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Günlük burç yorumları 23 Mayıs Perşembe - Ay boşluğa giriyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 07:54 | Son Güncelleme

23 Mayıs Perşembe için günlük burç yorumları ile Mayıs ayı burç yorumları yayında. Ay'ın boşluğa giriş yaptığı bu gün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 23 Mayıs Perşembe - Ay boşluğa giriyor!

23 Mayıs Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın boşluğa giriş yaptığı bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 Mayıs

Koç Günlük Burç Yorumu
Ay, sabahın ilk saatleriyle beraber boşluğa giriyor. Uzun süre 06:57-20:49 aralığında boşlukta kalırken, sizlerin önemli iş görüşmeleri, toplantıları sonuçsuz kalabilir. Her şeyi iki kere analiz ederek ilerleyin. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Sabahın erken saatleriyle beraber Ay boşluğa giriyor. 06:57-20:49 arası uzun süre boşlukta kalacak olan Ay, eğitim hayatınızda, uluslararası işlerinizde sonuç almakta zorlanmanıza neden olabilir. Seyahatlerinizde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay, günün çoğunluğunda boşlukta kalıyor. Saat 06:57-20:49 arası boşlukta kalan Ay sebebiyle finansal işlemlerinizde zorluklar yaşayabilirsiniz. Gönderdiğiniz veya hesabınıza geçmesi gereken paralar havada kalabilir. Tekrardan kontrol etmenizde fayda var. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Saat 06:57-20:49 arası Ay bugün boşlukta ilerliyor olacak. Sevdiğinizle ortak paydada buluşmakta zorlanabilirsiniz. Aramalarınız, mesajlarınız cevapsız kalabilir. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa da önemli anlaşmalarınız askıda kalabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay, uzun süreliğine 06:57-20:49 arası boşluğa giriyor. Ofis ortamınızda sonuçsuz kalan işleriniz, projeleriniz olabilir. Duygusal olarak kararsızlıklar yaşadığınız bir süreçte olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Ay, günün çoğunluğunda boşlukta kalıyor. 06:57-20:49 aralığında boşlukta seyrederken aşk hayatınızda belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Karşılıklı olarak partnerinizle birbirinizi anlamada zorlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Saat 06:57-20:49 arası Ay hareketine boşlukta devam ediyor. Bu süreçte önemli işlerinizde sonuç almak zor olabilir. Evinizle, ailenizle ilgili konularda belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay, günün büyük bölümünde 06:57-20:49 arası boşlukta kalıyor. Bu zaman diliminde mailleriniz, mesajlarınız iletilmemiş olabilir. Gönderdiklerinizin havada kalmadığından emin olmanızda fayda var. Eğitim hayatınızda da her şeyi iki kere okumanız garanti olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Sabahın ilk saatlerinden itibaren Ay, 06:57-20:49 arası boşlukta ilerliyor olacak. Bu süreç zarfında internetten finansal işlemlerinizi yapmamanız iyi olacaktır. Hem internet alışverişleriniz hem para işlemleriniz havada kalabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Günün başında boşluğa giren Ay, 06:57-20:49 arası bu şekilde boşlukta kalıyor. Kendinizle ilgili verdiğiniz kararlarda harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Partnerinizle de çözümsüz kalan sorunlarınız olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Günün geniş kısmında Ay, 06:57-20:49 arası boşlukta hareket ediyor. Bu zaman diliminde yeni bir işe adım atmak yerine eski işlerinizi toparlamak daha etkili olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Ay, 06:57-20:49 aralığında hareketini boşlukta sürdürüyor. Gündüz yaptığınız işlerde sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Şansınız açık olmasına rağmen sürekli bir şeylerin sonuçlanması için üstelemeniz gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız

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