Günlük burç yorumları 24 Temmuz Çarşamba - Ay, sert temaslar kuruyor!

24 Temmuz Çarşamba günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın sert temaslar kurduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-28 haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay, günün çoğunluğunda sizlerin burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde Ay’ın yaptığı sert açılar nedeniyle iş hayatınızda stresli zamanlar geçirebilirsiniz. Ailevi konularınızda da anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Duyduklarınız sizi yaralayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Ay, bugün sert kontaklar kurduğundan sizler seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Eğitim hayatınızda önemli işleriniz varsa dikkatiniz dağınık olabilir her şeyi kontrol etmeniz iyi olacaktır. Bazen sert cevaplarınız yakınlarınızı kırabilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir sabaha başlıyorsunuz. Erken saatlerden itibaren Ay’ın kurduğu gergin kontaklar nedeniyle bugün arkadaşlarınıza karşı sert çıkışlar yapabilirsiniz. Özellikle size söylenenlerin yalan olduğunu veya arkanızdan konuşulduğunu öğrenebilirsiniz. Şanslı bir süreçteyken değmeyecek kişiler için enerjinizi düşürmeyin. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Günün başında Koç burcunda ilerleyen Ay, gün boyunca sert etkileşimler kuruyor. Özellikle sizler kariyer hayatınızda agresif olabilirsiniz. Partnerinizle de aranızda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bir tarafın baskın olması sorunu çözmenizde zorluklar yaratabilir. Söylediğiniz sözler yanlış anlaşılabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Koç burcunda hareket ediyor. Gündüz saatlerinden itibaren Ay’ın oluşturduğu sert açılar nedeniyle eğitim hayatınızda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sağlık sorunlarınız varsa bugün kendinize daha fazla önem vermelisiniz. Yurt dışı işlerinizde evraklarınızı dikkatlice kontrol etmenizde yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Ay’ın yaptığı sert açılar nedeniyle güne gergin başlayabilirsiniz. Kronik sağlık problemleriniz varsa ameliyat durumu ortaya çıkabilir. Merkür düzelmeden hemen karar vermeyin. Ayrıca maddi konularda sizi yanıltmaya yönelik söylentiler oluşabilir. Paranızı başkasının sözüne güvenerek harcamayın. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Bugün haftanın sert günlerinden biri olacak. Sizler de bu gerginliği sevdiğiniz kişiyle yaşayabilirsiniz. Söylediğiniz sözler yanlış anlaşıldığında aranızda tansiyon yükselebilir. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa bugün ortağınıza güvenmek yerine biraz şüpheci davranmanız yararınıza olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay, hareketine Koç burcunda devam ediyor. Günün genelinde Ay’ın oluşturduğu sert kontaklar nedeniyle sabah saatlerinde sağlığınızı riske atacak hareketlerden kaçınmalısınız. Bulunduğunuz çalışma ortamındaki arkadaşlarınızla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Herkesin çok fazla akıl verdiği ama her şeyin sizin üstünüze kaldığı bir gün geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Koç burcundaki hareketini sürdüren Ay, tüm gün diğer gezegenlerle sert etkileşimler kuruyor. Aşk hayatınızda öfkenize yenik düşebilirsiniz. Bir anlık tepkiyle hiç istemediğiniz sözler sarf edebilirsiniz. Çocuğunuzla aranızda da anlaşmazlıklar yaşanabilir. Siz otorite kurmaya çalıştıkça tam tersini yapabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, hareketine Koç burcunda devam ediyor. Haftanın tek sert görünümlü olan bugün içerisinde Ay’ın kontakları nedeniyle aile içinde tansiyon yükselebilir. Sizden yaşça büyük olan bireylere karşı tahammülünüz kalmayabilir. Evinizdeki işlerde risk almayın. Bugün ufak kazalar yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, hareketini Koç burcunda sürdürüyor. Erken saatlerden itibaren zorlu açılar kuran Ay nedeniyle çevrenizdeki kişilerle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Herkes gerginken birbirini yanlış anlayabilir. İş hayatındaki yoğunluğunuz bazen agresif söylemler yapmanıza neden olabilir. Eğitim hayatınızda zorlu bir gün olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Koç burcunda seyrine devam ederken bu sefer sert etkileşimler kuruyor. Günün genelinde stresli zamanlar yaşayabilirsiniz. Bunu maddi konularda hissedebilirsiniz. Beklediğiniz paralar elinize ulaşmayabilir. Değerli eşyalarınıza da dikkat etmenizde yarar var. Yeni yatırımlar düşünüyorsanız bugün sağlıklı bir karar alamayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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