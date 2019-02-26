Günlük burç yorumları 26 Şubat Salı (Şubat ayı burç yorumları)

26 Şubat Salı yani haftanın son iş günü için günlük burç yorumları ve Şubat ayının burç yorumları haberimizde. Şubat ayının ilk haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 Şubat - 3 Mart haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 ŞUBAT Koç Günlük Burç Yorumu Boşluktaki Ay 00:19 itibariyle Yay burcuna geçiş yapıyor. Sizler güne pozitif bir başlangıç yapabilirsiniz. Olumlu haberler alabileceğiniz bir gündesiniz. Seyahat planları yapmayı düşünebilirsiniz. Akademik konularınız veya yurt dışı işleriniz varsa bugün vaktinizi alabilirler. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Günün başında boşlukta ilerleyen Ay, saatler 00:19 olduğunda Yay burcuna geçiyor. Maddi konularınıza vakit ayırabilirsiniz. Harcamalarınız, ödemeleriniz için uğraşabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmayı düşünebilirsiniz. Sağlık probleminiz varsa ameliyat konuları gündemde olabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Ay boşluktaki hareketini 00:19 itibariyle sonlandırıp, Yay burcuna geçiyor. Eşiniz, sevgiliniz sizin için ön planda olabilir. Baş başa kalmak isteyeceğiniz zamanlara ihtiyacınız olabilir. İşinizi ortaklıkla yürütüyorsanız bugün yeni fırsatlar arayışına girebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Uzun süredir boşlukta olan Ay günün ilk saatlerinde 00:19’da Yay burcuna giriş yapıyor. Sizler güne başladığınızda kendinizi bitkin hissedebilirsiniz. Sağlık problemleriniz varsa biraz daha kendinize dikkat etmeniz gereken bir günde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Ay boşluktaki hareketini sonlandırıp, 00:19 itibariyle Yay burcuna giriş yapıyor. Sizler için de aşk dolu bir günün başlangıcı oluyor. Şansızın her konuda açıldığı, yüzünüzün güleceği gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gün sizleri bekliyor. Çocuğunuzla ilgili de hayırlı haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Boşlukta hareketine devam eden Ay, saat 00:19 olduğunda Yay burcuna giriş yapıyor olacak. Bugün sizler ailenize ve evinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Aile ve iş arasında belki dengeyi koruyamadınız. Bugün sizden biraz daha ilgi bekliyor olabilirler. İşin içinden çıkamadıkları bir konuda sizden yardım isteyebilirler. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Hareketini boşlukta sürdüren Ay, 00:19’da Yay burcuna geçiyor. Yoğun bir güne başlıyor olabilirsiniz. İletişim trafiğiniz bir hayli karışık olabilir. Bazen sadece telefonlara cevap vermek bile yorabilir. Eğitim hayatınız da bugün ön plana çıkabilir. Kendinizi geliştirmek için yeni kurslar, eğitimler araştırabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Burcunuzda ilerleyen boşluktaki Ay, günün ilk saatiyle beraber 00:19’da Yay burcuna geçiyor. Gelirinize odaklanacağınız bir günde olabilirsiniz. Kazandığınız paranın daha fazlasını elde etmek için yeni fırsatlar araştırabilirsiniz. Farklı yatırımlar yapmaya ilgi duyabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız