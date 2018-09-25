Günlük burç yorumları: 25 Eylül Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

25 Eylül Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 25 Eylül saat 05:52 burcunuzda oluşacak Dolunay, daha önce isteklerimizi başkalarına ilettiğimiz halde eğer karşılık bulamadıysak bugün harekete geçerek dile getireceğiz. Ne olursa olsun gibi bir cümle belki sarf etmeyeceğiz ancak her şeyi bir başkasının eline de bırakmayacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, daha önce başlanmış işlerin tamamlanması veya ufak tefek şikayetlerimizin giderilmesi, önemli projelerin üzerinde çalışılması düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi yönünde etkilidir. Stres yaratıcı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, sosyal kişiliğimizin, aşkta etkileyici yanlarımızın, insanları ikna gücümüzün bugün işe yarayacağını işaret ediyor. Hedefe varmak, girişimde bulunmak, arzu ettiğimiz yere ulaşmak kolaylaşıyor. Tabii ki zorlanacağımız veya aşmak için çaba sarf edeceğimiz konular da var. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, plan ve projelerimizi, emlak alım-satım, taşınmak, yuva kurmak, dekorasyon ve aileyi ilgilendiren kararları şimdi dış dünyada yürürlüğe koyma yönünde önem taşıyor. Tabii ki koymayı düşünüyoruz da, bunun önünde bir engel var mı diye bakacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, çevremizle ilişkimiz, sosyal proje ve girişimlerimiz, eğitim veya iş konularındaki görüşmelerin önemini vurguluyor ve biz bunları bugün halletmek isteyeceğiz. Yüksek eğitimle ilgili işler, tercih, sınav veya yönetmenlikler, bitirilmesi gerekenler hepsi gözden geçirilecek. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, paranın sağladığı güzelliklere düşkünlüğümüzü arttırıyor. İster istemez bunları elde etmek için harekete geçiyoruz. Ancak kendi kazancımız yeterli değilse biz de başkalarından veya farklı yollarla bunu elde etmek isteriz. Sözgelimi kredi kartlarımızın limitini aşabiliriz. Kredi çekmek isteyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, ilişkide karşı tarafın arzu ve istekleri, bizden beklentileri canımızı sıkabilir. Anlaşmak için kendimizden ödün vermek istemeyiz. Fakat uygun bir dille konuşmamız, hukuk veya farklı bir şekilde konuya açıklık getirmemiz lazım. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, duygularınızı ve içinizde birikenleri yazıya söze dökerek rahatlamanın önemini vurguluyor. Bazen dış dünyanın kuralları veya en yakınımızda bulunan insanların tuhaflıkları bizi geriye çeker ve düşündürür. Böyle durumlarda insan alttan almakta zorlanır. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, gerek arkadaşlık ilişkilerinde gerek özel yakınlaşmalarda yaşanacak gelişmeleri işaret ediyor. Karşılaştığınız kişi sizde muhteşem duygular yaratabilir. Bir arkadaşlık aşka dönüşebilir. Sakin ve sessiz başlayan bir ilişki hızlı bir seyir alabilir. Bu sizde heyecan yaratır. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, ailemizin ihtiyaçları ve bizim yapmak istediklerimizin paraya endeksi oluşu ve doğal olarak bunu halletmek arzumuzu işaret ediyor. Kendi kaynaklarımız yeterli olmayabilir. Eğer düşük bir ücretle çalışıyorsak veya bütçemiz sınırlı ise, başkaları yoluyla bunu halletmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız