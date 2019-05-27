Günlük burç yorumları 27 Mayıs Pazartesi - Ay, Merkür arasında gerilim!

27 Mayıs Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay ile Merkür'ün arasında gerilimin olduğu bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, Balık burcundaki hareketini sürdürüyor. Sabah saatlerinde Ay ve Merkür arasındaki açıyla, duygusal olarak enerjinizi düşürebilecek haberler alabilirsiniz. Yoga, meditasyon gibi çalışmalara merak salabilirsiniz.Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün Balık burcunda hareket ediyor. Sizler için sabah saatleri kısa süreli de olsa gergin olabilir. Ay’ın Merkür ile sert kontağı nedeniyle çevrenizdeki insanlardan beklemediğiniz sözler duyabilirsiniz. Dostlarınız da size bazı haberler taşıyabilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, Balık burcunda hareketini sürdürüyor. Sizler sabah kariyer hayatınızda gergin olabilirsiniz. Ay-Merkür arasındaki sert etkiyle yöneticinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Tepkilerinizi dile getirirken ortamda dikkatleri üstünüze çekebilirsiniz. Sakin olmanızda fayda var. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Saat 06:57-20:49 arası Ay bugün boşlukta ilerliyor olacak. Sevdiğinizle ortak paydada buluşmakta zorlanabilirsiniz. Aramalarınız, mesajlarınız cevapsız kalabilir. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa da önemli anlaşmalarınız askıda kalabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Bütün gün Ay, hareketini Balık burcunda sürdürüyor. Sizler için de finansal konularınız ön plana çıkıyor. Sabah Ay’ın Merkür ile yaptığı gergin açı nedeniyle bankacılık işlemlerinizde, kredi başvurularınızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Evraklarınızın eksik olmadığından emin olun. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında Balık burcunda ilerliyor. Eşinize, sevgilinize vakit ayırabileceğiniz bir günde olacaksınız. Sabah saatleri hem gönül ilişkiniz hem de ortaklık ilişkiniz için gergin bir zaman dilimi olabilir. Ay-Merkür sert kontağı sebebiyle, karşılıklı söylenen sözler yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Balık burcunda hareketine devam ediyor. Çalışma hayatınızda gergin bir sabah geçirebilirsiniz. Ay ve Merkür arasındaki zorlu kontak, çalışma arkadaşlarınızla iletişim kurarken sert sözler sarf etmenize neden olabilir. Sağlığınızla ilgili de bir haber alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Balık burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Sabah saatlerinde aktifleşen Ay ve Merkür arasındaki sert etkiyle aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de haberler alabilirsiniz. Şansa ihtiyacınız olan işleriniz için öğle sonrasını tercih etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Balık burcunda hareket ettiği bir güne başlangıç yapıyorsunuz. Erken saatlerde aktifleşen Ay-Merkür arasındaki zorlu etkiyle ailecek gergin olabileceğiniz haberler alabilirsiniz. Siz de bazen sinirlerinize hakim olamayarak, aile içinde sert tepkiler verebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay, Balık burcundaki seyrine devam ediyor. Bugün itibariyle yoğun bir döneme adım atıyor olabilirsiniz. Sabah meydana gelen Ay ve Merkür zorlu açısıyla iletişim kurarken sert sözler sarf edebilirsiniz. Eğitim hayatınızda sınavlarınız varsa her şeyi iki kere kontrol etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında Balık burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Maddi kaynaklarınızın gündemde olacağı bir günde olacaksınız. Sabah etkin hale gelen Ay’ın Merkür ile gergin açısı nedeniyle gelirinizi ilgilendiren haberler alabilirsiniz. Belki de beklediğiniz paraların yatmadığını görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay’ın sizlerin burcunda ilerlediği bir gün içerisinde olacaksınız. Erken saatlerde meydana gelen Ay-Merkür sert açışı, gergin hissetmenize neden olabilir. Hem sizin söyledikleriniz hem de karşı taraftan duyduklarınız kırgınlıklar yaşatabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum