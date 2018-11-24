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Günlük burç yorumları: 24 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 07:17 | Son Güncelleme

24 Kasım Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün İkizler Burcu'nda ilerleyen dolunay burçları nasıl etkileyecek? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 24 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

24 Kasım Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Bugün İkizler Burcu'nda ilerleyen dolunay burçları nasıl etkileyecek? Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 KASIM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, İkizler burcunda ilerleyen Ay, hem çalışma hayatınızla alakalı konuları gündeme getiriyor hem de çevrenizle olan ilişkinizi. Burada dikkat edeceğiniz husus, işinize önem vermek ve planlı çalışmak. Eğer sorunlarınız varsa, bunları akıllıca dile getirmektir. İletişim ve haberleşmede etkili saatlerdeyiz. Önemsiz şeylerin üstünde durmadan, asıl olan meseleye, işe odaklanmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, Ay-İkizler burcunda, iki konu önemli hale geliyor. Birincisi endişeden uzak bir şekilde parasal konularda düşünmek, ikincisi aşk hayatınız veya günlük aktivitede yapılacak işleri gerçekçi bir bakış açısıyla ele almak. Mali konularda bir taşla iki kuş vurmak istiyorsanız piyasanın durumunu gözden geçirin. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, burcunuzda ilerleyen Ay etkisi, kendinizi ifade etmede bonus bir enerjidir. Ancak aileniz ve yuvanızla alakalı konularda iyi bir inceleme yapmadan acil kararlar vermeyiniz. Dışarıda aktif, hiçbir şeyi kendine dert etmeyen biri gibi gözükseniz de, aslında kafanızın içinde birçok durumu gözden geçirmektesiniz. Ancak unutmayalım Merkür geriliyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, Ay-İkizler burcu seyri devam ederken, problemleri akıllıca ele alınız. Dağılmayınız. Her şeyi bir kez daha kontrolden geçiriniz. İletişimde konusunda başarılı olmak isteyen kişiler Ay-İkizler geçiş günlerinde, dış dünya tarafından alkışlanmak, takdir görmek için, yeni bir şeyler öğrenmeye çalışırlar. Bu yolu deneyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, Ay-İkizler burcu seyri, yenilikleri uygulama yönünde karşımıza fırsatlar çıkabilir. Daha kolay işlerimizi yoluna koyarız. Tanıdıklarımızla bir araya gelebiliriz, bir mesele üzerinde görüşmede bulunabiliriz. Uzun uzun konuşmayı tercih edebiliriz. Çünkü beklentilerimizi insanlara böyle daha iyi izah edeceğimizi düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, Ay-İkizler burcu geçişi, iş hayatınız ve kişisel meselelerinizle ilgili önemlidir. Aynı anda iki işi birden yapmak veya iki konu üzerinde düşünmek gayet kolaydır. Ancak dağılmamak ve zamanı iyi kullanmak gerekir. Bu enerji altında zor işler karşımıza geldiğinde hevesimizi kaybetmeden, başarıyla halledeceğimizden emin olalım. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, Ay-İkizler burcu seyri, bilgi sahibi olmanızı, aktif hareket etmenizi sağlayan alanlarda enerjinizi yükseltiyor. Ancak bir o kadar da laf söz ortalarda çoğalıyor. Söylenenlere akıl ve mantık çerçevesinde bakmakta yarar var. İş, ailevi meselelerde, bilgi edinme, araştırma anlamında işlerde planlamada bulunarak ilerlemekte yarar var. Aceleye getirmeden enine boyuna düşünelim. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, İkizler burcunda ilerleyen Ay, alacak-borç konuları ve ilişkinizle ilgili meseleler üzerinde mantıklı olmanın önemini vurguluyor. Sözgelimi bir kredi işimiz varsa, geri ödeme yükümüz ağır olabilir mi diye düşünelim. Bir iş teklifinde bulunurlarsa, şartları soralım ve alacağımız miktarı bilelim. Evraklarımızı kontrol edelim. İlişkimizde, duygularımız ile sözlerimiz birbiriyle aynı olmalı.Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, Ay-İkizler burcunda ilerliyor. İlişkiniz ve iş ortaklıklarınız ön planda yer almaya başlar. Sizden farklı düşünen partneriniz veya bazı kişilerle iletişimde bulunmak kolay olmayabilir. Yine aynı problemler, meseleler diye içinizden geçirirsiniz. Sıkıldığınızda tepki göstermekte gecikmezsiniz. Gerginlikten uzak durmak için sakin olmamız gerekecek. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, Ay-İkizler burcunda ilerliyor, iş hayatınız ve ilişkiniz sizin için önceliklidir. Bu iki konuda da, dağılmamak, soğukkanlı hareket etmek, mantıklı bir şekilde incelemede bulunmak gayet yararlı. Bazı meseleler bizi yine meşgul edeceğe benziyor. İş konularında şu aralar belki önemli bir karar vermek veya yeni bir planı yürürlüğe koymak niyetindeyseniz, lütfen iyice düşünün. Unutmayalım, Merkür geriliyor. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, İkizler burcunda ilerleyen Ay, sosyal ilişkileri canlandırıcı ve işlerinizi hızlı şekilde bitirmenizi sağlayıcıdır. İletişim ön plandadır. Başkalarıyla fikirlerimizi paylaşabiliriz. Aşk hayatımızla ilgili konularda, bir hayli hevesli, coşkulu ve çocuksu yanlarımızla ilgi uyandırırız. Hayatın problemli taraflarını geride bırakmak, güzelliklerini yaşamak, aktif olmak isteriz. Ne kimsenin bizi sıkmasına izin veririz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, İkizler burcunda ilerleyen Ay, aile içindeki iletişimi hızlandırıyor. Haberleşme, görüşme, buluşmalar için etkili bir enerji. Ev içinde koşturma fazlalaşır. Çocuklarla iletişim, arkadaşlarla bir araya gelme, evin ihtiyaçları için alışverişe çıkmak gibi. Birileri bizi arar, biz de aynı şekilde tanıdıklarımızı ararız. Devamını okumak için tıklayınız

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