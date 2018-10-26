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Günlük burç yorumları: 26 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 06:55 | Son Güncelleme

26 Ekim Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve son haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 26 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

26 Ekim Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Ay-Merkür karşıtlığı, duygusal isteklerimizi baskın ve oldukça güçlü bir şekilde vurguluyor. Dilimiz pek söylemiyor ama gönlümüz bağlılık duyduğu, arzuladığı ne varsa onu yanında istiyor, ona sahip olmayı istiyor. Zihin ve duygular karşılıklı bir şekilde devrede. Kim varsa hayatımızda ve ne varsa önemli olan, ona yöneliyoruz. Bu para da olabilir, aşk da, sağlık da. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 01:18 Ay-Mars görünümü, kendimizi güvende hissetme arzumuzu işaret ediyor. Geçerliliğini çoktan kaybetmiş, maddi-manevi anlamda bize bir şey kazandırmayan her şeyden uzak durmak istiyoruz. Yeni bir arayış içindeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, Ay-Mars görünümü, kendimizi huzurlu ve güvende hissetmiyoruz. Birisinden veya bir şeylerden kopmak, uzaklaşmak arzumuz yükseliyor. Ay-Pluto görünümü, kredi, ortaklık konuları ve maddi meseleler üzerinde derinlikli düşünmek gerekiyor. Dünyevi zevklere düşkünlüğümüz artarken, rahatınızı bozmak istemeyeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 01:18 Ay-Mars görünümü, başkalarıyla ilişkimizde bizi rahatsız eden, baskılayan, zorlayan şartlardan kurtulma arzumuzu vurguluyor. Kimseye değil kendi gücümüze güvenmek, maddi-manevi açıdan güçlü olmak istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, Ay-Pluto görünümü, güven ve istikrarlı bir yaşam sürmek için öncelikle hayatınızı garanti altına alacak şekilde derinlemesine düşünmenin önemini işaret ediyor. Tabii ki maddi ve manevi anlamda sağlam olanı tercih etmemizi sağlayacak. Kafamızda soru işareti uyandıran hiçbir şeyden hoşlanmayacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Ay-Pluto görünümü, aşk hayatınız, eğitim ve iş yaşamınızla ilgili konularda bu görünüm size kuvvet sunuyor. Kazanmak, kazandığımızı sağlama almak, garantide olmak isteyeceğiz. Ancak güven olgusunun ne kadar kıymetli olduğunu bilerek hareket edelim. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Ay-Pluto görünümü, hem ev-aile hem de mali konular üzerinde güçlenme yönünde tüm kararların tekrar bir ele alınmasının önemini vurguluyor. Vergiler, muhasebe, kredi ile borçlanma gibi meselelere ilerisi adına güvenli yoksa değil mi diyerek bakmanızda yarar var. Hem başkalarının hem de bizim, kendimizi garanti altına alma eğilimi göstereceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, Saat 01:18 Ay-Mars görünümü, ilişkide güven arzumuzun işaretçisidir. Baskı kuran, bize saygı duymayan biriyle olamayız. Bireyliğimizi koruma arzumuz bu saatlerde epeyce yoğun. Buna saygı duymayan kişilere tepki gösteririz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 01:18 Ay-Mars görünümü, güvenli bir yaşam arzumuzu vurguluyor. Bu arzuyla yeni arayışlar içindeyiz. Belki de farklı bir şehre taşınmayı, memnun olmadığımız işimizden ayrılmayı düşünebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 01:18 Ay-Mars görünümü, huzur ve güven dolu bir hayat ve kaliteli bir yaşama duyulan özlemin işaretçisidir. Maddi şartlarımızı iyileştirmenin yollarını arayacağız. Finansal açıdan güçlü olmak isteyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, Saat 01:18 Ay-Mars görünümü, ailede huzur ve maddi-manevi güvencenin önemini vurguluyor. Uzun süredir devam eden problemler yüzünden gerginiz. Bunlara mutlaka çare bulmak istiyoruz. Belki de bu yüzden en ufak bir sorun karşısında tepki gösterebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 01:18 Ay-Mars görünümü, maddi-manevi anlamda huzur bulmaya ihtiyacımız var. Bu yüzden gergin olabiliriz. Bazı kişilere ve olaylara tepki gösterebiliriz. Yeni bir çevreye taşınmayı düşünebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

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