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Günlük burç yorumları 25 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

25 Mart Pazartesi için günlük burç yorumları ile Mart ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu günde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 25 - 31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları 25 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

25 Mart Pazartesi yani yeni haftanın ilk günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 - 31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 MART

Koç Günlük Burç Yorumu

Bugün 05:23-09:05 arasında Ay boşlukta hareket ediyor. 09:05 itibariyle Ay Yay burcuna geçiyor. Enerjinizin yükseldiği bir gündesiniz. Olumlu haberler alabilirsiniz. Hem yakın zaman için hem de gelecekle ilgili seyahat planları yapabilirsiniz. Ay’ın Güneş ile kurduğu pozitif kontak gerek eğitim hayatınızda gerek uluslararası işlerinizde size destek olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Erken saatlerde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar sağlık durumunuzun iyiye gittiğini görebilirsiniz. Psikolojik olarak da rahatlıyorsunuz. Artık geçmişi tamamen silip, önünüze bakıyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Saat 05:23-09:05 aralığında Ay boşlukta ilerliyor. Evliliğiniz ve ilişkiniz ile ilgili konular bugün önceliğiniz olabilir. Ay ve Kiron arasındaki güzel açıyla partnerinizle geçmişte yaşadığınız problemlerin üstüne bir çizik atabilir, duygusal yaralarınızı sarabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay 05:23-09:05 arası boşlukta hareket ediyor. Sonrasında ise hareketine Yay burcunda devam ediyor. Bugün ofis ortamınız, çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz gündemde olabilir. Ay’ın Kiron ile kurduğu güzel kontak sağlık problemlerinizin düzeldiğini hissedeceğiniz bir günde olduğunuzu gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Günün başında Ay saat 05:23-09:05 aralığında boşlukta ilerliyor. Bu zamandan sonra Ay Yay burcuna geçiyor. Aşk hayatınızda şansınızın açıldığı bir gündesiniz. Eğer ki bir adım atmak isteyenler varsa bugünü tercih edebilir. İlişkisinde sorun olanlar Ay-Kiron arasındaki yapıcı etkiyle aralarındaki kırgınlıkları düzeltebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Güne başladığınızda Ay 05:23-09:05 arası boşlukta ilerliyor. 09:05’te ise Yay burcuna geçiyor. Bugün aileniz ve eviniz sizler için ön planda olabilir. Aile bireylerinin sağlık problemleriyle ilgili güzel haberler alabilirisiniz. Ay-Kiron arasındaki görünüm ailecek kenetleneceğiniz, sorunlarınızı çözeceğiniz bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Günün ilk saatlerinde Ay 05:23-09:05 arası boşlukta ilerliyor. Bu zaman diliminden sonra ise Yay burcuna geçiyor. Bugün iletişim yönünüzün ön planda olduğu bir gündesiniz. Ay-Kiron arasındaki güzel etkiyle geçmişte aldığınız yaraları bugün tatlı dilinizle çözebileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Günün ilk ışıklarında Ay saat 05:23-09:05 arasında boşlukta olacak. 09:05’te ise Yay burcuna geçene Ay bugün sizlerin gelirinizle ilgili konuları gündeme getirebilir. Ay ve Kiron arasındaki olumlu etkiyle beraber geçmişte aldığınız maddi yaraları kapatacak paraların elinize geçmesiyle rahat bir nefes alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Bugünün başında Ay 05:23-09:05 arası boşlukta ilerliyor. Devamında ise Ay hareketini Yay burcunda devam ettiriyor. Enerjinizin arttığı, yüzünüzün güldüğü bir günde olacaksınız. Karamsarlık yok aksine umutla dolacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Güne uyandığınızda Ay 05:23-09:05 arası boşlukta ilerleyecek. Devamında 09:05 itibariyle de Yay burcuna giriş yapan Ay, sağlığınızı ön plana çıkartabilir. Eğer rahatsızlığınız varsa bugün Ay ve Kiron arasındaki uyumlu görünümle iyileşme sürecine girebilirsiniz. Psikolojik olarak da karamsar olmak yerine kendinizi daha iyimser hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Bugüne başladığınızda saat 05:23-09:05 arası Ay boşlukta olacak. 09:05 itibariyle de hareketini Yay burcunda sürdürecek. Bugün şansınızın açık olduğu bir zaman dilimindesiniz. Beklentinizden daha iyi gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay-Kiron arasındaki açı da sizleri geçmişte üzen olayların yerini artık mutlu edecek durumların alacağını gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Günün erken saatlerinde Ay 05:23-09:05 arasında boşlukta hareketine devam ediyor. Sonrasında ise Ay Yay burcuna geçiyor. Kariyer hayatınızı ve geleceğinizi ilgilendiren konular önceliğiniz olabilir. Ay-Kiron arasındaki uyumlu görünümle iş hayatınızda geçmişte yaşadığınız problemleri bugün itibariyle pozitife çevirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

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