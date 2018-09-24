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Günlük burç yorumları: 24 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 06:52 | Son Güncelleme

24 Eylül Pazartesi yani haftanın son günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 24-30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 24 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

24 Eylül Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 04:24 Ay-Pluto görünümü, uzun vadeli düşünmenin işareti. Her konuda bu böyle. Bastığınız yeri, hem iş hem de özel hayatınızda bilmek istersiniz. Bu enerji birçok açıdan güç aşılayıcıdır. Ancak merdivenleri tırmanırken yavaş ve emin adımlarla çıkmaya çalışmak gayet mantıklıdır.Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 04:24 Ay-Pluto görünümü, inandığımız değerlere sıkı sıkıya sahip çıkmanın işaretçisi. Gün boyu hem güvendiğimiz kişilerle bir araya gelmek hem de amacımıza uygun bir yol belirlemek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 04:24 Ay-Pluto görünümü, maddi ve manevi değerlerimizi korumak, çıkarlarınızın farkında olarak yaşamak istediğimizi, kafamıza koyduğumuzu yapmaktan vazgeçmeyeceğimizi anlıyoruz. Çünkü güçlü olmanın insanı her türlü kötülükten koruyacağını düşünebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 04:30 Merkür-Mars görünümü, aile içindeki iletişimin önemi ve birlikte yaşamanın gerekleri üzerinde düşünülür. Kimse kimse üzerinde baskı kurmayacak ve düşüncelerine saygı gösterecek şekilde karar verilir. Değişiklik yapmak, yenilikte bulunmak için uygun bir zamandır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 04:30 Merkür-Mars görünümü, uzlaşmacı, diplomatik ve farklı görüşlere saygı göstermenin ve ortak bir hedef için adım atmanın göstergesidir. Dışa dönük ve sosyal yönlerimiz aşk hayatımızda, çevremizle ilişkimizde bize olumlu yönde yansır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 04:30 Merkür-Mars görünümü, evimiz, ofisimiz veya yaşadığımız yeri değiştirme, oraya yenilik getirme hedefimizi işaret ediyor. Farklı bir şeyler yapmak isteyeceğiz. Bu anlamda para harcarız. Doğru bir zamanlamadır. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 04:24 Ay-Pluto görünümü, partnerinizle olan iletişiminizi güçlendiricidir. Birbirinize destek vermeniz, hayatı birlikte kotarmaya çalışmanız, el birliğinde bulunmanız gayet olumludur. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 04:30 Merkür-Mars görünümü, özgür olmak isteğini yükseltir. Değişiklik yapmak, yeni bir şeyler yaşamak için paraya duyulan ihtiyaç fazladır. Fikirlerinizi açıklamaktan çekinmenizin nedeni, birileri kırılmasın diye olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 04:24 Ay-Pluto görünümü, zorlukları gözünüzde büyütmeden hedefinize ulaşmanız için destekleyici olan bu görünüm, engelleri kolayca aşabilmenizde yardımcıdır. Evinizin, ailenizin geçimi ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için para kazanmayı, biriktirmeyi, güç sahibi olmayı çok daha fazla arzularsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 04:30 Merkür-Mars görünümü, işiniz ve sorumluluklar özgürlüğünüzü kısıtlayıcı olsa da, siz zorlukları kolayca aşabilecek güçtesiniz. Parlak fikirleriniz, ılımlı ve adil davranışlarınız başkaları tarafından takdir edilir. Başkaları size danışır, yardımcı olmanız istenir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 04:24 Ay-Pluto görünümü, maddi konular üzerinde etkili. Bütçemizi, alışkanlıklarımızı, derinliklerimizdeki her duyguyu gözden geçirmenizde bize yardımcı oluyor. Ayrıca gizli sırlarımızı, hayallerimizi, fantezilerimizi, dünyayı ele alış biçimimizi ılımlı hale getiriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 04:24 Ay-Pluto görünümü, her türlü zorluğa rağmen yılmayıp ayakta durabilmeniz yönünde yardımcıdır. İleriye yönelik bir şekilde hem hedeflerinizi gözden geçirmenizde hem de ılımlı bir şekilde olanı biteni değerlendirmenizde, gücünüzü kaybetmeden neler yapmanız gerektiğini saptamanızda bu enerji size yardımcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

17-23 Eylül haftalık burç yorumları17-23 Eylül haftalık burç yorumları
2018 Eylül ayı aylık burç yorumları2018 Eylül ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
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