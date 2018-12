Günlük burç yorumları: 25 Aralık Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

2018 yılı son haftasına girdik ve 25 Aralık Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 2``4-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 03:32 Merkür-Neptün arasındaki zorlu görünüm, partnerinizin kimi zaman ayarsız konuşmaları ve iş hayatınızda yaşanan bir takım sorunlar sizde hayal kırıklığı yaratır. Hele konu, para ve değerlerinizle ilgili olduğunda üzülürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 17:51-19:59 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde, parasal konularda hassas düşünürüz. Güvenli yaşamak arzumuz daha fazla öne çıkar. İhtiyaçlarınızı ekonomik şekilde karşılamalıyız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 03:32 Merkür-Neptün arasındaki zorlu görünüm istemeden de olsa her şeyi derinlikli hatta bazen abartılı düşünmenize yol açabilir. İlişkilerinizde ölçüyü kaçırmamak için sizin de biraz dikkatli olmanız gerekir. Yoksa sürekli olarak kendi kendinizi üzersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 03:32 Merkür-Neptün arasındaki zorlu görünüm, sosyal yaşantınızı canlandırıcı ve sizi heveslendiricidir. Ancak her bilgiyi, her söyleneni ve her tavsiyeyi iyice öğrenmeden, araştırmadan hareket etmeyiniz. Belki bazıları size hiç uygun değildir. Mali konularda da ayarı bilmek lazımdır. Devamını okumak için tıklayınız