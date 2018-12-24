Günlük burç yorumları: 24 Aralık Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

2018 yılı son haftasına girdik ve 24 Aralık Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Ay-Mars görünüm etkisinde ailemiz için yapamayacağımız fedakarlık yoktur. Onların ihtiyaçlarını düşünürüz. Eğer aramızda sorunlar varsa, bu bizi derinden etkiler. Değişken duygularımız bizi yanıltmasın. Ne istediğimizi bilmeli, hedef koymalı, ona göre ilerlemeliyiz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı yolculukları, ailenizle olan bağlantınızı, görüşmeleri ve derinlikli düşünmeyi işaret ediyor. Fikirlerinizi, planlarınızı hayata geçirmek kolaylaşıyor. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Saat 17:51-19:59 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde, parasal konularda hassas düşünürüz. Güvenli yaşamak arzumuz daha fazla öne çıkar. İhtiyaçlarınızı ekonomik şekilde karşılamalıyız. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı partnerinizle aranızdaki meseleleri farklı yönde ele almanıza, bu yüzden bazen eşinizin baskıda bulunmasına neden olsa da, her iki taraf da ilişkinin devamı yönünde kararlıysa, sorunlar aşılır. Yoksa, tartışmalar yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı iş veya farklı bir konuda çelişki duymamıza, yönümüzü tam olarak belirlemekte zorlanmamıza yol açabilir. Kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Onun için, verdiğimiz kararlara dikkat edelim. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı gücünüzü tecrübeli olduğunuz alanlarda göstermenizi sağlıyor. Kendinizi net olarak ortaya koyabilir, kararlı olduğunuzda geri adım atmazsınız. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı iş-ev arasındaki meseleler üzerinde derinlikli düşünelim. Bazı şeyler bizde hassasiyet yaratabilir. İyice düşünürsek, doğru yolu tespit ederiz. Çekişme, tartışmalardan uzak duralım. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, saat 11:38 Ay-Mars görünümü, hayatın genelinde umudun yükselmesi, kendimizi moralli hissetmemiz yönünde faydalıdır. Sevdiklerimizle bir araya geliriz. Aşkta şansımız yüksek olur. Kendimizi rahat ve güvende hissederiz. Çocuklarımızın varlığı bizi mutlu eder. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, saat 11:38 Ay-Mars görünümü, başkalarının hayatımızdaki yerini güvence anlamında sorgulamaya neden olur. Ancak üzülmeyiniz, hassas düşünmeyiniz. Size gerçekten değer veren ve yanınızda olan insanlar var. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı ilişkide tartışmalara yol açabilir. Biriniz başka diğeri başka düşünür. Ortaklaşa düşünmek zor olur. Böyle durumlarda sözler pek hoş olmaz. Bir daha duruma bakalım. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı duygusal derinlik ve bazen kontrolümü yitiriyormuş gibi hissetmemize neden olabilir. Benim tavsiyem böyle anlarda yeni bir karar vermeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı güçlü duyguların, derinlemesine düşünerek verilen kararlar işaretçisidir. Hislerimizden eminizdir. Kendimizi güvende hissederiz. Partnerimize inanmakta haklıyızdır ve bunun doğruluğundan eminizdir. Devamını okumak için tıklayınız
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