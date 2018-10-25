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Günlük burç yorumları: 25 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 06:59 | Son Güncelleme

25 Ekim Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve son haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 25 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

25 Ekim Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 01:00 Ay-Venüs karşıtlığı, karşılıklı çıkar ilişkisine dayalı beraberliklerde yaşanabilecek zıtlaşmaların, inatlaşmaların yorucu olabileceğini işaret ediyor. Bu konuda yapılması gereken, ilişkimizi yeniden gözden geçirmek olmalıdır. Kiminle yola çıkılır, kimlerle paylaşımda bulunulur bunları anlamamızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 01:00 Ay-Venüs karşıtlığı, ikili ilişki ve ortaklıklardaki uyum ve paylaşımı zorlaştırıyor. Bakıyoruz ve birlikte olduğumuz kişiyle aramızdaki farklılıkları daha net gözlemliyoruz.Gerçekten sağlam bir ilişki ise, bu birbirimize yaklaşmamızda vesile olacak. Tam tersi durumda ise, koptuk kopacağız. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, Saat 01:00 Ay-Venüs karşıtlığı, çalışma hayatının içinde veya günlük yaşamda biraz keyifsizlik yaşanabileceğini işaret ederek, bizi gerginliğe sürükleyebilecek kişilerden uzak durmamız gerektiğini vurguluyor. Sadece kendini düşünen, başkalarından yararlanmaya çalışan kişilerle aramıza mesafe koyabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 01:00 Ay-Venüs karşıtlığı etkisinde aşkta bir hayli tutkuluyuz. İsteklerimizi elde etmeyi, arzularımızı doyurmayı temel alacağız. Eğer ilişkimizde her şey yolunda ise, bedenlerimiz aşkla buluşur ve tatmin olur. Eğer problem varsa, kıskançlık veya başka nedenle epeyce gerginleşiriz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, Saat 01:00 Ay-Venüs karşıtlığı, ailemiz ve iş hayatımızla ilgili konularda gerginlik yaratabileceğini gösteriyor. Sevgiyi hissetmekte, ailemizle bağımızı güçlendirmekte, birbirimize iyi davranmakta zorlanabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 01:00 Ay-Venüs karşıtlığı, yakınlarımızla aramızda oluşan sorunları işaret ediyor. Tanıdığımız ortamlar, bildik insanlar, oturduğumuz yer bize keyif vermiyor. Bu yüzden de yalnızlığı, sadece kendi değerli bulduğumuz kişilerle olmayı tercih edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 01:00 Ay-Venüs karşıtlığı, özellikle maddi-manevi anlamdaki paylaşım ve ilişki konularında etkin olduğunu gösteriyor. Bu alanda gerginlikler yaşanması mümkün. Al gülüm ver gülüm hesabı şaşarsa, biz kazanmak isterken, başkaları daha fazla kendini düşünürse tabii ki canımız sıkılır. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, Saat 01:00 Ay-Venüs karşıtlığı, ilişkilerde hem tutkuları körüklediğini hem de anlaşmazlıkları vurguladığını gösteriyor. Bir yandan aşka aşığız diğer yandan güvene ihtiyacımız var. Bir gerginlik söz konusu olabilir. Aynı zamanda karşımızdaki kişiyi yola getirmek isteyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 01:00 Ay-Venüs karşıtlığı, parasal konular, ilişki, gizli sıkıntılarımız, tutkularımız anlamında bizi zorlamasına yol açabilir. Gözler önünde olmak istemeyiz. Çalışmak yerine dinlenmeyi tercih edebiliriz. Kimsenin bizi huzursuz etmesine izin vermeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 01:00 Ay-Venüs karşıtlığı, sosyal ilişkiler ve aşk hayatımızla ilgili konular üzerinde yaşanan sorgulamaların işaretçisi oluyor. Dışarıdan mı huzur gelir yoksa insanın kendi içinde mi vardır? İlişkiler nasıl olmalıdır, aşkın anlamı nedir? Bunlara bakacağız. Değerlerimizi koruyacağız, sınırlarımızı bileceğiz. İnsanların bunu aşmasına izin vermeyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, Saat 01:00 Ay-Venüs karşıtlığı, aile ve iş hayatımızdaki ilişkilerin önemini vurguluyor. Dışarıda çıkarlarımızı kollarken, içeride huzur beklentimiz bir hayli yoğun. Bu ikisi arasındaki dengeyi iyi bilmek, iş hayatındaki huzursuzluğu eve taşımamak lazım. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 01:00 Ay-Venüs karşıtlığı etkisinde, sevdiklerimizden uzakta olmanın duyarlılığı yüksek. Alışkanlıklarımıza düşkünüz. Hem anlaşacağımız hem de huzur bulacağımız insanları çevremizde görmek istiyoruz. Bu hassasiyet bizi biraz yorabilir. Devamını okumak için tıklayınız

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