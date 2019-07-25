Günlük burç yorumları 25 Temmuz Perşembe - Ay Uranüs ile buluşuyor

25 Temmuz Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Uranüs ile buluştuğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-28 haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 Temmuz Koç Günlük Burç Yorumu

Boşlukta olan Ay, saat 00:42 itibariyle Boğa burcuna geçiyor. Günün genelinde maddi konularınız ön plana çıkabilir. Ay ve Uranüs kavuşumu sayesinde beklemediğiniz bir para elinize geçebilir. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün hemen başında boşluktaki Ay, 00:42’de sizlerin burcuna geçiyor. Durgun haliniz yerine enerjik ve mutlu bir güne başlıyorsunuz. İçine kapanık davranmak yerine, kendine vakit ayıran bir Boğa burcu var bugün. Ay-Uranüs kavuşumuyla da sürprizlere hazır olun. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Dünden itibaren boşlukta olan Ay, 00:42’de Boğa burcuna geçiyor. Nispeten daha düşük enerjili bir günde olsanız da Ay ve Uranüs kavuşumu beklemediğiniz anda sürprizler yaşatabilir. Bu geçmişteki bir olayla ilgili de olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Boşluktaki Ay, saat 00:42 itibariyle Boğa burcuna giriş yapıyor. Şansınızın açıldığı bir güne uyanıyorsunuz. Ay’ın Uranüs ile kavuştuğu gün içinde hiç aklınızda olmayan sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Saat 00:42’de boşluktaki Ay, Boğa burcuna geçiyor. Geleceğinize odaklanacağınız, yapmak istedikleriniz için harekete geçeceğiniz bir zamandasınız. Ay ve Uranüs kavuşumu sayesinde sürpriz bir iş teklifi alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Saat 00:42’de Ay, Boğa burcuna giriş yapıyor. Güne başladığınızda aklınızda seyahat planları olabilir. Ay ve Uranüs’ün kavuştuğu gün içinde akademik hayatınızla ilgili beklentinizden güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. En güzeli ise enerjinizi yükseltecek sürprizler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız