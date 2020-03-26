HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Günlük burç yorumları 26 Mart Çarşamba - Ay, Boğa borcuna giriyor

Günlük burç yorumları 26 Mart Çarşamba - Ay, Boğa borcuna giriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 09:10 | Son Güncelleme

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? 26 Mart Perşembe için günlük burç yorumları yayında. Ay boşlukta olduğu dönemden çıkıp Boğa burcuna giriyor. aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar haberimizde. İşte günlük burç yorumları...

Günlük burç yorumları 26 Mart Çarşamba - Ay, Boğa borcuna giriyor

26 Mart Perşembe günü için günlük burç yorumları haberimizde. Sabah saatlerinde boşlukta seyretmekte olan Ay, günün devamında Bğa burcuna girişi yapyor. Bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 MART

Koç Günlük Burç Yorumu
Gururunuzu yutmanız ve bugün başkasının iradesine boyun eğmeniz istenebilir. Bunu yapmak zor olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Gezegensel enerji sayesinde iyi bir gün geçirebilirsiniz. Bir şeyler satın alma dürtüsü içinde olabilirsiniz. Ancak bir süre mali harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevdiklerinize bugün daha güçlü bir bağ ile bağlanıyor belki daha önce kırdığınız kalp varsa onarmak için çaba içinde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün bir aile üyenizden üzücü haberler alabilirsiniz. Gününüz bu yüzden biraz düşük enerjiyle geçebilir. Duygularınızı normalden biraz daha saklı tuttuğunuzu fark edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Fiziksel sınırlarınızı her şeyi yapma arzunuzla tartmalısınız. Görevleriniz bittiğinde kendinizi yıpranma ve hastalanma riskiyle karşı karşıya bulabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün bir arkadaşınızın aslında ruh eşiniz olduğunu anlayabilirsiniz. Birlikte sosyal etkinliklere katılabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Yalnız, sakin bir zaman için özlem duyabilirsiniz. Ailenizle zaman geçirmek ve yalnız zaman geçirmek arasında bir denge kurmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Sıcak ve hassas bir doğanız var bugün özellikle başkalarının duygularına göre hareket ediyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Vugün mevcut işlerinizle ilgili yöneticilerinizden alacağınız talepler sıkıntılı bir gün geçirmenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Birlikte çalşıştığınız kişilerin düşüncelerine ve duygularına uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz. Ancak hassasiyetinizi bir kenara bırakmalı ve sadece olması gereken işlere yönelmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca son derece meşguldünüz. Ofiste fazladan saatlerce çalışmış daha sonra da gece geç saatlerde arkadaşlarınızla dışarı çıkmış olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Bugünün gezegen enerjilerinin sosyal bilincinizi yükseltmesi söz konusu. İnsanlığa olan bağlantınız ve sorumluluklarınız üzerine düşünüyor olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
Van'da deprem! Van'da deprem!
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

DSÖ'den ülkelere çağrı: Koronavirüse karşı zamanı iyi kullanın

DSÖ'den ülkelere çağrı: Koronavirüse karşı zamanı iyi kullanın

Zafer Mutlu koronavirüsü yendi! 12 günün ardından taburcu edildi

Zafer Mutlu koronavirüsü yendi! 12 günün ardından taburcu edildi

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

Oktay Kaynarca duyurdu: Güzel şeyler de oluyor

Oktay Kaynarca duyurdu: Güzel şeyler de oluyor

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

Bakan Koca: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Son dakika: Van'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Van'da deprem!

Hakim ve savcıların görevde yükselmeleri kararı (İsim listesi Resmi Gazete'de)

HSK'dan flaş karar! İsim listesi yayımlandı

Kapalı olması gereken eğlence mekanlarına baskın

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

33 yaşındaki Dilek Tahtalı koronavirüs nedeniyle mi hayatını kaybetti? Paylaşımları olay oldu

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: 8 madde ve türevi uyuşturucu madde kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.