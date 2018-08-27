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Günlük burç yorumları: 27 Ağustos Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 09:22 | Son Güncelleme

27 Ağustos Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve dolunayın Balık burcuna etkisi haberimizde. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 27-31 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 27 Ağustos Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

27 Ağustos Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları, yeni haftanın burç yorumları ve dolunayın balık burcuna etkisi haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 20-26 Ağuustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 AĞUSTOS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihlerinde Mars-Oğlak burcunda düz seyredecek. Mesleki konularda azim sabır ve direnç, soğukkanlı bir şekilde hedefinize kilitlenmek ve kariyer hayatınıza ciddi bir şekilde eğilmek anlamı taşır. Sizin gibi aktif ve ateşli kişiler için, zorlayıcı olsa da, Mars yönetici gücünüz olduğundan bu enerjiyi iş hayatında istikrarlı olmak, başarılı işler çıkarmak, sağlam adımlar atmak için kullanabilirsiniz. Sabır hakikaten önemli. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında Oğlak burcunda ilerlemesini sürdürecek Mars, başta mesleki ihtisas konuları olmak üzere, eğitim hayatınız, inancınız, çevrenizle olan her türlü temasınız, keşif ve araştırma konularınız, yüksek düzeyde bilgilenmeniz, yabancılarla olan temasınız ve yurtdışı faaliyetlerinizle ilgili alanlarda, temkinli ve gayet güçlü bir şekilde, isteklerinizin peşinden gideceğiniz bir zamanı göstermektedir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında Oğlak burcunda ilerleyecek Mars, özellikle ilişkinizde yüzeysel değil, derinlemesine düşünme, sağlam hareket etme zamanıdır. Düşünmeden karar vermemeli, çıkarlarınızın farkında olmalı, özellikle iş hayatınızla alakalı konularda her şeyi garanti altına almadan bir borcun altına girmemeye çalışmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasındaki Oğlak burcunda ilerleyecek Mars ilişkiniz, iş ortaklığınızla, partnerinizle ilgili konularda sabır, direnç ve soğukkanlı olunması gereken zaman dilimidir. Oğlak burcundaki Mars, duygularını gizleyen, taviz vermez ancak sorumluluk sahibi bir partneri işaret edebilir. İlişkinizin niteliğine göre üzerinizde hakimiyet kurabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında etkili olacak Mars-Oğlak burcu seyri azimli ve kararlı bir şekilde işlerinizi yoluna koymanızı ve sorumluluklarınızın farkında olarak hareket etmeniz gereken süreç anlamına geliyor. Otorite konumunda bulunan kişiler veya hayatın bizzat kendisi sizi sorumluluk almaya zorlar. Siz kendi istekleriniz doğrultusunda ilerlemek isterken, dışarıdaki dünya buna dur diyebilir.Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında aşk evinizde etkili olacak Mars-Oğlak burcu geçişi, ciddiyet kazandırıcı, sabır verici gayet olumlu bir konumdur. Kişi ne istediğini gayet iyi bilir. Ona göre seçimlerde bulunur. Pire için yorgan yakmaz. Bastığı yerin bilincinde olduğu için, yaşadığı ilişkisinin artı ve eksilerinin farkındadır veya bu süre içinde net bir şekilde tespit eder. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında güçlü olduğu Oğlak burcunda ilerleyecek Mars, eviniz, ailenizle olan ilişkiniz, iş-ev arası yaşamınız, yuvanızla alakalı konularda ciddiyet ve sorumluluk çerçevesi içinde hareket etmenizi sağlar. Doğru ve dürüst bir şekilde, amacınızın farkında olarak disiplinli davranmanız halinde her şey yoluna girecektir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında Oğlak burcunda ilerleyecek Mars, işinizden elde ettiğiniz gelirinizle ilgili gayet ciddi bir şekilde düşündüğünüz bir süreçtir. Eğer şu anda çalıştığınız yerde düşük bir ücretle çalışıyorsanız bu durum sizi bir hayli rahatsız ettiği için, bir an önce buna çözüm bulmak istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, 26 Ağustos saat 14:56 Balık burcunda oluşacak Dolunay, dışarıda görevlerini, sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan bireyin, aslında iç dünyasındaki yalnızlığı vurguluyor. Çabalıyoruz, bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ancak istediğimiz bu mu, böyle bir yaşam mı bazen düşünmeden edemiyoruz. Bu Dolunayda böyle bir sorgulama hali söz konusu. Bir değişim yenilik istiyoruz. Ancak öncelikle bakmamız gereken nokta, neden bu değişime ihtiyaç duyduğumuzdur. Çünkü sürekli vermeye, sonra şikayet etmeye, ardından yine aynı ruhla devam edersek o değişiklik de bir işe yaramaz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında burcunuz üzerinde ilerleyecek güçlü Mars, hem ilişkiniz hem yaşamsal hedefiniz hem de genel olarak kendinizi gayet olumlu bir şekilde yönlendireceğiniz zaman dilimidir. Doğanızda bulunan sabır, kararlılık, disiplin ve sorumluluk özellikleri, Mars geçişiyle cilalanır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında devam edecek Mars-Oğlak burcu geçişi, hedef belirleme, plan ve projeleriniz üzerinde çalışma, parasal konularda dikkatli ve ciddi şekilde bütçenize uygun hareket etme yönünde faydalıdır. Güçleniyorsunuz. Mali sorunlar yaşıyorsanız, hukuki haklarınız için avukatınızla görüşünüz. Bu süreçte iş hazırlıkları, hedef belirleme, işinize kilitlenme, ciddi ve sorumluluk çerçevesi içinde hareket etme anlamında gücünüz gayet yüksek. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 27 Ağustos saat:17:05-11 Eylül saat:03:56 tarihleri arasında devam edecek Mars-Oğlak burcu geçişi, hedef belirleme, plan ve projeleriniz üzerinde çalışma, parasal konularda dikkatli ve ciddi şekilde bütçenize uygun hareket etme yönünde faydalıdır. Güçleniyorsunuz. Mali sorunlar yaşıyorsanız, hukuki haklarınız için avukatınızla görüşünüz. Bu süreçte iş hazırlıkları, hedef belirleme, işinize kilitlenme, ciddi ve sorumluluk çerçevesi içinde hareket etme anlamında gücünüz gayet yüksek. Devamını okumak için tıklayınız

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