Günlük burç yorumları 27 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

27 Mart Çarşamba yani yeni haftanın üçüncü günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 - 31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 MART Koç Günlük Burç Yorumu Güne başladığınızda Ay Yay burcunda hareket ediyor. Ay-Jüpiter kavuşumu sayesinde şanslı bir sabah geçirebilirsiniz. Sonrasında Ay 05:36-17:07 arası uzun süre boşlukta kalıyor. Önemli işleriniz varsa bu saatlerde yapmamanız iyi olur. Venüs’ün Uranüs ile yaptığı güzel açı sayesinde sizi mutlu eden sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Geçmişinizdeki bir gönül ilişkisiyle ilgili de bir sürpriz yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün başında Ay Yay burcunda hareketine devam ediyor. Erken saatlerde gerçekleşen Ay-Jüpiter kavuşumuyla maddi konularda şanslı bir sabah geçirebilirsiniz. Beklediğiniz paralar elinize geçebilir. Ay bugün 05:36-17:07 aralığında boşlukta olacak. Venüs ve Uranüs arasındaki güzel açıyla da bulunduğunuz çevrede başarılarınızla adınızı duyurabilirsiniz. Elde ettiğiniz zafer sizin için de sürpriz olabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Günün ilk saatlerinde Ay Yay burcunda hareketine devam ediyor. Bu sabah Ay’ın evlilik ve ilişki evinizde Jüpiter ile kavuşmasıyla aşk hayatınızda şanslı bir gün geçirebilirsiniz. Sonra uzun süre 05:36-17:07 arası Ay boşlukta olacak. Venüs-Uranüs güzel etkileşiminin de etkili olduğu bugün içerisinde kariyer hayatınızda sürpriz, sevindirici bir gelişme yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Bugüne başlarken Yay burcunda ilerleyen Ay, erken saatlerde Jüpiter ile kavuşuyor. Çalışma ortamınızda, sağlığınızda güzel şeylere tanıklık edebilirsiniz. Sonra Ay 05:36-17:07 arası boşlukta kalacak. Önemli iş toplantılarınız varsa bu zaman zarfında sonuçsuz kalabilir. Venüs de Uranüs ile güzel bir açıda bulunuyor. Dileklerinizin, umutlarınızın gerçek olabileceği süprizlerle dolu bir gün olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Ay’ın Yay burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Sabahın erken saatlerinde Ay-Jüpiter kavuşumuyla aşk hayatınızda şanslı bir sabah geçirebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de hayırlı bir haber alabilirsiniz. Ay devamında 05:36-17:07 arası boşlukta ilerleyecek. Ayrıca Venüs’ün Uranüs ile güzel bir açısı da var. Maddi konularınızda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Güne başlangıç yaptığınızda Ay Yay burcundaki hareketine devam ediyor. Sabahın ilk zamanlarında Ay’ın Jüpiter ile kavuşmasıyla şansınızın açık olduğu bir zaman geçirebilirsiniz. Özellikle ailecek sevineceğiniz bir durum olabilir. Devamında 05:36-17:07 arası Ay boşlukta ilerliyor. Venüs’ün Uranüs ile güzel kontağı ilişki hayatınızda sürprizler yaşamanızı sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Ay’ın Yay burcunda hareket ettiği bir güne uyanıyorsunuz. Erken zamanda aktifleşen Ay-Jüpiter kavuşumu ile bugün beklediğiniz haberler varsa size ulaşabilir. Eğitim hayatınızda da sabah şansınız açık olacaktır. Daha sonra Ay 05:36-17:07 saat aralığında boşlukta olacak. Mailleriniz, mesajlarınız havada kalabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Yay burcunda hareketini sürdüren Ay, sabahın ilk vakitlerinde Jüpiter ile kavuşuyor. Bu sabah maddi olarak şanslı bir gün geçirebilirsiniz. Gelirinizi arttırmaya yönelik çabalarınız güzel sonuç verebilir. 05:36-17:07 saatlerinde Ay uzun süre boşluktayken finansal işlemleriniz askıda kalabilir. Venüs ve Uranüs arasındaki pozitif açı sayesinde bugün aşk hayatınızda sizi sevindirecek beklenmedik bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bu durum çocuğunuz için de geçerlidir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Bugünün büyük kısmında Ay sizlerin burcunda hareket ediyor. Özelikle erken saatlerde yöneticiniz Jüpiter ile kavuşan Ay sizi sevindirecek şanslı gelişmeler yaşamanızı sağlayabilir. Ay sonrasında 05:36-17:07 saatlerinde boşlukta bulunacak. Eğer işleriniz acil değilse ertesi güne bırakmak iyi olacaktır. Venüs-Uranüs arasındaki güzel etkiyle de ailecek sizi mutlu edecek sürpriz bir olay yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu