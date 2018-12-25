Günlük burç yorumları: 25 Aralık Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

2018 yılı son haftasına girdik ve 25 Aralık Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 2``4-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 03:32 Merkür-Neptün görünümü, yeniliklerin akıllıca ele alınması gerektiğini işaret ediyor. Derinlikli düşüneceğiz, hevesleneceğiz fakat aklımızı da devreden çıkarmayacağız. Bu hususlar çok önemli. Ailemizi ilgilendiren mali konular üzerinde de duracağız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 03:32 Merkür-Neptün arasındaki zorlu görünüm, partnerinizin kimi zaman ayarsız konuşmaları ve iş hayatınızda yaşanan bir takım sorunlar sizde hayal kırıklığı yaratır. Hele konu, para ve değerlerinizle ilgili olduğunda üzülürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 17:51-19:59 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde, parasal konularda hassas düşünürüz. Güvenli yaşamak arzumuz daha fazla öne çıkar. İhtiyaçlarınızı ekonomik şekilde karşılamalıyız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 03:32 Merkür-Neptün arasındaki zorlu görünüm istemeden de olsa her şeyi derinlikli hatta bazen abartılı düşünmenize yol açabilir. İlişkilerinizde ölçüyü kaçırmamak için sizin de biraz dikkatli olmanız gerekir. Yoksa sürekli olarak kendi kendinizi üzersiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 03:32 Merkür-Neptün arasındaki zorlu görünüm, sosyal yaşantınızı canlandırıcı ve sizi heveslendiricidir. Ancak her bilgiyi, her söyleneni ve her tavsiyeyi iyice öğrenmeden, araştırmadan hareket etmeyiniz. Belki bazıları size hiç uygun değildir. Mali konularda da ayarı bilmek lazımdır. Devamını okumak için tıklayınız