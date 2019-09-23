Günlük burç yorumları 23 Eylül Pazartesi - Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

23 Eylül Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Eylül ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Yengeç burcunda ilerlediği ve pozitif açılarda olacağı edeceği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Bugün ailenizle aranızda gerginlikler olabilir. Evinizde tehlikeli işlere kalkışmayın. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün Yengeç burcunda ilerliyor. İletişim tonunuzun sert olabileceği bir gündesiniz. Eğitim hayatınızda da zorluklar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. Değerli eşyalarınıza ve paranıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Beklediğiniz tutarlar size geç ulaşabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün sizlerin burcunda hareket ediyor. Diğer burçlara oranla daha enerjik olsanız da günün gergin enerjisi sizlere de yansıyabilir. Sevdiğinize karşı sert olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Yengeç burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Günün genelinde sert etkiler hakim olduğundan özellikle sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, Yengeç burcunda hareket ediyor. Güne şanslı başlasanız da genel olarak sert açıların hakim olması sizlere stresli anlar yaşatabilir. Özellikle bulunduğunuz çevredekilere karşı toleransınız azalabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Kariyer yaşamınızda stresli bir gün geçirebilirsiniz. Olabildiğince her şeyi alttan almaya çalışın. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Yengeç burcunda seyrine devam ediyor. Sizler için akademik konularınızın, seyahatlerinizin gündemde olacağı bir gün olabilir. Yolculuklarınızda dikkatli olmanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında Yengeç burcunda ilerliyor. Gergin bir gündeyken sizler finansal işlemlerinizde dikkatli olmalısınız. Fazla harcama yapmamaya özen gösterin. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Yengeç burcunda ilerlediği bir güne adım atıyorsunuz. Bugün partnerinizle anlaşmakta zaman zaman zorlanabilirsiniz. Mesafeli durmak yerine ona karşı olan sevginizi belli etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Yengeç burcunda seyrini sürdürdüğü bir gündesiniz. Günün genelinde çalışma ortamınızda gergin anlara şahit olabilirsiniz. Sağlığınızı da ihmal etmemelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Yengeç burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Şansınızın olduğu gün içinde bazı zamanlarda aşk hayatınızda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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