruma bakacağız. Hani bir destek bulursak veya şu andaki sıkışıklığın üstesinden gelirsek gayet iyi olacak. İdeallerimiz önemli. Seçimlerimizi yaparken bunun bize artısı ne olur diye bakacağız. Eğitim, akademik çalışmalar, yabancı ülke, şehir veya farklı kültürleri inceleyeceğiz. Belki de, hukukla ilgili önemli bir dava için koşturacağız. Eğitime, iş hayatına önem vereceğiz. Hedefimiz olacak. Politik tarzda davranacağız. Bu dönemde iş birliğinde bulunabiliriz. Sanatsal ortamlar, sergiler, davetler, trend olan her şey, ilişkiler, yolculuklar, organizasyonlar, eğlenceli geziler, turlar, insanları bir araya getirici her şey hoşumuza gider. Yenilik ve değişik ihtiyacınız bu süreçte bir hayli yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız