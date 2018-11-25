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Günlük burç yorumları: 25 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 08:40 | Son Güncelleme

25 Kasım Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün İkizler Burcu'nda ilerleyen dolunay burçları nasıl etkileyecek? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 25 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

24 Kasım Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Bugün İkizler Burcu'nda ilerleyen dolunay burçları nasıl etkileyecek? Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 KASIM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 09:38 itibariyle Ay-Yengeç burcunda ilerleyecek. Güven olgusu başımızın tacı olacak. Bize kendimizi iyi hissettiren insanlarla bir arada olmak isteyeceğiz. Huzur arayacağız. Ailemizi, sevdiklerimizi, değerlerimizi korumaktan yana olacağız. Bastığımız yerin güvenliği, nefes aldığımız ortamın eminliği bizim için gayet önemli olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 09:38 itibariyle etkili olacak Ay-Yengeç burcu seyrinde değerlerinize, geleneklerinize ve sevdiklerinize sıkı sıkıya sarılırsınız. Sahip olduklarınızı kolunuzun koltuğunuzun altına alırsınız. Çevreniz, sevdikleriniz, değer verdiğiniz her şey kıymetlidir. Huzur ararsınız, bulunduğunuz alanı korursunuz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 09:38 itibariyle Yengeç burcunda ilerleyecek Ay, her konuda güven olgusunu öne çıkarır. Çevrenizle ilişkinizi, içinde bulunduğunuz durumu güven çerçevesi içinde gözden geçirirsiniz. Gözlemde bulunursunuz. Bazen insanlar sizin hakkınızda önyargılı düşünürler. Oysaki bir dinleseler, belki de birçok problemlerini, sizin önerinizle kolaylıkla halledebilirler. Ancak işlerine gelmez. Bu kadar zeki olmanızı çekemiyor olabilirler. Ne dersiniz? Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 09:38 sonrası burcunuzda ilerleyecek Ay etkisinde önem verdiğimiz her şey kıymetlidir. Sevdiklerimizi gözümüzün önünde olsun isteyeceğiz. Huzur, güvence, hayatın her alanında önemsediğimiz olgular olacak. Sizden yana olan bu güçlü enerji, içgüdüsel bir şekilde kendinizi ön planda tutmanızı, ilgi odağı olmanızı, başkalarıyla güçlü bağlantılarda bulunmanızı sağlayıcıdır. İçinizden geldiği gibi kendinizi ifade etmenizi sağlar. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 09:38 Ay-Yengeç geçişinde, güven duygusu hayatın her alanında önemli hale geliyor. Ruhsal ve fiziksel anlamda huzur arayacağız. Emin olmak isteyeceğiz. Yarınımız nelere gebe, bugün uyandığımızda bizi hangi zorluk bekliyor diye endişelenmek istemiyoruz. Bugün Ay ışığı, koruyucu ve kollayıcı bir şekilde şifalandırdığı için, endişelerimizden kurtulmamız kolay olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 09:38 Ay-Yengeç geçişi bizi geçmişe götürür. Anılar gözlerimizin önünden geçer. Şartlar bizi ne kadar zorlasa da, biz kendimizde eminsek önümüzdeki engellerin tek tek aşılacağından şüphemiz olmaz. Tabii ki güven çok önemli. Sizler de bu enerji sayesinde kimlere güvenip güvenemeyeceğinizi şöyle bir düşünürseniz belki de seçimlerinizi ona göre yaparsınız ve tedirgin olmazsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 09:38 Ay-Yengeç geçişinde huzur önemlidir. Olayları büyüten, bardağın boş tarafını gören insanlardan hoşlanmayız. Kendinizi güvende hissettirene yönelirsiniz. Mutlu bir aile, uzun vadeli bir iş, sağlıklı bir yaşam kıymetlidir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 09:38 Ay-Yengeç burcu geçişinde duyarlıyız. Güvenli ve huzur verici olana yöneliyoruz. Ancak sevgi ile yol alabileceğimizin gayet iyi farkındayız. Merak ettiğimiz konularda kitaplar, dergiler karıştırabilir, dostlarımızla konuşuruz, sakinleşiriz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 09:38 Ay-Yengeç burcu geçişinde hassasiyet öne çıkar. Sevdiklerimizi korumak ve kollamak isteyeceğiz. Hayatın doğal döngüsü içindeki yanlış veya doğruların, varlık ve yokluğun, sevginin, bir arada yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu hissedeceğiz. Gerginlikten uzak durmak için sakin olmamız gerekecek. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 09:38 Ay-Yengeç geçişinde bizi anlayan, güven veren insanları yanımızda isteriz. Bu nedenle çevremizdeki kişilere, eşimize bu isteğimizi duruşumuzla, tavırlarımızla ifade etmeye çalışabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 09:38 Ay-Yengeç geçişinde duygularımızı ancak güvendiğimiz kişilerle paylaşırız. Hassas düşünürüz. Bizi hafife almalarından hoşlanmayız. Saat 19:47 Ay-Mars görünümü, maddi-manevi güvence ve huzurun her alanda önemsendiği bu saatte, moralimizi yükselten insanlara yöneliriz. Onlarla konuşmak rahatlamamızı sağlar. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 09:38 sonrası Yengeç burcunda ilerleyecek Ay etkisinde, bizi mutlu eden her şey başımızın tacı olur. Çocuklarımızla, ailemizle, sevdiklerimizle ilgilenmekten yanayız. Kardeşimizle, kardeş gibi gördüğümüz arkadaşlarımızla dertleşmek, sohbet etmek yüreğimizdekileri paylaşmak bugün bizi hem rahatlatabilir hem de kendimizi güvende hissetmemizi sağlayabilir. Aşk hayatımızla ilgili konularda da olumlu bir tesirdir. Devamını okumak için tıklayınız

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