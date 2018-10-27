Günlük burç yorumları: 27 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

27 Ekim Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Cumartesi günümüz saat 09:49 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde başlıyor. Yeteneklerimizi değerlendirme, bir ürün veya çalışma yoluyla sergileme fırsatı veriyor. Gelişim yolumuz kendimizi göstermek ve ilgi uyandırmak. Bu nedenle, çabuk öğrenmek taraflısı olacağız. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Cumartesi günümüz saat 09:49 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde başlıyor. Ev satış-alış, kiralama, ailenizin ihtiyaçları, kültürel aktiviteler, okumak, bilgilenmek, görmek, gezmek, keşfetmek amaçlı harcamalar olabilir. Nereye ne verdiğinizi ve elinizdekini nasıl değerlendireceğinizi bilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Cumartesi günümüz saat 09:49 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde başlıyor. Bildiklerimizi başkalarıyla paylaşım yönünde etkilidir. Yeni bir şeyler öğrenmek, gidip yerinde görmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Cumartesi günümüz saat 09:49 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde başlıyor. Paranın önemini vurguluyor. Kendine güven, pes etme, kazancına sahip çık, inandığın yolda ilerle diyerek destek veriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 09:49 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde günü karşılıyoruz. Sosyal ilişkiler ağımızı güçlendirme, paylaşımda bulunma yönünde bu enerji gayet olumludur. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Cumartesi günümüzün ilk etkili görünümü, saat 09:49 Ay-Kuzey düğüm arasında oluşacak. Hedefinizi belirle ve cesaretle ona yönelmelisiniz. Bilginizi en etkin olacağınız alanda ifade edecek şekilde tercihlerde bulunmalısınız. Araştırın, okuyun, öğrenin ve öğrendiklerinizi bir iş veya aktivite alanında ifade edin. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 09:49 Ay-Kuzey düğüm görünümü, Cumartesi gününün ilk görünümü olup, hedefe yönelik düşünmenin göstergesidir. İnsanları ikna edebilecek güçteyiz. Farklı çözümlere açığız. Grup faaliyetleri, ürün tanıtımı, insanlara ulaşarak etkileme becerimiz de yükseliyor. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Cumartesi günümüz saat 09:49 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde başlayacak. Hem mesleki hem de parasal anlamda güçlü olmak istiyoruz. Gelişim arzumuz bu iki konuda yüksek olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Cumartesi günümüz saat 09:49 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde merhaba diyoruz. İş, eğitim amaçlı girişim ve gelişmeler gündeminizde yer alabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Cumartesi günümüzün ilk etkili görünümü, saat 09:49 Ay-Kuzey düğüm arasında oluşacak. Başkalarının desteğine duyduğumuz ihtiyacı gösteriyor. Maddi-manevi anlamda güçlü olma arzumuz büyüyor. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 09:49 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde Cumartesi günümüz başlıyor. Her yönden güçlü birine duyulan ihtiyacı vurguluyor. Önemli bir karar verebiliriz. İlişki tercihlerimizi yeniden belirleriz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Cumartesi gününe saat 09:49 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde adım atacağız. İş veya özel yaşantımızda insanlara destek oluruz. Rehberlik ederiz. Bilgimizi paylaşırız ve deneyimlerimizi başkalarına aktarırız. Devamını okumak için tıklayınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum