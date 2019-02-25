Günlük burç yorumları 25 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

25 Şubat Pazartesi yani haftanın son iş günü için günlük burç yorumları ve Şubat ayının burç yorumları haberimizde. Şubat ayının ilk haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 Şubat - 3 Mart haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 ŞUBAT Koç Günlük Burç Yorumu Günün tamamında Ay Akrep burcundaki hareketine devam ediyor. Ay’ın gün içerisinde kurduğu olumlu kontaklar sonucu maddi durumunuzla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Miras konunuz gündemdeyse lehinize olan gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kredi başvurunuz onaylanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Gün boyunca Ay Akrep burcunda hareketini sürdürüyor. Gün boyunca Ay’ın pozitif açıları ilişki ve evlilik hayatınızda olumlu gelişmeler yaşamanızı sağlayabilir. Küsler barışabilir. Sevgiyi daha fazla hissedeceğiniz romantik anlar yaşayabilirsiniz. Ortak olarak açtığınız işiniz varsa bugün maddi kazancı yüksek yeni fırsatlar çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Ay’ın gün boyunca Akrep burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Ay gün içerisinde ilerlerken kurduğu pozitif kontaklar sayesinde bugün çalışma hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çalıştığınız ekiple başarılı işlere imza atabilirsiniz. Sağlığınızda da iyileşmeler olduğunu hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Bugünün tamamında Ay Akrep burcundaki hareketine devam edecek. Hareketine devam ederken kurduğu olumlu açılar sayesinde bugün aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayaklarınızı yerden kesen bir aşka yelken açabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de hayırlı haberler alabilirsiniz. Genel olarak her konuda şansınızın açık olduğu bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Ay bugün hareketini Akrep burcunda sürdürüyor. Akrep’te ilerlemesine devam ederken de pozitif açılar yapmaya devam edecek. Sizler aile hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ailedeki herkesi sevindirecek bir haber alabilirsiniz. Evinizi değiştirmek istiyorsanız da bugün aradığınız evi bulabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Ay hareketine tüm gün boyunca Akrep burcunda devam edecek. İlerlerken güzel kontaklar kurarak sizlere pozitif bir gün yaşatacak. Kardeşiniz, akrabalarınız ile ilgili haberler alabilirsiniz. Eğitim hayatınızda beklediğinizden daha güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yazma yeteneğiniz varsa bugün yazdıklarınızı yayınlamanız başkalarının ilgisini çekebilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Güne uyandığınızda Ay Akrep burcundaki hareketini sürdürüyor olacak. Günün çoğunluğunda da kurduğu uyumlu açılar sayesinde maddi anlamda size güzel gelişmeler yaşatabilir. Beklediğiniz paralar elinize geçebilir. Gelirinizin artacağına dair gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir ek prim veya zam haberi öğrenebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Günün tamamında Ay sizlerin burcunda hareketine devam ediyor. Ay burcunuzda ilerlerken çok güzel açılar da yapıyor olacak. Bugün sizler için pozitif bir gün olabilir. Beklediğiniz haberler varsa olumlu sonuçlanabilir. Neşenizin, enerjinizin arttığı bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Bugün Ay hareketini Akrep burcunda sürdürüyor. Hareketini sürdürürken de yaptığı uyumlu açılar psikolojik ve fiziki olarak iyi hissedebileceğinizi gösteriyor. Özellikle kronik rahatsızlıklarınız varsa bugün düşük enerjili olabilirsiniz. Geçmişteki olaylara da çok takılmamalısınız. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Ay bugünün tamamında Akrep burcundaki hareketine devam ediyor. Bu hareketini sürdürürken güzel etkileşimler içerisinde olması sizi şanslı bir güne başlatıyor. Bugün yüzünüzü gülümsetecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz çevrede herkes sizden bahsediyor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Kova Günlük Burç Yorumu