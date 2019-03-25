Günlük burç yorumları 25 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

25 Mart Pazartesi yani yeni haftanın ilk günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 - 31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Bugün 05:23-09:05 arasında Ay boşlukta hareket ediyor. 09:05 itibariyle Ay Yay burcuna geçiyor. Enerjinizin yükseldiği bir gündesiniz. Olumlu haberler alabilirsiniz. Hem yakın zaman için hem de gelecekle ilgili seyahat planları yapabilirsiniz. Ay’ın Güneş ile kurduğu pozitif kontak gerek eğitim hayatınızda gerek uluslararası işlerinizde size destek olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Erken saatlerde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar sağlık durumunuzun iyiye gittiğini görebilirsiniz. Psikolojik olarak da rahatlıyorsunuz. Artık geçmişi tamamen silip, önünüze bakıyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Saat 05:23-09:05 aralığında Ay boşlukta ilerliyor. Evliliğiniz ve ilişkiniz ile ilgili konular bugün önceliğiniz olabilir. Ay ve Kiron arasındaki güzel açıyla partnerinizle geçmişte yaşadığınız problemlerin üstüne bir çizik atabilir, duygusal yaralarınızı sarabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay 05:23-09:05 arası boşlukta hareket ediyor. Sonrasında ise hareketine Yay burcunda devam ediyor. Bugün ofis ortamınız, çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz gündemde olabilir. Ay’ın Kiron ile kurduğu güzel kontak sağlık problemlerinizin düzeldiğini hissedeceğiniz bir günde olduğunuzu gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Günün başında Ay saat 05:23-09:05 aralığında boşlukta ilerliyor. Bu zamandan sonra Ay Yay burcuna geçiyor. Aşk hayatınızda şansınızın açıldığı bir gündesiniz. Eğer ki bir adım atmak isteyenler varsa bugünü tercih edebilir. İlişkisinde sorun olanlar Ay-Kiron arasındaki yapıcı etkiyle aralarındaki kırgınlıkları düzeltebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay 05:23-09:05 arası boşlukta ilerliyor. 09:05’te ise Yay burcuna geçiyor. Bugün aileniz ve eviniz sizler için ön planda olabilir. Aile bireylerinin sağlık problemleriyle ilgili güzel haberler alabilirisiniz. Ay-Kiron arasındaki görünüm ailecek kenetleneceğiniz, sorunlarınızı çözeceğiniz bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Günün ilk saatlerinde Ay 05:23-09:05 arası boşlukta ilerliyor. Bu zaman diliminden sonra ise Yay burcuna geçiyor. Bugün iletişim yönünüzün ön planda olduğu bir gündesiniz. Ay-Kiron arasındaki güzel etkiyle geçmişte aldığınız yaraları bugün tatlı dilinizle çözebileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Günün ilk ışıklarında Ay saat 05:23-09:05 arasında boşlukta olacak. 09:05’te ise Yay burcuna geçene Ay bugün sizlerin gelirinizle ilgili konuları gündeme getirebilir. Ay ve Kiron arasındaki olumlu etkiyle beraber geçmişte aldığınız maddi yaraları kapatacak paraların elinize geçmesiyle rahat bir nefes alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Bugünün başında Ay 05:23-09:05 arası boşlukta ilerliyor. Devamında ise Ay hareketini Yay burcunda devam ettiriyor. Enerjinizin arttığı, yüzünüzün güldüğü bir günde olacaksınız. Karamsarlık yok aksine umutla dolacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Güne uyandığınızda Ay 05:23-09:05 arası boşlukta ilerleyecek. Devamında 09:05 itibariyle de Yay burcuna giriş yapan Ay, sağlığınızı ön plana çıkartabilir. Eğer rahatsızlığınız varsa bugün Ay ve Kiron arasındaki uyumlu görünümle iyileşme sürecine girebilirsiniz. Psikolojik olarak da karamsar olmak yerine kendinizi daha iyimser hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Bugüne başladığınızda saat 05:23-09:05 arası Ay boşlukta olacak. 09:05 itibariyle de hareketini Yay burcunda sürdürecek. Bugün şansınızın açık olduğu bir zaman dilimindesiniz. Beklentinizden daha iyi gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay-Kiron arasındaki açı da sizleri geçmişte üzen olayların yerini artık mutlu edecek durumların alacağını gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Günün erken saatlerinde Ay 05:23-09:05 arasında boşlukta hareketine devam ediyor. Sonrasında ise Ay Yay burcuna geçiyor. Kariyer hayatınızı ve geleceğinizi ilgilendiren konular önceliğiniz olabilir. Ay-Kiron arasındaki uyumlu görünümle iş hayatınızda geçmişte yaşadığınız problemleri bugün itibariyle pozitife çevirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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