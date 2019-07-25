Günlük burç yorumları 25 Temmuz Perşembe - Ay Uranüs ile buluşuyor

25 Temmuz Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Uranüs ile buluştuğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-28 haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay, saat 00:42 itibariyle Boğa burcuna geçiyor. Günün genelinde maddi konularınız ön plana çıkabilir. Ay ve Uranüs kavuşumu sayesinde beklemediğiniz bir para elinize geçebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Günün hemen başında boşluktaki Ay, 00:42’de sizlerin burcuna geçiyor. Durgun haliniz yerine enerjik ve mutlu bir güne başlıyorsunuz. İçine kapanık davranmak yerine, kendine vakit ayıran bir Boğa burcu var bugün. Ay-Uranüs kavuşumuyla da sürprizlere hazır olun. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Dünden itibaren boşlukta olan Ay, 00:42’de Boğa burcuna geçiyor. Nispeten daha düşük enerjili bir günde olsanız da Ay ve Uranüs kavuşumu beklemediğiniz anda sürprizler yaşatabilir. Bu geçmişteki bir olayla ilgili de olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay, saat 00:42 itibariyle Boğa burcuna giriş yapıyor. Şansınızın açıldığı bir güne uyanıyorsunuz. Ay’ın Uranüs ile kavuştuğu gün içinde hiç aklınızda olmayan sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Saat 00:42’de boşluktaki Ay, Boğa burcuna geçiyor. Geleceğinize odaklanacağınız, yapmak istedikleriniz için harekete geçeceğiniz bir zamandasınız. Ay ve Uranüs kavuşumu sayesinde sürpriz bir iş teklifi alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Saat 00:42’de Ay, Boğa burcuna giriş yapıyor. Güne başladığınızda aklınızda seyahat planları olabilir. Ay ve Uranüs’ün kavuştuğu gün içinde akademik hayatınızla ilgili beklentinizden güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. En güzeli ise enerjinizi yükseltecek sürprizler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay, 00:42’de Boğa burcuna geçiyor. Günün genelinde aklınızda maddi konularınız olabilir. Harcamalarınızı kapatmak isterken bugün Ay ve Uranüs kavuşumu sayesinde sürpriz bir para elinize geçebilir. Eşinizin maddi durumuyla ilgili de artış olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay, saat 00:42 olduğunda Boğa burcuna geçiş yapıyor. Sizler için ilişki ve evlilik hayatınızın ön plana çıkacağı bir gün başlıyor. Ay’ın Uranüs ile kavuştuğu gün içinde partnerinizden sürpriz bir davranış görebilirsiniz. Romantik bir güne devam edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Saat 00:42 itibariyle boşlukta olan Ay, Boğa burcuna geçiyor. Ay-Uranüs kavuşumunun yaşandığı bugün çalışma hayatınızda beklediğinizden daha güzel sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticilik mevkine yükselebilirsiniz. Altınızda çalışan kişilerle yeni projelere imza atabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bugünün başında boşlukta olan Ay, 00:42’de Boğa burcuna geçiyor. Sizler için de şanslı bir gün başlıyor. Ay’ın Uranüs ile kavuşması aşk hayatınızda sürpriz bir gelişme yaşayabileceğinizi gösteriyor. Umudunuzu kestiğiniz anda sevdiğiniz kişi sizi mutlu edebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, günün başında 00:42’de Boğa burcuna giriş yapıyor. Bugüne haftanın başına göre daha sakin bir enerjiyle başlıyorsunuz. Sosyalleşmek yerine evinizde dinlenerek geçirmek isteyeceğiniz bir günde olabilirsiniz. Ay-Uranüs kavuşumuyla aile içinde sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay, saat 00:42 itibariyle Boğa burcuna geçiyor. Bugün iletişim yönünüz çok aktif olsa da her şeyi sorunsuz halletmeniz sizi keyiflendirecektir. Kardeşlerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay-Uranüs kavuşumuyla birlikte sürpriz bir haber almanız tüm gününüzün güzel geçmesini sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
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