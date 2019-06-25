Günlük burç yorumları 25 Haziran Salı - Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

25 Haziran Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Koç burcuna giriş yaptığı bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 -30 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 Haziran Koç Günlük Burç Yorumu

Ay, günün ilk ışıklarında 02:10-05:37 arası boşlukta ilerliyor. Saat 05:37’de Ay, sizlerin burcuna geçiş yapıyor. Bundan sonra güne enerjik ve pozitif devam ediyor olacaksınız. Kendinizle ilgili değişimler yapmak istiyorsanız akşam saatlerini tercih edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün başında Ay, 02:10-05:37 arası boşlukta hareket ediyor. Devamında 05:37 itibariyle Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu zamanla birlikte duygusal yönünüzün ağır basacağı bir gün geçirebilirsiniz. Geçmiş ilişkiniz, anılarınız gündeme gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay, güne başladığınızda 02:10-05:37 arası boşlukta ilerliyor. 05:37 olduğunda ise Koç burcuna giriş yapıyor. Bu andan itibaren şansınızın açılacağı bir güne adım atıyorsunuz. Dostlarınız sayesinde keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Günün başlangıcında Ay, saat 02:10-05:37 aralığında boşlukta ilerliyor. 05:37 olduğunda ise Koç burcuna geçen Ay, kariyerinize odaklanacağınız bir günü de karşınıza getiriyor. Bugün hırslı yapınız sizi diğerlerinden ayıran en önemli faktör olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay, günün ilk saatlerinde 02:10-05:37 arası boşlukta hareket ediyor. 05:37’de ise Koç burcuna geçiş yapıyor. Sizler için de pozitif bir günün başlangıcı oluyor. Akademik hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Seyahat planları yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Günün başlamasıyla birlikte Ay, 02:10-05:37 aralığında boşluğa giriyor. Saat 05:37’de Koç burcuna giriş yapıyor. Finansal konularınızda artık harekete geçme vakti diyebilirsiniz. Borçlarınız için çıkış yolları bulabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Saat 02:10-05:37 aralığında Ay, günün başlangıcında boşlukta ilerliyor. 05:37 itibariyle Koç burcuna giriş yapıyor. Bu saatle beraber gününüzün genelinde ilişki ve evlilik hayatınızla ilgili konular öne çıkacaktır. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Sabahın ilk ışıklarında Ay, 02:10-05:37 boşlukta hareket ediyor. Sonrasında, saat 05:37’de ise Koç burcuna geçiyor. Çalışma ortamınızda hareketli ve yoğun saatler geçirebilirsiniz. Altınızdaki ekiple beraber güzel işlere imza atabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Sabah erken saatlerde Ay, 02:10-05:37 aralığında boşlukta ilerliyor. 05:37 olduğunda ise Koç burcuna giriş yapıyor. Sizler için de aşk dolu bir gün başlıyor. Bugün şansınız da açık olacak. Tutkulu bir şekilde partnerinize bağlanabilirsiniz. Çocuğunuz da yüzünüzü güldürebilir. Devamını okumak için tıklayınız