HABER

Günlük burç yorumları: 27 Eylül Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 07:02 | Son Güncelleme

27 Eylül Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 24-30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 27 Eylül Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

27 Eylül Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 10:16 itibariyle Ay-Boğa burcunda ilerleyecek. Maddi açıdan güvende olmak, manevi anlamda huzuru bulmak arzusu bu enerjinin özünde yer alıyor. Düşüncelerimizi onaylamalarını ve kararlarımızı kabul etmelerini bekleriz. Güvenli bir ortam oluşturmak adına düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 10:16 itibariyle burcunuzda ilerleyecek Ay, dikkatli ve amaca yönelik hareket etmenin, sıcak ve şefkat dolu davranmanın işaretidir. Küçücük şeylerin bile sizi mutlu ettiğini fark edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 10:16 Ay-Boğa burcu seyir etkinliğinde güne adım atıyoruz. Huzur veren kişilerle bağlantı kurmaya, gönlümüzü arındırıp canlandırmaya çalışacağız. Zevklerimize düşkünlüğümüz artarken, rahatımızı bozmadan günü geçirmekten yanayız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 10:16 Ay-Boğa burcu geçişiyle günümüz başlıyor. Sakinlik, güvence, huzur ve kazançlı çıkma arzumuz yüksek olur. Yanlışlardan, karmaşık olandan, huzursuzluk verenden uzak durmak isteriz. Dostlarımızla ilişkimizde, hayata bakış açımızda sağlamlık ve güvenlik arzumuz ön plandadır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar günümüz saat 10:16 Ay-Boğa burcu geçişiyle başlıyor. Maddi konularda sakince düşünmek gerekiyor. Genel olarak üzerimize sorumluluk yüklenmesinden pek hoşlanmayız. Rahat etmek, huzur bulmak ihtiyacımız gayet yoğundur. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Ay-Boğa burcu seyriyle günümüz başlıyor. Huzur bulmak isteyeceğiz. Bizi yanıltan hiçbir şeyin yaşantımızda yer almasını istemeyeceğiz. Bu enerji altında, etrafımızdaki insanların ne kadar güvenilir olduklarını sorgulama gereği duyabiliriz. Ne kadar çok sevsek de, değer bilmeyen kişilerin peşinden koşmayız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 10:16 itibariyle etkili olacak Ay-Boğa burcu geçişinde, huzurumuz ve güvenliğimiz son derece kıymetli hale geliyor. Bizim için kıymetli olanı koruyacağız ve dışa karşı savunacağız. Hiç kimseye taviz vermekten yana değiliz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 10:16 itibariyle Ay-Boğa burcunda ilerleyecek. Huzur ve güvenin bir ilişkide ne kadar önemli olduğunu düşündürüyor. Çünkü insan bu sayede kendini her alanda başarılı hisseder ve sorunların üstesinden daha çabuk gelir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 10:16 itibariyle Ay-Boğa burcunda ilerleyecek. Bu enerji bize inandığımız bir şeyden vazgeçmememiz, değerlerimize sahip çıkmamız, kazancımıza göre hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Huzurumuz kıymetli ve bunu kimsenin bozmasına müsaademiz yok. Maddiyat bir hayli öne çıkacak. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 10:16 Ay-Boğa burcunda ilerleyecek. Bu enerjinin özündeki sağlamlık her alanda hissedilir. Aşka ve hayata bakış açımız sağlamlık ve uzun vadelilik esasına göredir. Bu enerji rahatlatır, sakinleştirir, huzuru bilhassa önemsememizi sağlar. Kişi değerlerinin ne kadar önemli olduğunun farkındadır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 10:16 Ay-Boğa burcu seyir etkinliğinde günümüz başlıyor. Huzurumuzu kaçıracak, güven vermeyen her şeye karşı temkinli ve dikkatliyiz. Güçlü görünmeye çalışacağız. Toplum içindeki konumumuz, insanların bizi takdir edip etmediği, ailemizle olan ilişkimiz tümüyle baş planda yer alabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 10:16 Ay-Boğa burcu geçişiyle güne merhaba diyoruz. Bu enerji, bizi güven, huzur ve uzun ömürlü olana yöneltiyor. Sevdiklerimizi, değerlerimizi önemsiyoruz ve kolumuzun kanadımızın altına almak istiyoruz Boğa burcu günlerinde sınırları aşmak pek mümkün değildir. Kişi içinde bulunduğu her durumun kendisine güven vermesi taraftarıdır. Devamını okumak için tıklayınız

24-30 Eylül haftalık burç yorumları24-30 Eylül haftalık burç yorumları
2018 Eylül ayı aylık burç yorumları2018 Eylül ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günlük burç yorumları burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Çin'e gövde gösterisi: Nükleer kapasiteli B-52 uçurdular

ABD'den Çin'e gövde gösterisi: Nükleer kapasiteli B-52 uçurdular

ABD Başkanı Trump: Türkiye, İdlib konusunda çok iyi bir iş yaptı

ABD Başkanı Trump: Türkiye, İdlib konusunda çok iyi bir iş yaptı

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İlginizi Çekebilir

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de sadece bir kişide görülen hastalık: Siloptizi

Türkiye'de sadece bir kişide görülen hastalık: Siloptizi

Mafya liderini, sevgilisini takip edip yakaladılar

Mafya liderini, sevgilisini takip edip yakaladılar

Şans Topu sonuçları 26 Eylül: 5 artı 1 bilen çıkmayınca 700 bin 718 lira ikramiye devretti!

Şans Topu sonuçları 26 Eylül: 5 artı 1 bilen çıkmayınca 700 bin 718 lira ikramiye devretti!

Tokat'ta ipe asılı kedi bulundu! Polis çalışma başlattı

Tokat'ta ipe asılı kedi bulundu! Polis çalışma başlattı

Sayısal Loto sonuçları son dakika! 26 Eylül Sayısal Loto sonuçları: 6 bilen çıkmayınca 811 bin 148 lira haftaya devretti!

Sayısal Loto sonuçları son dakika! 26 Eylül Sayısal Loto sonuçları: 6 bilen çıkmayınca 811 bin 148 lira haftaya devretti!

MHP ile AK Parti arasında 'Af' çatlağı!

MHP ile AK Parti arasında 'Af' çatlağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.