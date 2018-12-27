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Günlük burç yorumları: 27 Aralık Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 07:03 | Son Güncelleme

Yılın son haftası, 27 Aralık Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları, 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 27 Aralık Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

2018 yılı son haftasına girdik ve 27 Aralık Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 ARALIK

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 05:33 Ay-Güneş görünümü, iş hayatı ve ilişki konularında derinlemesine düşünmenizi sağlıyor. Önemli konular üzerinde görüşülebilir, iş arkadaşlarınızla kaynaşmak, bazı özel meselelerinizi gözden geçirmek, maddi konular üzerinde düşünmek için yararlıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 05:33 Ay-Güneş görünümü, aşkta tutkulu olduğunuzu gösteriyor. Karşı cinsle olan her türlü bağlantınızı güçlendiriyor. Duygularınız aşkta mükemmeli istiyor ve siz kalıcı bir ilişkinin peşindesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 05:33 Ay-Güneş görünümü, bir çok mesele üzerinde enine boyuna düşünmenizi sağlar. Özellikle sağlık konusu üzerinde bir hayli durulur. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 05:33 Ay-Güneş görünüm etkisinde, istediğiniz düzenlemeleri yaparsınız hem de zevkli, tutkulu, arzulu bir şekilde davranırsınız. Hangi konu olursa olsun, her işin üstesinden gelebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 05:33 Ay-Güneş görünümü, ev satın alma, kiralama, yatırımda bulunma, konularında etkileyicidir. Aslında bu olumlu bir görünüm altında istenirse, gayet doğru adımlar atılabilir. Yeter ki, bilinçli davranalım. Titiz gözlemde bulunalım, güvenli ve sonradan problem çıkarmayacak olanı tercih edelim. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 05:33 Ay-Güneş görünümü, sizin açınızdan rahatlatıcıdır. Evet, belki birçok şeyi kafanızın içinde kurcalıyor olabilirsiniz. Ancak bu durumu dert etmeyiniz. Çünkü bazen kurcalamak, yanlışa meydan vermemek için uygundur. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 05:33 Ay-Güneş görünümü, incelikli ve titiz duyguların işaretçisi ve aynı zamanda bir hayli derinlikli olarak düşünülmesini sağlıyor. Para çok önemli. Belki de kilit bir faktör. O sizi biraz kaygılandırıyor olabilir. Eğer siz de böyle hissediyorsanız, gözden geçirmede bulunmadan hareket etmeyiniz. Soru işaretleri kafanızda cevaplanmadan karar vermeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 05:33 Ay-Güneş görünümü, sizi rahatlatır. En azından üzerinizdeki baskıları hafifleticidir. Yeni kişilerle tanışmanızı, işlerinizi düzene koymanızı sağlar. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 05:33 Ay-Güneş görünümü, ailevi, eviniz ve iş ile alakalı konuların kafanızın içinde bir hayli etkili olmasını sağlıyor. Duygularınız tümüyle mükemmel olanı istiyor. Ancak bir yandan içinizde endişeler taşıyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 05:33 Ay-Güneş görünümü, attığınız adım, giriştiğiniz bir mesele ve genel olarak moraliniz üzerinde faydalı bir tesirdir. Kendinize güveninizi yükseltir. Amacınız ne ise onun farkında olarak çalışırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 14:49 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde, yeniliklere açık olduğunuz için bir hayli hırslı çalışırsınız. Ancak arzu ettiğiniz gelişmeler için soğukkanlı olmalısınız. Ayrıca her şeyi bu kadar kafanıza takmayınız. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Ay-Satürn görünümü, ilişkide kontrolü elinde tutan kişi siz olursunuz. Yapmacık tavırlardan hoşlanmazsınız. Gözlem gücünüz yüksektir. Sizden yaşça büyük insanlardan destek görürsünüz. Ayrıca olgun ve ne yaptığını bilen kişilerden fikir almayı tercih edersiniz. Siz de başkalarına yol gösterici olursunuz. Devamını okumak için tıklayınız

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