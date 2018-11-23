HABER

Günlük burç yorumları: 23 Kasım Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 07:04 | Son Güncelleme

23 Kasım Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün İkizler Buırcu'nda oluşacak dolunay burçları nasıl etkileyecek? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 23 Kasım Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

23 Kasım Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Bugün İkizler Buırcu'nda oluşacak dolunay burçları nasıl etkileyecek? Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 KASIM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, ticaret-eğitim-yolculuk gibi iletişime dayalı konularda daha önce düşündüğümüz bir planı değiştirmek doğru olmaz. Çünkü bu Dolunayın yöneticisi Merkür geri hareketini sürdürüyor. Aralık sonu, Ocak ayına kadar, bu konularda acele karar vermek veya önceden verilmiş bir kararı değiştirmek, yenisini uygulamaya kalkışmak yanlış olur. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, kazancımızın verimli ve bütçeye uygun şekilde kullanılması, harcama alışkanlıklarımızın gözden geçirilmesi, yarınların garanti altına alınması, verilen borçların istenmesi veya borçlarımızın ödenmesi konularında dikkatli, tedbirli, bilinçli hareket etmenin önemini vurguluyor. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, 23 Kasım saat 08:39 burcunuzda oluşacak Dolunayda, henüz belirlenmemiş, aydınlığa kavuşmamış konularda start verilmemelidir. Bu bizzat sizi ilgilendiren veya ilişkinizle yakından alakalı bir durum olabilir. Bunlara yeniden bakmakta yarar. Bir başlangıçta bulunmak istiyorsanız, net olarak önünüzü görmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, düşüncelerimiz ve hayata bakış açımız bizi gerçeklerden uzaklaştırabilir. Sıkıntılar, yanlış anlaşılmalar, bazen gereksiz ayrıntılar, endişe yaratabilir. Dolunayın yöneticisi Merkür gerilediği için, fikirlerimizi açıklamak yerine bazen bastırabilir kimi zaman da tam tersine abartabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, öncelikli işlerimizi, plan ve projelerimizi yeniden gözden geçirmemizi işaret ediyor. Merkür gerilediği için hızlı ilerlemek ve bir sonuç almak kolay olmayabilir. Yeni bir hedef belirlemek, bu hedefe uygun kişilerle ekip veya grup çalışmaları yapmak, belli kişilerle bir araya gelmek, beklentilerimize uygun ilerlemek birkaç ayı alabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, Merkür gerilemesiyle örtüştüğü için, ileri-geri hareketleriyle neredeyse Ocak ayına kadar, kariyer hayatımızla ilgili konularda karar almak ve uygulamak zamana bağlı. Eğer bir şeyler oturmuyorsa, hızlı ilerlemiyorsa veya önünüze bir engel çıkıyorsa buna neden olan faktörleri en iyi bu zamanda gözlemleriz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, düşünülen yolculuk, eğitim veya işle ilgili bir proje veya bir ülkeye-şehre yerleşmek, yayıncılık, seminer, kurs, tayinle ilgili konular üzerinde gözden geçirmelerde bulunacağız. Çünkü bu Dolunayın yöneticisi Merkür geriliyor. Aslında bu olumsuz bir durum değil. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, düşüncelerimizin başkalarından farklı oluşu ve bunun yarattığı anlaşmazlıların su yüzüne çıkmasına neden olabilir. Merkür gerilediği için, konuşmak yerine tartışmak, iyice anlamak yerine aceleci kararlar vermek yanlış olur. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunayın yöneticisi Merkür burcunuzda geriliyor. Bu durumda evlilik, boşanma, ortaklık gibi hayati kararların yeniden gözden geçirilmesinde yarar var. Henüz yeni tanışılmış olabilir. Zaman olgusu çok kıymetli. Bir yuva kurmak, bir hayatı paylaşmak için erken olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, yoğunluğun göstergesi olduğu gibi aynı zamanda yanlış anlaşılmalara açık bir süreçten geçtiğimizin işaretçisidir. Hani başkalarına faydamız olacak değil, bize hiç anlamlı gelmeyen angarya işlerle uğraşabiliriz. Zihnimiz bir yandan şimdiye odaklıdır çoğu zaman da geçmişe. Bunun nedeni, Merkür geri hareketiyle örtüşen bir Dolunay sürecinden geçiyor oluşumuzdur. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, bildiklerimizi yeterli bulmamıza, bilmediklerimizi öğrenmekten kaçmamıza neden olabilir. Şu andaki mevcut durum olumsuz ise, sanki değişmeyecekmiş gibi düşünerek kendimizi üzmenin anlamı yok. Aşk hayatımızdan gelecekle ilgili hedeflerimize kadar, her şeyin yeniden ele alınması, taraf tutmadan, amaca yönelik ve çözüme yatkın şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 23 Kasım saat 08:39 İkizler burcunda oluşacak Dolunay, Merkür geri hareketiyle örtüştüğü için koşullar, içinde bulunduğumuz şartlar bir miktar zorluk yaratıyor. Tam istediğimiz gibi ilerleyemiyor, bazen en yakınımızdaki insanlar bizi, biz de onları yanlış anlıyoruz. Kolay değil biliyorum ancak elden geldiğince sakin olmak, gerçekçi düşünmek, tarafsız bakmak durumundayız, kişi ve olaylara. Devamını okumak için tıklayınız

2019 astroloji takvimi! Bu tarihlere dikkat2019 astroloji takvimi! Bu tarihlere dikkat
19-30 kasım haftalık burç yorumları19-30 kasım haftalık burç yorumları
2018 Kasım ayı aylık burç yorumları2018 Kasım ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Tek suçları kaldırımda yürümek! Polis caddeyi trafiğe kapattı!

Tek suçları kaldırımda yürümek! Polis caddeyi trafiğe kapattı!

Kan donduran olay! İş arkadaşlarını pompalı tüfekle kafalarından vurdu!

Kan donduran olay! İş arkadaşlarını pompalı tüfekle kafalarından vurdu!

Cübbeli Ahmet sevenlerine seslendi: Bana dua edin

Cübbeli Ahmet sevenlerine seslendi: Bana dua edin

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

İlginizi Çekebilir

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü, tutuklama kararı sonrası kayıplara karıştı

Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü, tutuklama kararı sonrası kayıplara karıştı

Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü 1'i polis 3 kişiyi yaraladı!

Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü 1'i polis 3 kişiyi yaraladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YÖK'e atama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YÖK'e atama!

İçişleri Bakanlığına personel alımı! 45 uzman alınacak!

İçişleri Bakanlığına personel alımı! 45 uzman alınacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.