Günlük burç yorumları: 24 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

24 Ağustos Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağuustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde bayramın son gününe karşılıyoruz. Bu enerji, toplumda yaşanan haksızlık ve yanlışlıklara karşı gösterdiğimiz tepkidir. Maddi-manevi anlamda kendimizi güvensiz hissederiz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar bayramın son gününe saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyoruz. Monoton bir hayatın bizi yorduğunu, yenilik istediğimizi yükselten bu enerjin etkisinde, maddi-manevi anlamda güvence arıyoruz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde bayramın son gününe adım atıyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlara isyanımızın göstergesi olan bu görünüm etkisinde, maddi-manevi anlamda güvence elde etmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler bayramın son gününe saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde merhaba diyoruz. Fedakarlık yaptığımız halde, istediğimiz maddi-manevi desteği görememek, bu görünümün etkisinde huzursuzluğa yol açabilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 00:55 Ay-Uranüs görünümüyle bayramın son gününe adım atacağız. Partnerimizden beklediğimiz saygının, güvenin işaretçisi olan bu görünüm, bunları göremediğimizde canımız sıkılır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde bayramın son gününe adım atıyoruz. Değişim istiyoruz. Ancak şartlar elvermediği için, sıradan bir hayat yaşamak bizde stres yaratıyor. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde bayramın son gününe adım atıyoruz. Bu görünüm, güzel vakit geçirmek, özgür olmak, değişik bir şeyler yapmak arzumuzun işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler bayramın son gününe saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyoruz. Bu görünüm, bağımsız olmak isteğimizi aşırı şekilde vurgular. Bir şeyler bizi kısıtladığında buna isyan ederiz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde bayramın son gününe adım atıyoruz. Bu görünüm, yeni bir çevrede yaşama arzumuzu yükseltiyor. Elimizdeki olanaklar zorladığı için sıkılıyoruz. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu