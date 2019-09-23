Günlük burç yorumları 23 Eylül Pazartesi - Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

23 Eylül Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Eylül ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Yengeç burcunda ilerlediği ve pozitif açılarda olacağı edeceği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 Eylül Koç Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Bugün ailenizle aranızda gerginlikler olabilir. Evinizde tehlikeli işlere kalkışmayın. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay, bugün Yengeç burcunda ilerliyor. İletişim tonunuzun sert olabileceği bir gündesiniz. Eğitim hayatınızda da zorluklar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay, Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. Değerli eşyalarınıza ve paranıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Beklediğiniz tutarlar size geç ulaşabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay, tüm gün sizlerin burcunda hareket ediyor. Diğer burçlara oranla daha enerjik olsanız da günün gergin enerjisi sizlere de yansıyabilir. Sevdiğinize karşı sert olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Yengeç burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Günün genelinde sert etkiler hakim olduğundan özellikle sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay, Yengeç burcunda hareket ediyor. Güne şanslı başlasanız da genel olarak sert açıların hakim olması sizlere stresli anlar yaşatabilir. Özellikle bulunduğunuz çevredekilere karşı toleransınız azalabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Kariyer yaşamınızda stresli bir gün geçirebilirsiniz. Olabildiğince her şeyi alttan almaya çalışın. Devamını okumak için tıklayınız