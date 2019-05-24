Günlük burç yorumları 24 Mayıs Cuma - Ay Kova burcunda ilerliyor!

24 Mayıs Cuma günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Kova burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Bugünün tamamında Ay, Kova burcunda hareket ediyor. Ay’ın Uranüs ile yaptığı sert kontak sebebiyle sabah saatlerinde beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu kısa süreli etkiden sonra Ay ve Merkür arasındaki olumlu açı sayesinde şansınız açılıyor olacak. Pozitif haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Ay ve Uranüs arasındaki sert açıyla sabah kariyerinizde gergin zamanlar geçirebilirsiniz. Ani tepkiler vermemeye dikkat edin. Günün devamında Ay-Merkür pozitif açısıyla beraber iş hayatınızda olumlu gelişmeler yaşamaya başlayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, Kova burcunda hareket ediyor olacak. Sabah saatlerinde aktifleşen Ay-Uranüs gergin görünümüyle beraber akademik konularınızda, eğitim hayatınızda beklenmedik durumlar yaşanabilir. Yolculuk ediyorsanız dikkatsizlikleriniz vakit kaybına neden olabilir. Ay-Merkür olumlu görünümüyle yüzünüzü güldüren haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Saat 06:57-20:49 arası Ay bugün boşlukta ilerliyor olacak. Sevdiğinizle ortak paydada buluşmakta zorlanabilirsiniz. Aramalarınız, mesajlarınız cevapsız kalabilir. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa da önemli anlaşmalarınız askıda kalabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Kova burcunda hareket ediyor. İkili ilişkilerinizin önem kazandığı bu sabah içerisinde partnerinizle aranızda Ay-Uranüs sert etkisiyle gerginlikler yaşanabilir. Hemen ardından gelen Ay ve Merkür arasındaki uyumlu görünüm eşinizden, sevgilinizden olumlu haberler almanızı sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün Kova burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Erken zamanlarda etkinleşen Ay ve Uranüs arasındaki zorlu açıyla sağlığınızda beklenmedik durumlar yaşanabilir. Kendinizi ihmal etmemelisiniz. Ay ve Merkür güzel açısıyla iş ortamınızda mutlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Kova burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Sabah saatlerinde gerçekleşen Ay-Uranüs zorlu etkisiyle beraber beklenmedik olaylarla yüzleşebilirsiniz. Bu etki uzun sürmeden yerine Ay-Merkür arasındaki pozitif görünüm geliyor olacak. Çocuğunuzla ilgili hayırlı haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında Kova burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Günün başlamasıyla Ay’ın Uranüs ile olan sert açısı nedeniyle evinizde ani gelişen durumlar yaşayabilirsiniz. Teknolojik aletlerinizi kapalı tutuğunuzdan emin olun. Ay ve Merkür arasındaki pozitif etkiyle ailecek mutlu olacağınız haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün hareketine Kova burcunda devam ediyor. Ay-Uranüs arasında meydana gelen sert etkiyle planlarınızda olmayan bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu etkinin sona ermesiyle Ay-Merkür uyumlu açısı devreye girerek sizlere güzel haberler getirebilir. Eğitim hayatınızda başarı kazanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, Kova burcunda seyrine devam ediyor. Sabah, Ay-Uranüs arasındaki gergin etkiyle beraber internet üzerinden yapacağınız harcamalarda dikkatli olmalısınız. Teknolojiyi kullanmanız bu sefer beklenmedik maddi kayıplar doğurabilir. Gün içinde Ay-Merkür pozitif açısıyla gelirinizi ilgilendiren mutlu bir haber alabilirsiniz. Bu bir maaş veya prim artışı da olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, sizlerin burcunda hareket etmeyi sürdürüyor. Ay’ın sabah Uranüs ile oluşturduğu sert açı ani gelişebilecek olaylara açık olduğunuzu gösteriyor. Ay ve Merkür arasındaki güzel açı ise bugün beklediğiniz güzel haberleri size ulaştırabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay’ın günün genelinde Kova burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Ay-Uranüs sert etkisinin aktif olduğu sabah saatlerinde sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Eski bir rahatsızlık ansızın nüks edebilir. Ay’ın Merkür ile güzel açılar kurduğu gün içerisinde hislerinize güvenin. Rüyalarınız bir mesaj içeriyor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
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