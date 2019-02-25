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Günlük burç yorumları 25 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:09 | Son Güncelleme

25 Şubat Pazartesi günü yani haftanın başı için günlük burç yorumları yayında. Şubat ayının ilk gününde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 25 şubat - 3 Mart haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 25 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

25 Şubat Pazartesi yani haftanın son iş günü için günlük burç yorumları ve Şubat ayının burç yorumları haberimizde. Şubat ayının ilk haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 Şubat - 3 Mart haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 ŞUBAT

Koç Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Akrep burcundaki hareketine devam ediyor. Ay’ın gün içerisinde kurduğu olumlu kontaklar sonucu maddi durumunuzla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Miras konunuz gündemdeyse lehinize olan gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kredi başvurunuz onaylanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay Akrep burcunda hareketini sürdürüyor. Gün boyunca Ay’ın pozitif açıları ilişki ve evlilik hayatınızda olumlu gelişmeler yaşamanızı sağlayabilir. Küsler barışabilir. Sevgiyi daha fazla hissedeceğiniz romantik anlar yaşayabilirsiniz. Ortak olarak açtığınız işiniz varsa bugün maddi kazancı yüksek yeni fırsatlar çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay’ın gün boyunca Akrep burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Ay gün içerisinde ilerlerken kurduğu pozitif kontaklar sayesinde bugün çalışma hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çalıştığınız ekiple başarılı işlere imza atabilirsiniz. Sağlığınızda da iyileşmeler olduğunu hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Bugünün tamamında Ay Akrep burcundaki hareketine devam edecek. Hareketine devam ederken kurduğu olumlu açılar sayesinde bugün aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayaklarınızı yerden kesen bir aşka yelken açabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de hayırlı haberler alabilirsiniz. Genel olarak her konuda şansınızın açık olduğu bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay bugün hareketini Akrep burcunda sürdürüyor. Akrep’te ilerlemesine devam ederken de pozitif açılar yapmaya devam edecek. Sizler aile hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ailedeki herkesi sevindirecek bir haber alabilirsiniz. Evinizi değiştirmek istiyorsanız da bugün aradığınız evi bulabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay hareketine tüm gün boyunca Akrep burcunda devam edecek. İlerlerken güzel kontaklar kurarak sizlere pozitif bir gün yaşatacak. Kardeşiniz, akrabalarınız ile ilgili haberler alabilirsiniz. Eğitim hayatınızda beklediğinizden daha güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yazma yeteneğiniz varsa bugün yazdıklarınızı yayınlamanız başkalarının ilgisini çekebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Güne uyandığınızda Ay Akrep burcundaki hareketini sürdürüyor olacak. Günün çoğunluğunda da kurduğu uyumlu açılar sayesinde maddi anlamda size güzel gelişmeler yaşatabilir. Beklediğiniz paralar elinize geçebilir. Gelirinizin artacağına dair gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir ek prim veya zam haberi öğrenebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay sizlerin burcunda hareketine devam ediyor. Ay burcunuzda ilerlerken çok güzel açılar da yapıyor olacak. Bugün sizler için pozitif bir gün olabilir. Beklediğiniz haberler varsa olumlu sonuçlanabilir. Neşenizin, enerjinizin arttığı bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay hareketini Akrep burcunda sürdürüyor. Hareketini sürdürürken de yaptığı uyumlu açılar psikolojik ve fiziki olarak iyi hissedebileceğinizi gösteriyor. Özellikle kronik rahatsızlıklarınız varsa bugün düşük enerjili olabilirsiniz. Geçmişteki olaylara da çok takılmamalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay bugünün tamamında Akrep burcundaki hareketine devam ediyor. Bu hareketini sürdürürken güzel etkileşimler içerisinde olması sizi şanslı bir güne başlatıyor. Bugün yüzünüzü gülümsetecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz çevrede herkes sizden bahsediyor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Ay gün boyunca Akrep burcundaki hareketine devam ediyor. Gün içerisinde bu hareketine devam ederken çok güzel açılar kuruyor olacak. Sizler kariyer hayatınızda beklediğinizden güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir iş teklifi veya terfi alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız geleceğinizle ilgili yapmak istedikleriniz için önünüze fırsatlar çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Ay tüm gün boyunca Akrep burcunda hareket edecek. Ay’ın hareketine devam ederken pozitif görünümler de yaratacak. Bu güzel etkiler sayesinde beklediğiniz olumlu haberleri alabilirsiniz. Akademik konularınızda, uluslararası işlerinizde gelişmeler yaşayabilirsiniz. Mutlu olacağınız bir gündesiniz. Geleceğe dair seyahat planları yapabilirsiniz. Yeni eğitimlere başlamak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

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