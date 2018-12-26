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Günlük burç yorumları: 26 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 07:06 | Son Güncelleme

Yılın son haftası, 26 Aralık Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları, 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 26 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

2018 yılı son haftasına girdik ve 26 Aralık Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 ARALIK

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, ilişkimizde açıklık ve netlik arıyoruz. Eğer bir şeyler bizi kuşkulandırıyorsa ne yapıp edip gerçeğe ulaşmaya çalışabiliriz. Kendi derinliklerimizle temasımız oldukça yükselir. Gizli saklı konularda bilgi sahibi olmak isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, inandığınız her şey için mücadeleye hazırsınız. Eğer partneriniz veya sizi rahatsız eden birileri veya bir şeyler varsa ona göre tavır alırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 00:37 Ay-Venüs görünümünde, şüphe duyduğumuz konuları aydınlığa kavuşturmak isteriz. Her meselenin arka planında olanları merak ederiz. Gizli ve saklı olanı öğrenme arzumuz yoğundur. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, alacak-verecek ilişkisinde olduğumuz kişileri mercek altına alırız. Hırslanırız ve meseleleri derinlikli analiz ederiz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, bizden bir şeyler saklanıyor mu diye meraklanırız. O nedenle biraz gizemli davranırız. Kafamızda hangi mesele soru işareti uyandırıyorsa, onu anlamak, bilmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, içimizden geldiği gibi hareket etmek isteriz Ancak bazı ailevi meseleler kafamızı kurcalar. Şüpheler taşırız. Bunları anlamaya, öğrenmeye çalışırız. Duygularımızı belli etmek yerine, ketum davranabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, ilişkilerimizde gücü elinde bulunduran taraf olmak isteyeceğiz. Finansal konularda daha dikkatli ve çıkarlarımızı kollayıcı davranacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 00:37 Ay-Venüs görünümü, çevremizle ilişkimizde gücü elinde bulunduran taraf biziz. Sözlerin, davranışların ardında olanları hisseden bir yüreğe sahibiz. Samimi olmadığını fark ettiğimiz kişilere pek itibar etmeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, bizi kimsenin bizi yanıltması mümkün değil. İç sesimiz bizi uyarıcıdır. Bir mesele üzerinde odaklandığımızda onun nereye varacağını tespit edebiliriz. Özellikle ilişki konularında sırlarımızı kimseye vermeyiz. Herkese güvenmeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 00:37 Ay-Venüs görünümü, hesabımızı bilmenin ve hiç kimseye güvenmemenin işaretçisidir. Çıkarlarımızı kollamak gerektiğinin farkındayız. Tüm ilişkilerimizde kimin ne demeye getirdiğini, ne kadar dost olduğunu biliyoruz. Hani bir söz vardır. Kül yutmuyoruz beyler diye. Aynen öyle. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 00:37 Ay-Venüs görünümü, ilişkide her iki tarafın da birbirine karşı açık ve net davranması gerekiyor. Bu saatlerde söylenenler üzerinde duralım. Ancak hemen olumsuz düşünmeyelim, olumlu yönde gelişmeler olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 00:37 Ay-Venüs görünüm etkisinde, sezgilerimiz rehberimiz gibidir. Bir meseleyi hem derinlikli hem de çıkarlarımız kollayarak gözden geçiririz. Devamını okumak için tıklayınız

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