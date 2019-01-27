Günlük burç yorumları 27 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

27 Ocak Pazar günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Ocak ayının son haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 OCAK Koç Günlük Burç Yorumu Boşluktaki Ay, 10:30 itibariyle Akrep burcuna geçiyor. Maddi konularınızın ön planda olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Gelirinizden fazla harcama yapmak ileride sıkıntıya düşürebilir. Sosyal yönünüzün ağır bastığı bir gündesiniz. Dışarıda vakit harcamak, dostlarınızla planlar yapmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Ay, 10:30’a kadar boşluktayken, gönül ilişkinizle ilgili konularda belirsiz durumlar yaşayabilirsiniz. Ay’ın Akrep burcuna geçmesiyle daha çok sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günde olacaksınız. Ufak bir sorun gibi görünse de yine de ihmal etmeyin. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu 10:30’a kadar boşlukta hareket eden Ay, bu saatten sonra Akrep burcuna geçiyor. Aşk hayatınıza odaklanacağınız bir gündesiniz. Fazla kuşkucu ve şüpheci olmanız bugün aranızda gerginlikler yaratabilir. Özellikle bunu dile getirirken sert bir üslup kullanırsanız yok yere konuyu uzatabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Eviniz, aileniz bugün sizler için ön planda olacak. Aile içinde gerginlikler varsa bugün tansiyon daha da yükselebilir. İş ve ev arasındaki dengeyi kurmakta zorlanmanız aileniz tarafından eleştirilebilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Boşlukta ilerlemesine devam eden Ay, 10:30 itibariyle Akrep burcuna geçiyor. Ailenize vakit ayıracağınız bir gündesiniz. Bazı çözülemeyen konuları aile içinde dile getirebilirsiniz. Bugün söyledikleriniz aile fertleri tarafından tepkiyle karşılanabilir. Herkesin fikrini aldıktan sonra ortak bir noktada buluşmak daha iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Ay’ın açısız ilerlediği 10:30’a kadar finansal işlemlerinizi yapmamanız daha iyi olur. Sabah saatlerinde yapacağınız alışveriş veya harcama havada kalabilir. 10:30 sonrası Akrep burcuna geçen Ay, kardeşiniz veya akrabalarınızla ilgili konuları gündeme getirebilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Boşlukta seyreden Ay, 10:30 itibariyle Akrep burcuna geçiyor. Bu zaman dilimine kadar partnerinizle aranızda gerginlikler olabilir. Beklenmedik bir durumla karşılaşabilirsiniz. Partnerinizle iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Ay’ın boşlukta ilerlediği 10:30’a kadar kendinizi halsiz ve yorgun hissedebilirsiniz. Ani gelişen bir sağlık sorunu enerjinizi düşürebilir. 10:30 sonrası Ay sizin burcunuza geçiyor. Kendinize odaklanacağınız bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Güne boşlukta ilerleyerek seyreden Ay, 10:30 itibariyle Akrep burcuna geçiyor. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Rahatsızlığınız varsa ilaçlarınızı ihmal etmeyin. Geçti dediğiniz bir durum tekrardan nüks edebilir. Devamını okumak için tıklayınız