Günlük burç yorumları: 26 Eylül Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

26 Eylül Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 25 Eylül saat 05:52 burcunuzda oluşacak Dolunay, daha önce isteklerimizi başkalarına ilettiğimiz halde eğer karşılık bulamadıysak bugün harekete geçerek dile getireceğiz. Ne olursa olsun gibi bir cümle belki sarf etmeyeceğiz ancak her şeyi bir başkasının eline de bırakmayacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, işlerimizi organize etmenin, kendimize göre hareket etmenin önüne geçiyor. Uyulması gereken kurallar var. Bir şeyler ters gidebilir. Eksikler olabilir. Bürokratik veya farklı nedenlerle beklemeniz gerekebilir. Bunlar, cesaretinizi kırmasın. Geçici bir durumdur. Neler eksik veya neler zorlanıyor diye bir bakalım. Belki de bir yanlıştan, hatalı bir karar vermekten uzak durmuş oluruz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, evdeki hesabın çarşıya uymaması halidir. Kendinizce yaptığınız hesaplama, planlama veya işlerin önüne zorluklar çıkar. Maddi-manevi anlamda başkalarından destek görmediğinizi, engellendiğinizi düşünürsünüz. Sabah saatlerinde bu daha fazla hissedilir. Kendinizi üzmeyin. Bu geçici bir durumdur. Önemli karar vermeyin, beklemede kalın. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, ailevi konulardan ilişkinize kadar önünüze çıkabilecek engellerin, zorlukların göstergesidir. Bizi bir şeylere mecbur eder. Bu durum canımızı sıkar, özgür olmadığımızı düşündürür. Aile ilişkilerinde, ev içinde bütün iş size düşer. Onu idare edeyim, bunu düzenleyeyim derken, size kimse yardımcı olmaz. Bunlar geçici bir durumdur. Zaten bildiğiniz şeylerdir. Elden geldiğince sakinlikle duruma bakmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, işlerimizi halletmek için enerjimiz çok yüksek değil. Belki zorlanacağız veya birilerine laf anlatmaya çalışacağız. Bu saatlerde mutlaka halledilmesi gereken durumlar çıkabilir. Birileri çabuk bitirmenizi ister, siz de aynı şekilde birilerinden bunu talep edersiniz. Sakin olmakta yarar var. Geçici bir durum, bunu biliniz. Elinizden geleni yapın, daha fazlası için kendinizi zorlamayın. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, maddi-manevi değerlerimize zarar veren veya önümüze engeller çıkartan kişilerle hesaplaşmak isteriz. Tehdit edildiğimizi, umursanmadığımızı, birilerinin bizi hafife aldığını düşünürüz. Doğal olarak sıkılırız. Özellikle sabah saatlerinde parasal konularda dikkatli olmak, riskli yatırım ve kararlar vermemek gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, kişisel kararlarımıza, isteklerimize engel koymaya çalışan kişilerle aramızda yaşanan sorunları işaret ediyor. Biz barışçıl, kucaklayıcı davrandıkça, ailemiz veya başkaları bunu anlamıyor. Her şey içinden çıkılmaz hale gelmiş gibi hissederiz. Oysaki bu geçici bir süre bizi test edecek, ardından çözüm bulmamız kolaylaşacaktır. Tartışmayalım. Olayları büyütmeyelim. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, iç dünyamızda ilişki veya farklı nedenlerle yaşanacak kaygı ve endişenin göstergesidir. Birileri dayatmada bulunur, anlatırız anlamazlar. Üstümüze gelirler. Biz, çevremizden olgunluk bekleriz. Sürekli idare etmek zorunda kalırız. Bu geçici bir durumdur. Büyük olaylara sebep olmaz. Ancak keyifsizlik, engellenmişlik hissi gün boyunca etkili olur. Kendinizi üzmeyin, sakin olmaya çalışın. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, saat 02:50 Güneş-Satürn görünümü, bazı işlerinizi halletmek için paraya duyulan ihtiyacı vurguluyor. Kurulan ilişkiler, bağlantılar, yapmayı düşündükleriniz hep aynı engele takılabilir. Bir süre beklemeniz gerekebilir. Bazen, keşke çok büyük gücüm olsa ve özgür olabilsem diye düşünürsünüz. Fakat uymanız gereken kurallar, şartlar sizi yıldırır. Bu geçici bir durumdur. Biraz beklemenizde, sakin olmanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu