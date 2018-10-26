Günlük burç yorumları: 26 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

26 Ekim Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 EKİM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Ay-Merkür karşıtlığı, duygusal isteklerimizi baskın ve oldukça güçlü bir şekilde vurguluyor. Dilimiz pek söylemiyor ama gönlümüz bağlılık duyduğu, arzuladığı ne varsa onu yanında istiyor, ona sahip olmayı istiyor. Zihin ve duygular karşılıklı bir şekilde devrede. Kim varsa hayatımızda ve ne varsa önemli olan, ona yöneliyoruz. Bu para da olabilir, aşk da, sağlık da. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 01:18 Ay-Mars görünümü, kendimizi güvende hissetme arzumuzu işaret ediyor. Geçerliliğini çoktan kaybetmiş, maddi-manevi anlamda bize bir şey kazandırmayan her şeyden uzak durmak istiyoruz. Yeni bir arayış içindeyiz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, Ay-Mars görünümü, kendimizi huzurlu ve güvende hissetmiyoruz. Birisinden veya bir şeylerden kopmak, uzaklaşmak arzumuz yükseliyor. Ay-Pluto görünümü, kredi, ortaklık konuları ve maddi meseleler üzerinde derinlikli düşünmek gerekiyor. Dünyevi zevklere düşkünlüğümüz artarken, rahatınızı bozmak istemeyeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 01:18 Ay-Mars görünümü, başkalarıyla ilişkimizde bizi rahatsız eden, baskılayan, zorlayan şartlardan kurtulma arzumuzu vurguluyor. Kimseye değil kendi gücümüze güvenmek, maddi-manevi açıdan güçlü olmak istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, Ay-Pluto görünümü, güven ve istikrarlı bir yaşam sürmek için öncelikle hayatınızı garanti altına alacak şekilde derinlemesine düşünmenin önemini işaret ediyor. Tabii ki maddi ve manevi anlamda sağlam olanı tercih etmemizi sağlayacak. Kafamızda soru işareti uyandıran hiçbir şeyden hoşlanmayacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Ay-Pluto görünümü, aşk hayatınız, eğitim ve iş yaşamınızla ilgili konularda bu görünüm size kuvvet sunuyor. Kazanmak, kazandığımızı sağlama almak, garantide olmak isteyeceğiz. Ancak güven olgusunun ne kadar kıymetli olduğunu bilerek hareket edelim. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Ay-Pluto görünümü, hem ev-aile hem de mali konular üzerinde güçlenme yönünde tüm kararların tekrar bir ele alınmasının önemini vurguluyor. Vergiler, muhasebe, kredi ile borçlanma gibi meselelere ilerisi adına güvenli yoksa değil mi diyerek bakmanızda yarar var. Hem başkalarının hem de bizim, kendimizi garanti altına alma eğilimi göstereceğiz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, Saat 01:18 Ay-Mars görünümü, ilişkide güven arzumuzun işaretçisidir. Baskı kuran, bize saygı duymayan biriyle olamayız. Bireyliğimizi koruma arzumuz bu saatlerde epeyce yoğun. Buna saygı duymayan kişilere tepki gösteririz. Devamını okumak için tıklayınız