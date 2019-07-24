Günlük burç yorumları 24 Temmuz Çarşamba - Ay, sert temaslar kuruyor!

24 Temmuz Çarşamba günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın sert temaslar kurduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-28 haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 Temmuz Koç Günlük Burç Yorumu

Ay, günün çoğunluğunda sizlerin burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde Ay’ın yaptığı sert açılar nedeniyle iş hayatınızda stresli zamanlar geçirebilirsiniz. Ailevi konularınızda da anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Duyduklarınız sizi yaralayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Güne başladığınızda Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Ay, bugün sert kontaklar kurduğundan sizler seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Eğitim hayatınızda önemli işleriniz varsa dikkatiniz dağınık olabilir her şeyi kontrol etmeniz iyi olacaktır. Bazen sert cevaplarınız yakınlarınızı kırabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Koç burcunda ilerlediği bir sabaha başlıyorsunuz. Erken saatlerden itibaren Ay’ın kurduğu gergin kontaklar nedeniyle bugün arkadaşlarınıza karşı sert çıkışlar yapabilirsiniz. Özellikle size söylenenlerin yalan olduğunu veya arkanızdan konuşulduğunu öğrenebilirsiniz. Şanslı bir süreçteyken değmeyecek kişiler için enerjinizi düşürmeyin. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Günün başında Koç burcunda ilerleyen Ay, gün boyunca sert etkileşimler kuruyor. Özellikle sizler kariyer hayatınızda agresif olabilirsiniz. Partnerinizle de aranızda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bir tarafın baskın olması sorunu çözmenizde zorluklar yaratabilir. Söylediğiniz sözler yanlış anlaşılabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay, gün boyunca Koç burcunda hareket ediyor. Gündüz saatlerinden itibaren Ay’ın oluşturduğu sert açılar nedeniyle eğitim hayatınızda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sağlık sorunlarınız varsa bugün kendinize daha fazla önem vermelisiniz. Yurt dışı işlerinizde evraklarınızı dikkatlice kontrol etmenizde yarar var. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Ay’ın yaptığı sert açılar nedeniyle güne gergin başlayabilirsiniz. Kronik sağlık problemleriniz varsa ameliyat durumu ortaya çıkabilir. Merkür düzelmeden hemen karar vermeyin. Ayrıca maddi konularda sizi yanıltmaya yönelik söylentiler oluşabilir. Paranızı başkasının sözüne güvenerek harcamayın. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay, Koç burcunda hareket ediyor. Bugün haftanın sert günlerinden biri olacak. Sizler de bu gerginliği sevdiğiniz kişiyle yaşayabilirsiniz. Söylediğiniz sözler yanlış anlaşıldığında aranızda tansiyon yükselebilir. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa bugün ortağınıza güvenmek yerine biraz şüpheci davranmanız yararınıza olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız