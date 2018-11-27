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Günlük burç yorumları: 27 Kasım Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 06:57 | Son Güncelleme

27 Kasım Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 27 Kasım Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

27 Kasım Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 KASIM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 10:22-11:35 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde, ailenizle olan ilişkiniz, evinizle alakalı konularda ve çevrenizle olan ilişkinizde kontrolü ele geçirme ve isteklerinizi elde etme tavrınızı biraz yumuşatmanızda yarar var. Çünkü isteklerinizi elde etmeniz zor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 10:22-11:35 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde, yakın çevrenizde bulunan insanlarla veya girişimleriniz konusunda tasdik edilme ihtiyacınız yoğundur. Hassas düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 10:22-11:35 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde, parasal konularda hassas düşünürüz. Güvenli yaşamak arzumuz daha fazla öne çıkar. İhtiyaçlarınızı ekonomik şekilde karşılamalıyız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 10:22-11:35 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde, iletişime dikkat etmek yerinde olacaktır. İsteklerinizi veya beklentilerinizin mutlak kabulünü isteyebilirsiniz. Ancak bu zor olabilir. Tartışmak, inatlaşmak gereksizdir. Rutin işlerinize ağırlık vermenizi tavsiye ediyorum. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 10:22-11:35 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde, enerjimiz biraz düşebilir. Eğer birkaç gündür sıkıntılı günler geçiren Aslanlardan birisi iseniz, dinlenmenize önem veriniz. Herhangi bir konuda acil kararlar vermeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 10:22-11:35 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde, temkinli olmak yapılacak en doğru harekettir. Sosyal hayatınız başta olmak üzere duygu dünyanızla ilgili konularda güven olgusunu mutlaka gözetmek gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 10:22-11:35 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde mesleki ve ailevi konularda, size karşı anlayışlı davranılmasını beklersiniz. İtibarınıza fazlasıyla önem verdiğiniz için, elde edeceğiniz başarılarla kendinizden söz ettirmek, geleceğinizi garanti altına alacak şekilde ve kimsenin kahrını çekmeden hayatınızı devam ettirmekten yanasınızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 10:22-11:35 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde, başarılı girişimlerde bulunmak, için planlar yapıyorsanız, ben derim ki bir daha düşününüz. Aile özlemi, sevdiklerinizi yanınızda görmek arzusu boşluk saatlerinde yükselir. Eğer ilişkiniz veya başka bir mesele sizi rahatsız ediyorsa bu zaman diliminde başkalarına karşı anlayışlı olmanız zordur. Böyle anlarda biraz daha sakin olmaya çalışmak iyi bir çözümdür. Rutin işlerinizi yapınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 10:22-11:35 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde, gelir durumunuz, cinsel yaşamınız, güvenceniz gibi konularda hassasiyet gösterirsiniz. Üzerinize gelindiğini, sizi bir türlü anlamadıklarını düşünürsünüz. İsteklerinizi elde edememek canınızı sıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Bugün duygularınızı kolaylıkla ifade edebilmeniz, keyiflenmeniz, mutlu olmanız için, hayatında her şeyin çok iyi gidiyor olması gerekir. Sözgelimi, maddi açıdan bir sıkıntınız varsa veya partnerinizle aranızda bir anlaşmazlık yaşanıyorsa, kendimizi pek rahat hissetmeyiz. Genelde hem içe dönük bir şekilde hayatı gözden geçireceğiz hem de düşüncelerimizden taviz vermeyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 10:22-11:35 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde, çevrenizdeki insanlarla olan ilişkinizde daha ılımlı, olgun ve hoşgörülü olmanız yararlıdır. Stresten, aşırı hassasiyetten uzak duralım. Bu zaman diliminde, yeni bir iş girişimi veya farklı bir yöntemi denemek, verdiğiniz bir kararla ilgili değişimlere gitmek, etrafınızdaki kişilerin sizin gibi düşünmelerini beklemek yanlış olur. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 10:22-11:35 arasındaki kısa süreli Ay-Boşluk etkisinde, sakinlik, ılımlılık ve hoşgörünün son derece önemli olduğunu her zaman söylüyorum. Her şey üzerimize geliyormuş gibi düşünürüz. Ailemizi, sevdiklerimizi özleriz. Birisi ters bir söz etse, sanki dünyanın sonuymuş gibi algılarız. Devamını okumak için tıklayınız

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