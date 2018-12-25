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Günlük burç yorumları: 25 Aralık Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 09:51 | Son Güncelleme

Yılın son haftası, 25 Aralık Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları, 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 25 Aralık Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

2018 yılı son haftasına girdik ve 25 Aralık Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 2``4-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 ARALIK

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 03:32 Merkür-Neptün görünümü, yeniliklerin akıllıca ele alınması gerektiğini işaret ediyor. Derinlikli düşüneceğiz, hevesleneceğiz fakat aklımızı da devreden çıkarmayacağız. Bu hususlar çok önemli. Ailemizi ilgilendiren mali konular üzerinde de duracağız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 03:32 Merkür-Neptün arasındaki zorlu görünüm, partnerinizin kimi zaman ayarsız konuşmaları ve iş hayatınızda yaşanan bir takım sorunlar sizde hayal kırıklığı yaratır. Hele konu, para ve değerlerinizle ilgili olduğunda üzülürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 17:51-19:59 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde, parasal konularda hassas düşünürüz. Güvenli yaşamak arzumuz daha fazla öne çıkar. İhtiyaçlarınızı ekonomik şekilde karşılamalıyız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 03:32 Merkür-Neptün arasındaki zorlu görünüm istemeden de olsa her şeyi derinlikli hatta bazen abartılı düşünmenize yol açabilir. İlişkilerinizde ölçüyü kaçırmamak için sizin de biraz dikkatli olmanız gerekir. Yoksa sürekli olarak kendi kendinizi üzersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 03:32 Merkür-Neptün arasındaki zorlu görünüm, sosyal yaşantınızı canlandırıcı ve sizi heveslendiricidir. Ancak her bilgiyi, her söyleneni ve her tavsiyeyi iyice öğrenmeden, araştırmadan hareket etmeyiniz. Belki bazıları size hiç uygun değildir. Mali konularda da ayarı bilmek lazımdır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 03:32 Merkür-Neptün arasındaki zorlu görünüm, ailevi ve ev ile alakalı konularda düşünülen yeniliklerin dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini gösteriyor. Bir de ilişkinizle ilgili meselelerde birbirinizin sınırlarını aşmadan konuşmak yerinde olur. Arkadaşlıklarda da aynı durum geçerlidir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 03:32 Merkür-Neptün arasındaki zorlu görünümü, söylediklerinizle uyguladıklarınız arasındaki çelişkiyi işaret ediyor. Özellikle mesleki konularda doğru bir karar vermek için, bizzat işin mutfağında olmanız gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 03:32 Merkür-Neptün arasındaki zorlu görünüm, maddi konularda harcamaya dönük şekilde hareket etmeyi işaret ediyor. Fakat elinize geçen miktar ile isteklerinizi elde etmek zor olabilir. Hesabı şaşmamak lazımdır. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 03:32 Merkür-Neptün görünümü, size aktif iletişim, insanlarla bağlantılar kurma, yolculuklar yapma arzusu veriyor. Fakat başkalarını da düşünmek zorunda oluşunuz veya mali sıkışıklar sizi rahatsız edebilir. Mecburen hesabı şaşmamak lazımdır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 03:32 Merkür-Neptün görünümü, bir türlü bitiremediğiniz, üstünde hesap kitap yaptığınız halde içinden çıkamadığınız işlerin canınızı sıkmasına neden oluyor. Ancak dışa pek renk vermeye çalışıyorsunuz. Özellikle ilişki meselelerinde bir hayli düşünmektesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 03:32 Merkür-Neptün görünümü, gayet aktif bir şekilde insanlarla bağlantı kurabiliyor, bir çok kişiye bilgi ve deneyimlerinizle yol gösteriyorsunuz. Fakat para konusunda hesabınızı bilemediğiniz için, zorlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 03:32 Merkür-Neptün görünümü, mesleki girişimlerin veya düşündüğünüz yeniliklerin dış piyasa şartları anlamında ele alınmasını gerektiriyor. Şu andaki mevcut işiniz veya konumunuz sizi pek tatmin etmediği için şevkiniz kırılıyor. Devamını okumak için tıklayınız

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