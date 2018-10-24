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Günlük burç yorumları: 24 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 06:57 | Son Güncelleme

24 Ekim Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve son haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 24 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

24 Ekim Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunayın yöneticisi Venüs iki ayrı burçta geriliyor. Parasal konularda başkalarının hayatımızdaki yeri ve önemini maddi-manevi anlamda gözden geçireceğiz. Bu Dolunay, değerlerimizin farkına vardıracak bizi. Birilerinin desteğiyle ayakta kalan ve böyle yaşamayı tercih edenler için bu durum hoş olmasa gerek. Aynı şekilde biz de bunu dile getirebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, 24 Ekim saat 19:45 burcunuzda oluşacak Dolunay, yönetici Venüsün iki geri hareketiyle örtüşüyor. Bu durum hem kişisel değer yargılarınızı hem de ilişkilerinizdeki olumlu-olumsuz yönlerin gözden geçirilmesi anlamı taşıyor. Bir test dönemi. Bu Dolunayla sınırlı kalmayıp, Aralık ayına kadar sizleri etkiliyor. Tercihleriniz, değeriniz, varlığınız, maddi-manevi güvenceniz sizin için önemli. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, iki ayrı burçta gerileyen Venüsle örtüşüyor. Bizim kendimize olan güven duygumuzu, gücümüzü, hayata bakış açımızı, hislerimizi, bizi nelerin ayakta tuttuğunu, fiziksel ve ruhsal anlamda test ediyor. Bir içe yöneliş hali bu. İnsanın arzuları ve değer verdiği her şeyle alakalı yüzleşmesi. Fakat bu yüzleşmede zayıf yanları da ortaya çıkıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunayın yöneticisi Venüs iki ayrı burçta gerilediği için, aslında sadece bugünle sınırlı değil, Aralık ayına kadar dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bugün, yaşadığımız toplum, görüştüğümüz insanlar, hedeflerimiz, gitmek istediğimiz yol, varmak istediğimiz sonuçları dışarıya göre belirliyoruz. Ne kadar başarılıysak o kadar güvendeyiz. Ne kadar kazanırsak o kadar güçlüyüz. Peki böyle değilsek mutsuz mu olacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, dış dünyada bilinen özelliklerimiz, işimiz, gücümüz ile iç dünyamızdaki biz arasındaki çelişkiyi yüzeye çıkarabilir. İki yönlü yansımaya sahip bir Dolunay yaşayacağız. Çünkü Venüs iki ayrı burçta geriliyor. Bizi bir yanıyla içe yönelterek özelimizi gözden geçirtiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, yönetici Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketiyle örtüşüyor. Yeni bir yere yerleştiysek uyum süreci biraz zaman alabilir. Uzun süredir yaşadığımız bir yerden ayrılmayı düşünüyorsak, bunun maddi açıdan analizi iyi yapılmalıdır. Şu anda belirsizlikler gayet doğaldır. Aralık ayına kadar neyin neden yapmak istediğimizi, gerekçeleri, zorunlulukları, özel veya iş anlamında ele almalıyız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, finansal iş ve ilişkilerin yeniden ele alınması, geçmişte yaşanan problemlerin gözden geçirilmesi, durumun iyileştirilmesi yönünde önemlidir. Yöneticiniz Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi Aralık ayına kadar, hem paraya bakış açımızı hem de diğer insanlarla paylaşımlarımızı, ne alıp verdiğimizi iç gözlem yoluyla çözümlemede yardımcı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, sağlıklı bir ilişki nasıl olmalı sorusuna cevap aramamızı sağladığı gibi, paylaşmanın hayatımızdaki önemini de vurguluyor. Bizim aradığımız nedir, başkasının bizden beklentisi nedir? Keseri sadece kendimize göre yontan biri miyiz? Yoksa dönüp dolaşıp böylelerine mi denk geliyoruz? Bunlara bakmak gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, işimizdeki başarımız, doyum arzumuz, üretkenliğimiz, maddi-manevi güvencemiz, sağlığımız bizim için son derece önemlidir. Yemek içmek, kendimizi keyifli hissetmek isteriz. Bunu sağlayan her şey başımızın tacıdır. Bunları karşılamak amaçlı yaşarız, çabalarız, elde etmek için mücadele veririz. Fakat bu Dolunayda arzu ve ihtiraslarımız, tutkularımız bir sorgudan geçer. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, mutlu ve doyumlu bir yaşam, sağlıklı ve başarılı çocuklar, güven dolu bir ilişki özlemi bizi sarıp sarmalar. Arzu ve isteklerimizi elde etmek ihtiyacı bizi hayatın konforlu dünyasına yöneltir. Biraz mesafelilik, çokça sağlamlık, kendimize göre planlama ve hayatın keyfine varma özlemi yüreğimizde yanar tutuşur. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay etkisinde, evimiz-ofisimiz içinde uyum ve konfor arzumuz, rahat bir yaşam özlemimiz, bizim değerlerimize önem verilmesi ihtiyacımız yoğunlaşır. Gerek dışarıda veya içeride her şeyin emrimize amade olmasını isteriz. Buna göre ilişkiler kurarız, bunları belirleyici unsur kabul ederiz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 24 Ekim saat 19:45 Boğa burcunda oluşacak Dolunay, Venüsün iki ayrı burçtaki geri hareketi nedeniyle, yakınlarımızla, dostlarımızla, çevremizle olan ilişkimizi yeniden gözden geçireceğiz. Huzur ve güvence anlamında ne durumdayız. Kişi ve kurumlarla, çalışma hayatımız ve dış dünya ile ne kadar tatmin edici bağlarımız var. Devamını okumak için tıklayınız

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