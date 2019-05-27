Günlük burç yorumları 27 Mayıs Pazartesi - Ay, Merkür arasında gerilim!

27 Mayıs Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay ile Merkür'ün arasında gerilimin olduğu bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 Mayıs

Koç Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay, Balık burcundaki hareketini sürdürüyor. Sabah saatlerinde Ay ve Merkür arasındaki açıyla, duygusal olarak enerjinizi düşürebilecek haberler alabilirsiniz. Yoga, meditasyon gibi çalışmalara merak salabilirsiniz.Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay, tüm gün Balık burcunda hareket ediyor. Sizler için sabah saatleri kısa süreli de olsa gergin olabilir. Ay’ın Merkür ile sert kontağı nedeniyle çevrenizdeki insanlardan beklemediğiniz sözler duyabilirsiniz. Dostlarınız da size bazı haberler taşıyabilir. Devamını okumak için tıklayınız