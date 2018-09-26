HABER

Günlük burç yorumları: 26 Eylül Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 09:21 | Son Güncelleme

26 Eylül Çaraşmba yani haftanın ortası için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 24-30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 26 Eylül Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

26 Eylül Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 25 Eylül saat 05:52 burcunuzda oluşacak Dolunay, daha önce isteklerimizi başkalarına ilettiğimiz halde eğer karşılık bulamadıysak bugün harekete geçerek dile getireceğiz. Ne olursa olsun gibi bir cümle belki sarf etmeyeceğiz ancak her şeyi bir başkasının eline de bırakmayacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, işlerimizi organize etmenin, kendimize göre hareket etmenin önüne geçiyor. Uyulması gereken kurallar var. Bir şeyler ters gidebilir. Eksikler olabilir. Bürokratik veya farklı nedenlerle beklemeniz gerekebilir. Bunlar, cesaretinizi kırmasın. Geçici bir durumdur. Neler eksik veya neler zorlanıyor diye bir bakalım. Belki de bir yanlıştan, hatalı bir karar vermekten uzak durmuş oluruz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, evdeki hesabın çarşıya uymaması halidir. Kendinizce yaptığınız hesaplama, planlama veya işlerin önüne zorluklar çıkar. Maddi-manevi anlamda başkalarından destek görmediğinizi, engellendiğinizi düşünürsünüz. Sabah saatlerinde bu daha fazla hissedilir. Kendinizi üzmeyin. Bu geçici bir durumdur. Önemli karar vermeyin, beklemede kalın. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, ailevi konulardan ilişkinize kadar önünüze çıkabilecek engellerin, zorlukların göstergesidir. Bizi bir şeylere mecbur eder. Bu durum canımızı sıkar, özgür olmadığımızı düşündürür. Aile ilişkilerinde, ev içinde bütün iş size düşer. Onu idare edeyim, bunu düzenleyeyim derken, size kimse yardımcı olmaz. Bunlar geçici bir durumdur. Zaten bildiğiniz şeylerdir. Elden geldiğince sakinlikle duruma bakmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, işlerimizi halletmek için enerjimiz çok yüksek değil. Belki zorlanacağız veya birilerine laf anlatmaya çalışacağız. Bu saatlerde mutlaka halledilmesi gereken durumlar çıkabilir. Birileri çabuk bitirmenizi ister, siz de aynı şekilde birilerinden bunu talep edersiniz. Sakin olmakta yarar var. Geçici bir durum, bunu biliniz. Elinizden geleni yapın, daha fazlası için kendinizi zorlamayın. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, maddi-manevi değerlerimize zarar veren veya önümüze engeller çıkartan kişilerle hesaplaşmak isteriz. Tehdit edildiğimizi, umursanmadığımızı, birilerinin bizi hafife aldığını düşünürüz. Doğal olarak sıkılırız. Özellikle sabah saatlerinde parasal konularda dikkatli olmak, riskli yatırım ve kararlar vermemek gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, kişisel kararlarımıza, isteklerimize engel koymaya çalışan kişilerle aramızda yaşanan sorunları işaret ediyor. Biz barışçıl, kucaklayıcı davrandıkça, ailemiz veya başkaları bunu anlamıyor. Her şey içinden çıkılmaz hale gelmiş gibi hissederiz. Oysaki bu geçici bir süre bizi test edecek, ardından çözüm bulmamız kolaylaşacaktır. Tartışmayalım. Olayları büyütmeyelim. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, iç dünyamızda ilişki veya farklı nedenlerle yaşanacak kaygı ve endişenin göstergesidir. Birileri dayatmada bulunur, anlatırız anlamazlar. Üstümüze gelirler. Biz, çevremizden olgunluk bekleriz. Sürekli idare etmek zorunda kalırız. Bu geçici bir durumdur. Büyük olaylara sebep olmaz. Ancak keyifsizlik, engellenmişlik hissi gün boyunca etkili olur. Kendinizi üzmeyin, sakin olmaya çalışın. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, bazı işlerinizi halletmek için paraya duyulan ihtiyacı vurguluyor. Kurulan ilişkiler, bağlantılar, yapmayı düşündükleriniz hep aynı engele takılabilir. Bir süre beklemeniz gerekebilir. Bazen, keşke çok büyük gücüm olsa ve özgür olabilsem diye düşünürsünüz. Fakat uymanız gereken kurallar, şartlar sizi yıldırır. Bu geçici bir durumdur. Biraz beklemenizde, sakin olmanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, iş ve sorumluluklar yüzünden daha fazla yorulursunuz. Çalışıyorsanız işveren sizden çok şey talep eder. Evdeyseniz ailenizle ilgilenmeniz gerekir. Anne ve baba olarak çocuklarınızla, eviniz ve ailenizle işler zaman alır. Bütün bunlar özgür olmadığınızı size hissettirir. Ancak altından kalkacağınızı biliniz. Öyle veya böyle siz bu enerjiyle baş edebilecek güçtesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, işlerinizi hallederken önünüze çıkabilecek zorlukların işaretçisidir. Bu bir ilişki, iş ortaklığı veya farklı konularda olabilir. Sabırlı ve dayanıklı olmanız gerekir. Bürokratik zorluklar karşımıza çıkabilir. Yurtdışıyla ilgili işler için gerekli belgeler istenebilir. Bir iş başvurunuz beklemeye alınabilir. Bütün bunlar zamanla düzelecektir. Bugün sakin olmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, bir projenin, çalışmanın topluma sunulması, beğenilmesi, kabul görmesi yönünde yaşanacak zorlukların işaretçisidir. Burada kaygı ve endişeler taşıyabiliriz. Kimi beğenir, kimi beğenmez. Bunu dert etmemek gerekir. Bu görünümün bir başka etkisi, parasal açıdan sıkışıklıktır. Ödemeler veya borçlar nedeniyle sıkılırız. Ben bunların geçici olduğunu söyleyeyim. Bugün biraz sabırlı olmakta fayda görüyorum. Bir kredi işimiz olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

24-30 Eylül haftalık burç yorumları24-30 Eylül haftalık burç yorumları
2018 Eylül ayı aylık burç yorumları2018 Eylül ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aylık burç yorumları haftalık burç yorumları burç yorumları Günlük burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

İlginizi Çekebilir

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burhan Kuzu'dan olay Donald Trump iddiası!

Burhan Kuzu'dan olay Donald Trump iddiası!

3 yaşındaki çocuğun röntgeni şoke etti! Annesi eksikliği görünce...

3 yaşındaki çocuğun röntgeni şoke etti! Annesi eksikliği görünce...

Dikkat çeken yorum! 'Erdoğan'ın çıkışı dünyaya damga vurdu!'

Dikkat çeken yorum! 'Erdoğan'ın çıkışı dünyaya damga vurdu!'

Meclis'in internet sitesinde büyük hata: CHP’li Erdin Bircan için 'vefat' notu!

Meclis'in internet sitesinde büyük hata: CHP’li Erdin Bircan için 'vefat' notu!

Teröristlerin tecavüz ettiği çocuklar intihar etti!

Teröristlerin tecavüz ettiği çocuklar intihar etti!

AK Partili Selçuk Özdağ'dan çok konuşulacak sözler: Devlet gece tecavüze uğrar, sabah bakire olarak kalkar

AK Partili Selçuk Özdağ'dan çok konuşulacak sözler: Devlet gece tecavüze uğrar, sabah bakire olarak kalkar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.