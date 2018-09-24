Günlük burç yorumları: 24 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

24 Eylül Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 04:24 Ay-Pluto görünümü, uzun vadeli düşünmenin işareti. Her konuda bu böyle. Bastığınız yeri, hem iş hem de özel hayatınızda bilmek istersiniz. Bu enerji birçok açıdan güç aşılayıcıdır. Ancak merdivenleri tırmanırken yavaş ve emin adımlarla çıkmaya çalışmak gayet mantıklıdır.Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 04:24 Ay-Pluto görünümü, inandığımız değerlere sıkı sıkıya sahip çıkmanın işaretçisi. Gün boyu hem güvendiğimiz kişilerle bir araya gelmek hem de amacımıza uygun bir yol belirlemek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 04:24 Ay-Pluto görünümü, maddi ve manevi değerlerimizi korumak, çıkarlarınızın farkında olarak yaşamak istediğimizi, kafamıza koyduğumuzu yapmaktan vazgeçmeyeceğimizi anlıyoruz. Çünkü güçlü olmanın insanı her türlü kötülükten koruyacağını düşünebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 04:30 Merkür-Mars görünümü, aile içindeki iletişimin önemi ve birlikte yaşamanın gerekleri üzerinde düşünülür. Kimse kimse üzerinde baskı kurmayacak ve düşüncelerine saygı gösterecek şekilde karar verilir. Değişiklik yapmak, yenilikte bulunmak için uygun bir zamandır. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Saat 04:30 Merkür-Mars görünümü, uzlaşmacı, diplomatik ve farklı görüşlere saygı göstermenin ve ortak bir hedef için adım atmanın göstergesidir. Dışa dönük ve sosyal yönlerimiz aşk hayatımızda, çevremizle ilişkimizde bize olumlu yönde yansır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 04:30 Merkür-Mars görünümü, evimiz, ofisimiz veya yaşadığımız yeri değiştirme, oraya yenilik getirme hedefimizi işaret ediyor. Farklı bir şeyler yapmak isteyeceğiz. Bu anlamda para harcarız. Doğru bir zamanlamadır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 04:24 Ay-Pluto görünümü, partnerinizle olan iletişiminizi güçlendiricidir. Birbirinize destek vermeniz, hayatı birlikte kotarmaya çalışmanız, el birliğinde bulunmanız gayet olumludur. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Saat 04:30 Merkür-Mars görünümü, özgür olmak isteğini yükseltir. Değişiklik yapmak, yeni bir şeyler yaşamak için paraya duyulan ihtiyaç fazladır. Fikirlerinizi açıklamaktan çekinmenizin nedeni, birileri kırılmasın diye olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar Saat 04:24 Ay-Pluto görünümü, zorlukları gözünüzde büyütmeden hedefinize ulaşmanız için destekleyici olan bu görünüm, engelleri kolayca aşabilmenizde yardımcıdır. Evinizin, ailenizin geçimi ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için para kazanmayı, biriktirmeyi, güç sahibi olmayı çok daha fazla arzularsınız. Devamını okumak için tıklayınız