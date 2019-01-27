HABER

Günlük burç yorumları 27 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 08:44 | Son Güncelleme

27 Ocak Pazar günü günlük burç yorumları yayında. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 27 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

27 Ocak Pazar günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Ocak ayının son haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 OCAK

Koç Günlük Burç Yorumu

Boşluktaki Ay, 10:30 itibariyle Akrep burcuna geçiyor. Maddi konularınızın ön planda olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Gelirinizden fazla harcama yapmak ileride sıkıntıya düşürebilir. Sosyal yönünüzün ağır bastığı bir gündesiniz. Dışarıda vakit harcamak, dostlarınızla planlar yapmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay, 10:30’a kadar boşluktayken, gönül ilişkinizle ilgili konularda belirsiz durumlar yaşayabilirsiniz. Ay’ın Akrep burcuna geçmesiyle daha çok sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günde olacaksınız. Ufak bir sorun gibi görünse de yine de ihmal etmeyin. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

10:30’a kadar boşlukta hareket eden Ay, bu saatten sonra Akrep burcuna geçiyor. Aşk hayatınıza odaklanacağınız bir gündesiniz. Fazla kuşkucu ve şüpheci olmanız bugün aranızda gerginlikler yaratabilir. Özellikle bunu dile getirirken sert bir üslup kullanırsanız yok yere konuyu uzatabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Eviniz, aileniz bugün sizler için ön planda olacak. Aile içinde gerginlikler varsa bugün tansiyon daha da yükselebilir. İş ve ev arasındaki dengeyi kurmakta zorlanmanız aileniz tarafından eleştirilebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Boşlukta ilerlemesine devam eden Ay, 10:30 itibariyle Akrep burcuna geçiyor. Ailenize vakit ayıracağınız bir gündesiniz. Bazı çözülemeyen konuları aile içinde dile getirebilirsiniz. Bugün söyledikleriniz aile fertleri tarafından tepkiyle karşılanabilir. Herkesin fikrini aldıktan sonra ortak bir noktada buluşmak daha iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın açısız ilerlediği 10:30’a kadar finansal işlemlerinizi yapmamanız daha iyi olur. Sabah saatlerinde yapacağınız alışveriş veya harcama havada kalabilir. 10:30 sonrası Akrep burcuna geçen Ay, kardeşiniz veya akrabalarınızla ilgili konuları gündeme getirebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Boşlukta seyreden Ay, 10:30 itibariyle Akrep burcuna geçiyor. Bu zaman dilimine kadar partnerinizle aranızda gerginlikler olabilir. Beklenmedik bir durumla karşılaşabilirsiniz. Partnerinizle iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay’ın boşlukta ilerlediği 10:30’a kadar kendinizi halsiz ve yorgun hissedebilirsiniz. Ani gelişen bir sağlık sorunu enerjinizi düşürebilir. 10:30 sonrası Ay sizin burcunuza geçiyor. Kendinize odaklanacağınız bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Güne boşlukta ilerleyerek seyreden Ay, 10:30 itibariyle Akrep burcuna geçiyor. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Rahatsızlığınız varsa ilaçlarınızı ihmal etmeyin. Geçti dediğiniz bir durum tekrardan nüks edebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Boşlukta ilerleyen Ay, 10:30 itibariyle Akrep burcuna geçiyor. Bu saat dilimine kadar kariyerinizle ilgili kararlar almakta zorlanabilirsiniz. İşinizle ilgili bir durum kararsız kalmanıza neden olabilir. 10:30 sonrası enerjiniz düzeliyor. Sosyal yönünüzün ortaya çıkacağı bir gündesiniz. Evde oturmak istemeyeceğiniz bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Ay, 10:30’a kadar boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Beklenmedik gecikmeler yaşanabilir. Bu saat sonrasında Ay, Akrep burcuna geçiyor. Kariyerinizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. İşinizden memnun olmayabilirsiniz. Yeni iş fırsatları araştırmakla vakit geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

10:30’a kadar Ay, boşlukta ilerliyor olacak. Bu zaman dilimine kadar yapacağınız harcamalarda dikkatli olmalısınız. 10:30 sonrası Ay, Akrep burcuna geçiş yapıyor. Seyahat planları yapabilirsiniz. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hislerinizin güçlü olduğu bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

2019 ocak ayı aylık burç yorumları2019 ocak ayı aylık burç yorumları
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları astroloji 2019 burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Öyle bir yerde bulundu ki, tek kelimeyle vahşet!

Öyle bir yerde bulundu ki, tek kelimeyle vahşet!

Az kalsın mahalleyi havaya uçuracaktı!

Az kalsın mahalleyi havaya uçuracaktı!

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

ABD'de peş peşe saldırılar! Çok sayıda ölü var

ABD'de peş peşe saldırılar! Çok sayıda ölü var

Kuzey Irak'taki saldırıyla ilgili flaş açıklama!

Kuzey Irak'taki saldırıyla ilgili flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Antalya'yı fırtına vurdu! Havalimanında yolcu otobüsü devrildi

Antalya'yı fırtına vurdu! Havalimanında yolcu otobüsü devrildi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Akdeniz'in Sibiryası'nda yollar açıldı

'Akdeniz'in Sibiryası'nda yollar açıldı

Korkutan uyarı: Hortum riski devam ediyor

Türkiye'nin yeni kabusu: 'Risk devam ediyor' uyarısı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık polislere siyah çorap zorunlu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık polise siyah çorap zorunlu

Edirne'de Bocuk Gecesi’nden renkli görüntüler

Edirne'de Bocuk Gecesi’nden renkli görüntüler

Art arda gerçekleşti! İzmir ve Manisa'da korkutan deprem!

İzmir ve Manisa'da korkutan deprem!

Ankara'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü var!

Ankara'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.