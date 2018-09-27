Günlük burç yorumları: 27 Eylül Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

27 Eylül Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 10:16 itibariyle Ay-Boğa burcunda ilerleyecek. Maddi açıdan güvende olmak, manevi anlamda huzuru bulmak arzusu bu enerjinin özünde yer alıyor. Düşüncelerimizi onaylamalarını ve kararlarımızı kabul etmelerini bekleriz. Güvenli bir ortam oluşturmak adına düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 10:16 itibariyle burcunuzda ilerleyecek Ay, dikkatli ve amaca yönelik hareket etmenin, sıcak ve şefkat dolu davranmanın işaretidir. Küçücük şeylerin bile sizi mutlu ettiğini fark edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 10:16 Ay-Boğa burcu seyir etkinliğinde güne adım atıyoruz. Huzur veren kişilerle bağlantı kurmaya, gönlümüzü arındırıp canlandırmaya çalışacağız. Zevklerimize düşkünlüğümüz artarken, rahatımızı bozmadan günü geçirmekten yanayız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 10:16 Ay-Boğa burcu geçişiyle günümüz başlıyor. Sakinlik, güvence, huzur ve kazançlı çıkma arzumuz yüksek olur. Yanlışlardan, karmaşık olandan, huzursuzluk verenden uzak durmak isteriz. Dostlarımızla ilişkimizde, hayata bakış açımızda sağlamlık ve güvenlik arzumuz ön plandadır. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar günümüz saat 10:16 Ay-Boğa burcu geçişiyle başlıyor. Maddi konularda sakince düşünmek gerekiyor. Genel olarak üzerimize sorumluluk yüklenmesinden pek hoşlanmayız. Rahat etmek, huzur bulmak ihtiyacımız gayet yoğundur. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Ay-Boğa burcu seyriyle günümüz başlıyor. Huzur bulmak isteyeceğiz. Bizi yanıltan hiçbir şeyin yaşantımızda yer almasını istemeyeceğiz. Bu enerji altında, etrafımızdaki insanların ne kadar güvenilir olduklarını sorgulama gereği duyabiliriz. Ne kadar çok sevsek de, değer bilmeyen kişilerin peşinden koşmayız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 10:16 itibariyle etkili olacak Ay-Boğa burcu geçişinde, huzurumuz ve güvenliğimiz son derece kıymetli hale geliyor. Bizim için kıymetli olanı koruyacağız ve dışa karşı savunacağız. Hiç kimseye taviz vermekten yana değiliz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 10:16 itibariyle Ay-Boğa burcunda ilerleyecek. Huzur ve güvenin bir ilişkide ne kadar önemli olduğunu düşündürüyor. Çünkü insan bu sayede kendini her alanda başarılı hisseder ve sorunların üstesinden daha çabuk gelir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 10:16 itibariyle Ay-Boğa burcunda ilerleyecek. Bu enerji bize inandığımız bir şeyden vazgeçmememiz, değerlerimize sahip çıkmamız, kazancımıza göre hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Huzurumuz kıymetli ve bunu kimsenin bozmasına müsaademiz yok. Maddiyat bir hayli öne çıkacak. Devamını okumak için tıklayınız