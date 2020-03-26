Günlük burç yorumları 26 Mart Çarşamba - Ay, Boğa borcuna giriyor

26 Mart Perşembe günü için günlük burç yorumları haberimizde. Sabah saatlerinde boşlukta seyretmekte olan Ay, günün devamında Bğa burcuna girişi yapyor. Bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 MART Koç Günlük Burç Yorumu

Gururunuzu yutmanız ve bugün başkasının iradesine boyun eğmeniz istenebilir. Bunu yapmak zor olacak. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Gezegensel enerji sayesinde iyi bir gün geçirebilirsiniz. Bir şeyler satın alma dürtüsü içinde olabilirsiniz. Ancak bir süre mali harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevdiklerinize bugün daha güçlü bir bağ ile bağlanıyor belki daha önce kırdığınız kalp varsa onarmak için çaba içinde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Bugün bir aile üyenizden üzücü haberler alabilirsiniz. Gününüz bu yüzden biraz düşük enerjiyle geçebilir. Duygularınızı normalden biraz daha saklı tuttuğunuzu fark edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Fiziksel sınırlarınızı her şeyi yapma arzunuzla tartmalısınız. Görevleriniz bittiğinde kendinizi yıpranma ve hastalanma riskiyle karşı karşıya bulabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Bugün bir arkadaşınızın aslında ruh eşiniz olduğunu anlayabilirsiniz. Birlikte sosyal etkinliklere katılabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Yalnız, sakin bir zaman için özlem duyabilirsiniz. Ailenizle zaman geçirmek ve yalnız zaman geçirmek arasında bir denge kurmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız