HABER

Günlük burç yorumları: 24 Aralık Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 06:58 | Son Güncelleme

Yılın son haftası, 24 Aralık Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları, 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 24 Aralık Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

2018 yılı son haftasına girdik ve 24 Aralık Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 ARALIK

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Ay-Mars görünüm etkisinde ailemiz için yapamayacağımız fedakarlık yoktur. Onların ihtiyaçlarını düşünürüz. Eğer aramızda sorunlar varsa, bu bizi derinden etkiler. Değişken duygularımız bizi yanıltmasın. Ne istediğimizi bilmeli, hedef koymalı, ona göre ilerlemeliyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı yolculukları, ailenizle olan bağlantınızı, görüşmeleri ve derinlikli düşünmeyi işaret ediyor. Fikirlerinizi, planlarınızı hayata geçirmek kolaylaşıyor. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 17:51-19:59 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde, parasal konularda hassas düşünürüz. Güvenli yaşamak arzumuz daha fazla öne çıkar. İhtiyaçlarınızı ekonomik şekilde karşılamalıyız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı partnerinizle aranızdaki meseleleri farklı yönde ele almanıza, bu yüzden bazen eşinizin baskıda bulunmasına neden olsa da, her iki taraf da ilişkinin devamı yönünde kararlıysa, sorunlar aşılır. Yoksa, tartışmalar yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı iş veya farklı bir konuda çelişki duymamıza, yönümüzü tam olarak belirlemekte zorlanmamıza yol açabilir. Kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Onun için, verdiğimiz kararlara dikkat edelim. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı gücünüzü tecrübeli olduğunuz alanlarda göstermenizi sağlıyor. Kendinizi net olarak ortaya koyabilir, kararlı olduğunuzda geri adım atmazsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı iş-ev arasındaki meseleler üzerinde derinlikli düşünelim. Bazı şeyler bizde hassasiyet yaratabilir. İyice düşünürsek, doğru yolu tespit ederiz. Çekişme, tartışmalardan uzak duralım. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, saat 11:38 Ay-Mars görünümü, hayatın genelinde umudun yükselmesi, kendimizi moralli hissetmemiz yönünde faydalıdır. Sevdiklerimizle bir araya geliriz. Aşkta şansımız yüksek olur. Kendimizi rahat ve güvende hissederiz. Çocuklarımızın varlığı bizi mutlu eder. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, saat 11:38 Ay-Mars görünümü, başkalarının hayatımızdaki yerini güvence anlamında sorgulamaya neden olur. Ancak üzülmeyiniz, hassas düşünmeyiniz. Size gerçekten değer veren ve yanınızda olan insanlar var. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı ilişkide tartışmalara yol açabilir. Biriniz başka diğeri başka düşünür. Ortaklaşa düşünmek zor olur. Böyle durumlarda sözler pek hoş olmaz. Bir daha duruma bakalım. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı duygusal derinlik ve bazen kontrolümü yitiriyormuş gibi hissetmemize neden olabilir. Benim tavsiyem böyle anlarda yeni bir karar vermeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 04:23 Ay-Pluto karşıtlığı güçlü duyguların, derinlemesine düşünerek verilen kararlar işaretçisidir. Hislerimizden eminizdir. Kendimizi güvende hissederiz. Partnerimize inanmakta haklıyızdır ve bunun doğruluğundan eminizdir. Devamını okumak için tıklayınız

17-23 aralık haftalık burç yorumları17-23 aralık haftalık burç yorumları
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
2019 astroloji takvimi! Bu tarihlere dikkat2019 astroloji takvimi! Bu tarihlere dikkat
2018 aralık ayı aylık burç yorumları2018 aralık ayı aylık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günlük burç yorumları burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildi

Pamukkale'ye akın ettiler

Pamukkale'ye akın ettiler

Bursa'da görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bursa'da görüş mesafesi 10 metreye düştü

İstanbul'da metro arızası! Bazı seferler yapılamadı

İstanbul'da metro arızası! Bazı seferler yapılamadı

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! O sözlerini böyle savundu!

Ankara'da eğlence mekanı çıkışında dehşet: Eli kolu kan içerisindeydi

Sokaktan geçenler dehşete düştü: Eli kolu kan içerisindeydi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.