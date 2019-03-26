Günlük burç yorumları 26 Mart Salı (Mart ayı burç yorumları)

26 Mart Salı yani yeni haftanın ikinci günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 - 31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 MART Koç Günlük Burç Yorumu Bugünün tamamında Ay Yay burcunda ilerliyor. Düne oranla psikolojik olarak kendinizi karamsar hissedebilirsiniz. Ay’ın Neptün ve Merkür ile kurduğu kontaklar aslında duygusal hayatınızda böyle hissetmenize neden olacaktır. Sağlığınızı da ihmal etmemelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Yay burcundaki hareketini sürdürüyor. Bugün maddi konularınızda dikkatli olmanız gerekli, riskli olan yatırımlardan veya kazançlardan beklentinizin zıttı yönde sonuçlar alabilirsiniz. Ay-Merkür ve Ay-Neptün sert etkileriyle sağlığınızı tehlikeye atacak işlerden uzak durmalısınız. İnternet üzerinden de alışveriş iyi bit fikir olmayabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Gün boyunca Ay, Yay burcundaki hareketine devam ediyor. İlişki ve evlilik hayatınızda güzel bir dönemdeyken bugün Ay-Merkür ve Ay-Neptün zorlu açıları sebebiyle kısa süreli gergin anlar yaşayabilirsiniz. Bazen hayalinizdeki partnerle gerçekte olanın farklı olduğunu görebilirsiniz. Bu nedenle sebepsiz yere hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Ay gün boyunca Yay burcunda hareketini sürdürüyor. Günün genelinde çalışma ortamınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. Ay’ın Merkür ve Neptün ile kurduğu sert etkileşimlerle iş hayatınızda kullandığınız kelimelere dikkat etmelisiniz. Gergin anlarda istemeden kalp kırabilirsiniz. Ayrıca sağlığınızda bugün kendinizi yormamanız adına size bazı sinyaller verebilir. Evcil hayvanınıza da dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Ay bugünün tamamında Yay burcunda hareket ediyor. Aşk hayatınız gündemde olabilir. Bugünün sert etkilerinden dolayı istemeden de olsa partnerinizle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ay-Merkür ve Ay-Neptün kontaklarından dolayı duyduğunuz şeylere hemen inanmayın. Önce karşı tarafa bir hak tanıyın. Yoksa güzel etkiler alırken bu durumu tersine çevirmeyin. Çocuğunuzla da aranızda sorunlar yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Ay’ın tüm gün Yay burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Bazılarınız için sakin bir gün olsa da özellikle ailesinde problemler olanlar için gergin bir gün olabilir. Ay’ın Merkür ve Neptün’le oluşturduğu sert açılar aynı fikir üzerinden anlaşmakta zorlanabileceğinizi gösteriyor. Aile bireylerinin sağlık problemi de gündeminizde olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Yay burcunda tüm gün boyunca ilerlemeye devam eden Ay, bugün tempolu bir gün geçirmenize neden olabilir. Ay’ın önce Merkür sonra Neptün ile kurduğu sert açılar insan iletişiminde gergin olabileceğinizi gösteriyor. Özellik iş hayatındaysanız aksilikler karşınıza çıktığında tepkilerinizin dozajına dikkat edin. Eğitim hayatınızda da her şeyi iki kere kontrol edin. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Ay bugünün tamamında hareketini Yay burcunda sürdürüyor. Günün genelinde para meseleleri gündeminizde olabilir. Bugün yalnız maddi konularda dikkatli olmalısınız. Ay’ın Merkür ve Neptün ile kurduğu kontaklar sebebiyle internet bankacılığı iyi bir seçenek olmayabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Günün genelinde Ay sizlerin burcunda hareket ediyor. Bugün düne göre biraz daha enerjiniz düşebilir. Ay-Merkür ve Ay-Neptün zorlu etkileri sebebiyle zaman zaman hayal kırıklıklarınız, anılarınız gözünüzün önüne gelebilir. Güzel enerjiler almaya başlamışken bunu düşürmenize hiç gerek yok. Güzelliğinizle ilgili değişimler için bugünü seçmemeniz iyi olur. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Bugün Ay Yay burcunda hareketini devam ettiriyor. Sizler için düşük enerjili bir gün olabilir. Özellikle Ay’ın Merkür ve Neptün ile yaptığı sert görünümler nedeniyle sağlığınızda çok dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Kendinizi yordukça bağışıklık sisteminizde de problemler ortaya çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız