Günlük burç yorumları: 24 Aralık Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

2018 yılı son haftasına girdik ve 24 Aralık Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Ay-Mars görünüm etkisinde ailemiz için yapamayacağımız fedakarlık yoktur. Onların ihtiyaçlarını düşünürüz. Eğer aramızda sorunlar varsa, bu bizi derinden etkiler. Değişken duygularımız bizi yanıltmasın. Ne istediğimizi bilmeli, hedef koymalı, ona göre ilerlemeliyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı yolculukları, ailenizle olan bağlantınızı, görüşmeleri ve derinlikli düşünmeyi işaret ediyor. Fikirlerinizi, planlarınızı hayata geçirmek kolaylaşıyor. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 17:51-19:59 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde, parasal konularda hassas düşünürüz. Güvenli yaşamak arzumuz daha fazla öne çıkar. İhtiyaçlarınızı ekonomik şekilde karşılamalıyız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı partnerinizle aranızdaki meseleleri farklı yönde ele almanıza, bu yüzden bazen eşinizin baskıda bulunmasına neden olsa da, her iki taraf da ilişkinin devamı yönünde kararlıysa, sorunlar aşılır. Yoksa, tartışmalar yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı iş veya farklı bir konuda çelişki duymamıza, yönümüzü tam olarak belirlemekte zorlanmamıza yol açabilir. Kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Onun için, verdiğimiz kararlara dikkat edelim. Devamını okumak için tıklayınız