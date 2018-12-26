Günlük burç yorumları: 26 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

2018 yılı son haftasına girdik ve 26 Aralık Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, ilişkimizde açıklık ve netlik arıyoruz. Eğer bir şeyler bizi kuşkulandırıyorsa ne yapıp edip gerçeğe ulaşmaya çalışabiliriz. Kendi derinliklerimizle temasımız oldukça yükselir. Gizli saklı konularda bilgi sahibi olmak isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, inandığınız her şey için mücadeleye hazırsınız. Eğer partneriniz veya sizi rahatsız eden birileri veya bir şeyler varsa ona göre tavır alırsınız. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 00:37 Ay-Venüs görünümünde, şüphe duyduğumuz konuları aydınlığa kavuşturmak isteriz. Her meselenin arka planında olanları merak ederiz. Gizli ve saklı olanı öğrenme arzumuz yoğundur. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, alacak-verecek ilişkisinde olduğumuz kişileri mercek altına alırız. Hırslanırız ve meseleleri derinlikli analiz ederiz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, bizden bir şeyler saklanıyor mu diye meraklanırız. O nedenle biraz gizemli davranırız. Kafamızda hangi mesele soru işareti uyandırıyorsa, onu anlamak, bilmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız