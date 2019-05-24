Günlük burç yorumları 24 Mayıs Cuma - Ay Kova burcunda ilerliyor!

24 Mayıs Cuma günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Kova burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 Mayıs

Koç Günlük Burç Yorumu

Bugünün tamamında Ay, Kova burcunda hareket ediyor. Ay’ın Uranüs ile yaptığı sert kontak sebebiyle sabah saatlerinde beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu kısa süreli etkiden sonra Ay ve Merkür arasındaki olumlu açı sayesinde şansınız açılıyor olacak. Pozitif haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız