Günlük burç yorumları: 23 Kasım Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

23 Kasım Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Bugün İkizler Buırcu'nda oluşacak dolunay burçları nasıl etkileyecek? Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 KASIM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, ticaret-eğitim-yolculuk gibi iletişime dayalı konularda daha önce düşündüğümüz bir planı değiştirmek doğru olmaz. Çünkü bu Dolunayın yöneticisi Merkür geri hareketini sürdürüyor. Aralık sonu, Ocak ayına kadar, bu konularda acele karar vermek veya önceden verilmiş bir kararı değiştirmek, yenisini uygulamaya kalkışmak yanlış olur. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, kazancımızın verimli ve bütçeye uygun şekilde kullanılması, harcama alışkanlıklarımızın gözden geçirilmesi, yarınların garanti altına alınması, verilen borçların istenmesi veya borçlarımızın ödenmesi konularında dikkatli, tedbirli, bilinçli hareket etmenin önemini vurguluyor. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, 23 Kasım saat 08:39 burcunuzda oluşacak Dolunayda, henüz belirlenmemiş, aydınlığa kavuşmamış konularda start verilmemelidir. Bu bizzat sizi ilgilendiren veya ilişkinizle yakından alakalı bir durum olabilir. Bunlara yeniden bakmakta yarar. Bir başlangıçta bulunmak istiyorsanız, net olarak önünüzü görmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, düşüncelerimiz ve hayata bakış açımız bizi gerçeklerden uzaklaştırabilir. Sıkıntılar, yanlış anlaşılmalar, bazen gereksiz ayrıntılar, endişe yaratabilir. Dolunayın yöneticisi Merkür gerilediği için, fikirlerimizi açıklamak yerine bazen bastırabilir kimi zaman da tam tersine abartabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, öncelikli işlerimizi, plan ve projelerimizi yeniden gözden geçirmemizi işaret ediyor. Merkür gerilediği için hızlı ilerlemek ve bir sonuç almak kolay olmayabilir. Yeni bir hedef belirlemek, bu hedefe uygun kişilerle ekip veya grup çalışmaları yapmak, belli kişilerle bir araya gelmek, beklentilerimize uygun ilerlemek birkaç ayı alabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, Merkür gerilemesiyle örtüştüğü için, ileri-geri hareketleriyle neredeyse Ocak ayına kadar, kariyer hayatımızla ilgili konularda karar almak ve uygulamak zamana bağlı. Eğer bir şeyler oturmuyorsa, hızlı ilerlemiyorsa veya önünüze bir engel çıkıyorsa buna neden olan faktörleri en iyi bu zamanda gözlemleriz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, düşünülen yolculuk, eğitim veya işle ilgili bir proje veya bir ülkeye-şehre yerleşmek, yayıncılık, seminer, kurs, tayinle ilgili konular üzerinde gözden geçirmelerde bulunacağız. Çünkü bu Dolunayın yöneticisi Merkür geriliyor. Aslında bu olumsuz bir durum değil. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, düşüncelerimizin başkalarından farklı oluşu ve bunun yarattığı anlaşmazlıların su yüzüne çıkmasına neden olabilir. Merkür gerilediği için, konuşmak yerine tartışmak, iyice anlamak yerine aceleci kararlar vermek yanlış olur. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunayın yöneticisi Merkür burcunuzda geriliyor. Bu durumda evlilik, boşanma, ortaklık gibi hayati kararların yeniden gözden geçirilmesinde yarar var. Henüz yeni tanışılmış olabilir. Zaman olgusu çok kıymetli. Bir yuva kurmak, bir hayatı paylaşmak için erken olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, yoğunluğun göstergesi olduğu gibi aynı zamanda yanlış anlaşılmalara açık bir süreçten geçtiğimizin işaretçisidir. Hani başkalarına faydamız olacak değil, bize hiç anlamlı gelmeyen angarya işlerle uğraşabiliriz. Zihnimiz bir yandan şimdiye odaklıdır çoğu zaman da geçmişe. Bunun nedeni, Merkür geri hareketiyle örtüşen bir Dolunay sürecinden geçiyor oluşumuzdur. Devamını okumak için tıklayınız