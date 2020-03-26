Günlük burç yorumları 26 Mart Çarşamba - Ay, Boğa borcuna giriyor

26 Mart Perşembe günü için günlük burç yorumları haberimizde. Sabah saatlerinde boşlukta seyretmekte olan Ay, günün devamında Bğa burcuna girişi yapyor. Bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Gururunuzu yutmanız ve bugün başkasının iradesine boyun eğmeniz istenebilir. Bunu yapmak zor olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Gezegensel enerji sayesinde iyi bir gün geçirebilirsiniz. Bir şeyler satın alma dürtüsü içinde olabilirsiniz. Ancak bir süre mali harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevdiklerinize bugün daha güçlü bir bağ ile bağlanıyor belki daha önce kırdığınız kalp varsa onarmak için çaba içinde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün bir aile üyenizden üzücü haberler alabilirsiniz. Gününüz bu yüzden biraz düşük enerjiyle geçebilir. Duygularınızı normalden biraz daha saklı tuttuğunuzu fark edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Fiziksel sınırlarınızı her şeyi yapma arzunuzla tartmalısınız. Görevleriniz bittiğinde kendinizi yıpranma ve hastalanma riskiyle karşı karşıya bulabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün bir arkadaşınızın aslında ruh eşiniz olduğunu anlayabilirsiniz. Birlikte sosyal etkinliklere katılabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Yalnız, sakin bir zaman için özlem duyabilirsiniz. Ailenizle zaman geçirmek ve yalnız zaman geçirmek arasında bir denge kurmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sıcak ve hassas bir doğanız var bugün özellikle başkalarının duygularına göre hareket ediyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Vugün mevcut işlerinizle ilgili yöneticilerinizden alacağınız talepler sıkıntılı bir gün geçirmenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Birlikte çalşıştığınız kişilerin düşüncelerine ve duygularına uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz. Ancak hassasiyetinizi bir kenara bırakmalı ve sadece olması gereken işlere yönelmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca son derece meşguldünüz. Ofiste fazladan saatlerce çalışmış daha sonra da gece geç saatlerde arkadaşlarınızla dışarı çıkmış olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Bugünün gezegen enerjilerinin sosyal bilincinizi yükseltmesi söz konusu. İnsanlığa olan bağlantınız ve sorumluluklarınız üzerine düşünüyor olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız