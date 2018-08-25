Günlük burç yorumları: 25 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

25 Ağustos Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağuustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 07:38-26 Ağustos saat 08:32 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Kafamız bir şeylere takılır. Sabırsız davranabiliriz. Kendimize bile yabancı olabiliriz. Ümitlerimizin azaldığını bile hissedebiliriz. Bu hissedişlerin hepsi boşluk etkisi nedeniyle oluşur. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 07:38-26 Ağustos saat 08:32 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Önemli sorunlar yüzünden canınız sıkkın olabilir. Bu durumda acil karar vermek yerine, duruma bir daha bakınız. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 07:38-26 Ağustos saat 08:32 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Özgür hareket etmenin önüne geçer. Bazı meseleler sizi rahatsız ettiğinde, güven duyduğunuz bir arkadaşla sohbet etmek gayet faydalıdır. Sakin ve kontrollü etmemiz yararlıdır. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 07:38-26 Ağustos saat 08:32 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Bu zaman süresince iç huzurunuz son derece önemlidir. Hiç kimsenin keyfinizi bozmasına veya sinirlendirmesine izin vermemek için, sizin de sakin ve kontrollü olmanız faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 07:38-26 Ağustos saat 08:32 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Sizi üzen, sıkıntıya sokan ve rahatsız eden kişi veya olaylar karşısında her şeyi bir kez daha gözden geçirmekte yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 07:38-26 Ağustos saat 08:32 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. İçinden çıkamadığınız bir durumla karşılaştığınızda meseleleri bir daha gözden geçirelim. Özellikle ilişki konularında hassasiyet nedeniyle kafamız karışıksa, tekrar bir bakmak yararlı olur. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 00:55 Ay-Uranüs görünüm etkisinde bayramın son gününe adım atıyoruz. Bu görünüm, güzel vakit geçirmek, özgür olmak, değişik bir şeyler yapmak arzumuzun işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Bekar Akrepler için yeni bir tanışma ve evlilik kararının göstergesidir. Kazançlı iş ve yatırımları destekleyen bu görünüm, titiz ve dikkatli şekilde işlerinizi yapmanızı, başarıyla tamamlamanızı sağlar. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 07:38-26 Ağustos saat 08:32 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. İlişkinin duygusal boyutundan ziyade ortak paylaşım alanlarınızdan konuşmak, hatta birbirinizin hoşlandığı şeylerden bahsetmek ikiniz arasında güçlü bir enerji alışverişini sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız