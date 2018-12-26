Günlük burç yorumları: 26 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

2018 yılı son haftasına girdik ve 26 Aralık Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, ilişkimizde açıklık ve netlik arıyoruz. Eğer bir şeyler bizi kuşkulandırıyorsa ne yapıp edip gerçeğe ulaşmaya çalışabiliriz. Kendi derinliklerimizle temasımız oldukça yükselir. Gizli saklı konularda bilgi sahibi olmak isteriz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, inandığınız her şey için mücadeleye hazırsınız. Eğer partneriniz veya sizi rahatsız eden birileri veya bir şeyler varsa ona göre tavır alırsınız. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 00:37 Ay-Venüs görünümünde, şüphe duyduğumuz konuları aydınlığa kavuşturmak isteriz. Her meselenin arka planında olanları merak ederiz. Gizli ve saklı olanı öğrenme arzumuz yoğundur. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, alacak-verecek ilişkisinde olduğumuz kişileri mercek altına alırız. Hırslanırız ve meseleleri derinlikli analiz ederiz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, bizden bir şeyler saklanıyor mu diye meraklanırız. O nedenle biraz gizemli davranırız. Kafamızda hangi mesele soru işareti uyandırıyorsa, onu anlamak, bilmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, içimizden geldiği gibi hareket etmek isteriz Ancak bazı ailevi meseleler kafamızı kurcalar. Şüpheler taşırız. Bunları anlamaya, öğrenmeye çalışırız. Duygularımızı belli etmek yerine, ketum davranabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, ilişkilerimizde gücü elinde bulunduran taraf olmak isteyeceğiz. Finansal konularda daha dikkatli ve çıkarlarımızı kollayıcı davranacağız. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 00:37 Ay-Venüs görünümü, çevremizle ilişkimizde gücü elinde bulunduran taraf biziz. Sözlerin, davranışların ardında olanları hisseden bir yüreğe sahibiz. Samimi olmadığını fark ettiğimiz kişilere pek itibar etmeyiz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, bizi kimsenin bizi yanıltması mümkün değil. İç sesimiz bizi uyarıcıdır. Bir mesele üzerinde odaklandığımızda onun nereye varacağını tespit edebiliriz. Özellikle ilişki konularında sırlarımızı kimseye vermeyiz. Herkese güvenmeyiz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 00:37 Ay-Venüs görünümü, hesabımızı bilmenin ve hiç kimseye güvenmemenin işaretçisidir. Çıkarlarımızı kollamak gerektiğinin farkındayız. Tüm ilişkilerimizde kimin ne demeye getirdiğini, ne kadar dost olduğunu biliyoruz. Hani bir söz vardır. Kül yutmuyoruz beyler diye. Aynen öyle. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 00:37 Ay-Venüs görünümü, ilişkide her iki tarafın da birbirine karşı açık ve net davranması gerekiyor. Bu saatlerde söylenenler üzerinde duralım. Ancak hemen olumsuz düşünmeyelim, olumlu yönde gelişmeler olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, sezgilerimiz rehberimiz gibidir. Bir meseleyi hem derinlikli hem de çıkarlarımız kollayarak gözden geçiririz. Devamını okumak için tıklayınız
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