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Günlük burç yorumları: 24 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 07:49 | Son Güncelleme

24 Ağustos Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 24 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

24 Ağustos Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağuustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 AĞUSTOS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde bayramın son gününe karşılıyoruz. Bu enerji, toplumda yaşanan haksızlık ve yanlışlıklara karşı gösterdiğimiz tepkidir. Maddi-manevi anlamda kendimizi güvensiz hissederiz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar bayramın son gününe saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyoruz. Monoton bir hayatın bizi yorduğunu, yenilik istediğimizi yükselten bu enerjin etkisinde, maddi-manevi anlamda güvence arıyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde bayramın son gününe adım atıyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlara isyanımızın göstergesi olan bu görünüm etkisinde, maddi-manevi anlamda güvence elde etmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler bayramın son gününe saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde merhaba diyoruz. Fedakarlık yaptığımız halde, istediğimiz maddi-manevi desteği görememek, bu görünümün etkisinde huzursuzluğa yol açabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 00:55 Ay-Uranüs görünümüyle bayramın son gününe adım atacağız. Partnerimizden beklediğimiz saygının, güvenin işaretçisi olan bu görünüm, bunları göremediğimizde canımız sıkılır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde bayramın son gününe adım atıyoruz. Değişim istiyoruz. Ancak şartlar elvermediği için, sıradan bir hayat yaşamak bizde stres yaratıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde bayramın son gününe adım atıyoruz. Bu görünüm, güzel vakit geçirmek, özgür olmak, değişik bir şeyler yapmak arzumuzun işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler bayramın son gününe saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyoruz. Bu görünüm, bağımsız olmak isteğimizi aşırı şekilde vurgular. Bir şeyler bizi kısıtladığında buna isyan ederiz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde bayramın son gününe adım atıyoruz. Bu görünüm, yeni bir çevrede yaşama arzumuzu yükseltiyor. Elimizdeki olanaklar zorladığı için sıkılıyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde bayramın son gününe karşılıyoruz. Bu görünüm, parasal açıdan güçlü olma arzumuzun işaretçisidir. Kaliteli yaşamak isteriz. İmkanlarımız elvermediğinde canımızı sıkılır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar bayramın son gününe saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyoruz. Özgürlüğümüzü her şeyin üzerinde tutuyoruz. Fakat ailevi veya farklı nedenler üstümüzde baskı kuruyor. Özgür olmadığımızı hatırlatıyor. Bu durum canımızı sıkabilir. Tepki gösterebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde bayramın son gününe karşılıyoruz. Kendimizi rahat ve özgür hissetmeyiz. Şartlar maddi-manevi anlamda bizi mücadele zorluyor. Yorgunuz ve tabii ki gerginiz. Bu saatlerde bir yerlere gitmek, uzaklaşmak isteyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

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