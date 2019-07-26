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Günlük burç yorumları 26 Temmuz Cuma - Ay ve Mars arasında gerilim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 08:37 | Son Güncelleme

Burcunuzda sizi neler bekliyor? 26 Temmuz Cuma için günlük burç yorumları ile Temmuz ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Mars ile zıtlaştığı bu gün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 22-28 haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları 26 Temmuz Cuma - Ay ve Mars arasında gerilim!

26 Temmuz Cuma günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Temmuz ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Mars ile gerilim içinde olduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-28 haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 Temmuz

Koç Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün Boğa burcunda hareket ediyor. Sabah kısa süreli olsa da Ay-Mars sert açısıyla finansal işlemlerinizde sorun yaşanabilir. Günün devamında daha güzel etkiler altında olacaksınız. Maddi olarak güçlenmeye devam edeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, sizlerin burcunda hareket etmeye devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarında Ay-Mars arasındaki zorlu açıyla agresif hissedebilirsiniz. Ama günün kalanında çok güzel gelişmeler sizi bekliyor. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Sabah Ay ve Mars arasındaki sert açıyla sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Günün kalanı ise olumlu devam ediyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında Boğa burcunda hareket ediyor. Sabah, Ay ve Mars arasındaki sert açı gergin hissetmenize neden olsa da günün kalanı sizler için şans dolu olacaktır. Dostlarınızla sosyal ortamlarda vakit geçirerek zaman harcayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Erken saatte oluşan Ay’ın Mars ile sert açısı kariyer hayatınızda stresli zamanlara neden olabilir. Bu kısa etkiden sonra aslında güzel ilerleyecek bir iş gününe devam ediyor olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay, Boğa burcunda hareket ediyor. Sabah saatlerinde Ay-Mars arasındaki gergin açıyla agresif bir başlangıç yapsanız da günün devamında alacağınız olumlu haberler sayesinde yüzünüz gülecektir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün hareketine Boğa burcunda devam ediyor. Sabah Ay’ın Mars ile kurduğu zorlu açı nedeniyle maddi durumunuzu ilgilendiren stresli zamanlar yaşayabilirsiniz. Günün devamında bu etkiyi silecek birçok güzel gelişme karşınızda olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Boğa burcunda hareketini sürdürüyor. Sabah oluşan Ay ve Mars arasındaki sert görünüm nedeniyle ilişkinizde ani tepkiler vermeye açık olabilirsiniz. Güzel bir gün sizleri beklerken tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Romantik bir güne devam edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Erken saatte meydana gelen Ay-Mars gergin açısıyla çalışma ortamınızda stresli olabilirsiniz. Güzel gidecek bir gün varken enerjinizi düşürmeyin. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün Boğa burcunda seyrine devam ediyor. Günün başında Ay’ın Mars ile kontağı çocuğunuza ve sevdiğinize karşı sert tepkiler vermenize neden olabilir. Güzel bir güne devam edecekken kendinizi boşuna agresif hissetmeyin. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, günün genelinde hareketine Boğa burcunda devam ediyor. Sabah Ay ve Mars arasında oluşan sert açı nedeniyle ailenize karşı gergin tavırlar sergileyebilirsiniz. Evinizde riskli işlerin altına da girmeyin. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği bir güne adım atıyorsunuz. Erken saatte gerçekleşen Ay-Mars gergin açısıyla beraber iletişim kurarken sert bir üslup takınabilirsiniz. Konu ne olursa olsun sakin olmalısınız çünkü günün geri kalanı size çok iyi gelecek. Devamını okumak için tıklayınız

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