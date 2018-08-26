Günlük burç yorumları: 26 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

26 Ağustos Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağuustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay, biraz hassasiyet yaratıyor. Mücadele etmekten yorgunuz desek daha doğru olacak. Bazen nasıl da hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oysaki gereksiz şeylerin üzerinde durduğumuzun ve kendimizi üzdüğümüzün farkına varmıyoruz. Biz böyle üzülürsek, içimize atarsak, her şeyi kafamıza takarsak nasıl ayakta duracağız. Gelin bugün işlerimizi elden geldiğince iyi organize edelim. Hesabımızı bilelim. Aşırı çalışıp kendimizi harap etmeyelim. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay, umut denilen olgunun, dostluk denilen kuvvetin, hayata canla başla sarılmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bir yanıyla aşkta seçiciyiz, gözlemciyiz. Her şeyin en güzeli ve en iyisini sevdiklerimiz için istiyoruz. Diğer yandan vericiyiz, sevgi doluyuz, empatide bulunuyoruz. Fakat bizim de ihtiyaçlarımız, kişisel arzularımız, beklentilerimiz var. Bunlar elde etmek için çabalarken, birilerinin bizi görmezden gelmesine tahammülümüz yok. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay aşarı hassasiyetin işaretçisidir. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki yanlış anlaşılmalar olabilir, birileri sizin hakkınız olanı vermediği gibi, iyi niyetinizi kullanabilir. Bir proje veya çalışma nedeniyle bir hayli yorulabilirsiniz. Etrafınızda olan bitene karşı bir hayli hassas yaklaşırsınız. Yenilik veya yürürlüğe koymak istediğiniz işlerin çok iyi takibinin yapılması gerekir. Çünkü bunları oturtmak zaman alır. Hangi iş, yol veya yöntemle ilerleyeceğinizi tespit etmek kolay olmayabilir. Ancak bu yanlış karar vereceksiniz anlamına gelmiyor. Sadece bir yandan ailenize destek olmanız gerekirken, iş hayatındaki belirsizlik doğal olarak bugün sizi yoruyor. Diyelim ki siz çalışan biri değilsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay, sevdiklerimize olan düşkünlüğümüzü ve bu konudaki hassasiyetimizi yükseltiyor. Ruhumuz güzel, iyi ve huzur verici olanı istiyor. Dünya hayatı çoğu zaman insanı yoruyor ve insan güvenli bir liman arıyor. Daha iyi olma çabamız belki de tüm insanlık iyi olsun diyedir kim bilir? Ancak birilerini mutlu edeyim derken, kendimizi de düşünmeliyiz. Size uymayan şartlar varsa, bir şeyler canınızı sıkıyorsa, bunu tabii ki dile getirelim. Kendimizi üzmeyelim. Özellikle ikili ilişkilerde bu Dolunay, bizim fedakarlığımız, duygularımız, yaptıklarımıza karşılık sürekli idare etmek zorunda kaldığımızı gösteriyor. O yüzden, kendimizden ödün veriyorsak, buna biraz da biz neden oluyoruz demektir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunayda, bir şeyler bizi hem parasal açıdan hassaslaştırır hem de iş hayatımızla ilgili konularda gerçekçi olmaya zorlar. Doğaldır ki, biz öncelikle yakın çevremiz ve ilişkimizde gücü ve kontrolü elimizde tutmaktan yanayız. Ancak şartlar bazen bizi başkalarını düşünmeye zorladığında canımız sıkılıyor. Bugünkü Dolunayda iş hayatımızı, ilişkimizi, yatırım ve ortaklaşa olan her şeyi gözden geçireceğiz. Kim sadece kendini düşünüyor kim başkasından ne alırım peşine düşüyor. Anlamak lazım. İyi niyetin kullanılmaması için bizim de hesabımızı bilmemiz gerekiyor. Eğer biz bencil davranıyorsak birileri karşımıza çıkıp kendimize gelmemizi söyleyebilir. İş hayatı şu sıralar bir değişim süreci yaşıyor. Farklı bir şeyler yapmak istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, 26 Ağustos saat 14:56 karşıtınız Balık burcunda oluşacak Dolunay, ilişki veya iş ortaklığında karşılıklı iyi niyetin test edildiği zamanı işaret ediyor. Ve Başak-Balık burçları arasında oluştuğu için sizi çok fazla etkiliyor. Bir ilişkide insan hem ruhsal yönden hem de fiziki anlamda ihtiyaçlarını önemsiyor. Kendi değerlerimiz, isteklerimiz ve ilişkiye bakış açımız önemli. Bu ilişkide neler eksik ve neler bizde hayal kırıklığı yaratıyor. Yoksa biz çok mu endişeli ve eleştirel davranıyoruz. Karşı taraf bir iş ortağı veya bir partner olabilir. Bize yaklaşımı nasıl ve biz bu ilişkiyi ayakta tutmak için çok mu vericiyiz. Aynı şekilde partnerimiz de bunu bize söyleyebilir. Hem benden bekliyorsun, peki sen niye beni düşünmüyorsun diyerek serzenişte bulunabilir. Böyle bir durumda hayata bakış açınızı yenileştirmek, farklı bir pencereden bakmak gerekebilir. Tabii ki birbirinize değer veriyor ve bu ilişkiyi sürdürmek istiyorsanız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay, sağlıklı yaşam, ailevi olgular, bir ilişkideki beklentiler, bizi tedirgin eden konulardaki hassasiyetimizi işaret ediyor. Günlük hayatta veya evin içinde sizi rahatsız eden, üzen, belki de fazlasıyla yoran konuları endişeli ele almaya meyilliyiz. Bu yanlış mı? Hayır tabii ki. Ancak olmayan bir şeyi de kafamıza takarak sanki olacakmış gibi düşünmek de kendinize yaptığınız haksızlıktır. Bu sizi bedenen, ruhen hırpalar. Meselelere gerçekçi bakmak gerekir. Evet bir şeyler yavaş yavaş değişiyor. Paraya bakış açımız, ilişkiyi ele alış biçimimiz, alışagelmişin dışında ele almamızı sağlıyor. Belki de uzun zamandır her şeyi kendi haline bırakmış, olanı olduğu vaziyette kabullenmiştiniz. Veyahut öyle tecrübeler yaşadınız ki, artık kimseye güveniniz yok. Bundan sonrasında ilişki, para, yatırım, cinsel yaşam, iş ortaklığı, paylaşılan mal, mülk, kazanç gibi konuları daha akılcı ele almamalılar. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay, istek ve arzularımızı özellikle aşkta gerçekçi bir şekilde ele almamızı sağlayacak. Görünen gerçekler de buna yardımcı olacak. Daha seçici olmanın, belki de bugüne dek farkına varmadığımız ilişki tercihlerimizin değişimi anlamına gelecek. Bugüne dek bir çok tecrübe yaşadık, birçok kez aşık olduk, yanıldık veya doğru sandık yaşadık. Ancak şimdi, karşımıza çıkan partnerlerin işi zor. Çünkü seçiciyiz, öyle kolay kolay ipi kimsenin eline vermekten yana değiliz. İlişkimize bakacağız bugün. Belki yalnızız, o zaman neyi tercih ediyoruz, neleri istemiyoruz bunları tespit edeceğiz. Uymayan, bizi yoran veya zorlayan hiç kimseye tavizimiz yok. Olmamalı da. Ancak eğer bizim bir yanlışımız varsa, o zaman da kendimize şöyle gerçekçi bakacağız. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay, dışarıda görevlerini, sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan bireyin, aslında iç dünyasındaki yalnızlığı vurguluyor. Çabalıyoruz, bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ancak istediğimiz bu mu, böyle bir yaşam mı bazen düşünmeden edemiyoruz. Bu Dolunayda böyle bir sorgulama hali söz konusu. Bir değişim yenilik istiyoruz. Ancak öncelikle bakmamız gereken nokta, neden bu değişime ihtiyaç duyduğumuzdur. Çünkü sürekli vermeye, sonra şikayet etmeye, ardından yine aynı ruhla devam edersek o değişiklik de bir işe yaramaz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay birçok açıdan besleyici ve büyütücüdür. Sizin hayata nasıl baktığınız önemli tabii ki. Hem çevremizle ruhsal anlamda kurulan bağlantılar hem de dünyayı gerçekçi bir gözle ele alanlar, değişime açık ve gelişmelere kayıtsız kalmayanlardır. Tam tersine alışkanlık, aşırı duyarlılık, şikayetçilik, eleştirdiği halde bir şey yapmayanlar için bu Dolunay zorlayıcı olacaktır. Biz olumlu tarafından bakalım. Öncelikle hayatı ele alış biçiminde radikal değişimler görüyoruz. Kendimize bakmak, güzellik, sağlık, aşk, değişime açık olmak, kendimizi yenilemek gibi. Bunlar yavaş yavaş hayatınızda önem taşıyacak. Çevreniz sizi başarıyla ve örnek kişi kabul edebilir. Sizde görülecek yenilikler başkalarına ilham verebilir. Devamını okumak için tıklayınız Kova Günlük Burç Yorumu Sevgili Kovalar, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay, parasal konularda sizi biraz zorlayabilir. Hele hesapsız alışverişler, başkalarına güvenme veya gereğinden fazla yapılan iyilikler gibi. Hani etimiz ne budumuz ne derler ya. Sizin de kendi bütçenizi aşmamanız, biraz hesabınızı bilmeniz gerekir. Eğer bir yatırım düşünüyorsak bu Dolunayda artı ve eksileriyle gözden geçirmeliyiz. İş tercihinde bulunurken, ne kazanacağımızı nasıl bir ortamda çalışacağımızı incelemeliyiz. Ödemeler ihmale gelmez. Sağlık, özel veya işle ilgili harcamaların muhasebesi tutulmalı. İlişkinizde veya ilişki tercihinde bulunurken sadece para merkez alınmamalı ancak aşk da gözümüzü kör etmemeli. Bir şeylerin değişmesini, sağlamlaşmasını, kalıcı olmasını istiyorsak, o zaman gerçekçi olacağız. Kafanızın içindeki sorulara bir an önce cevap bulmayı istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız