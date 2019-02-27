Günlük burç yorumları 27 Şubat Çarşamba (Şubat ayı burç yorumları)

26 Şubat Çarşamba yani haftanın ortası için günlük burç yorumları ve Şubat ayının burç yorumları haberimizde. Şubat ayının ilk haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 Şubat - 3 Mart haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 ŞUBAT Koç Günlük Burç Yorumu Tüm gün boyunca Ay Yay burcunda hareketine devam ediyor. Sabah erken saatlerde Ay-Neptün zorlu açısı devrede olacak. Duygusal anlamda kendinizi karamsar hissedebilirsiniz. Olaylara olumlu tarafından bakamadığınız bir süreçte olabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay günün tamamında Yay burcundaki hareketini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde etkili olan Ay ve Neptün arasındaki sert görünüm maddi konularınızda gerginlik yaşamanıza neden olabilir. Tahmininizden daha az geliriniz olması borçlarınız konusunda endişe yaratabilir. Miras meselesinde sonuçlar hayalinizden farklı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Gün boyunca Ay Yay burcunda hareketine devam edecek. Günün erken saatlerinde Ay’ın Neptün ile olan sert açısı ilişki ve evlilik hayatınızda kalp kırıklıkları yaşamanıza sebep olabilir. Eşinizden, sevgilinizden hayalinizdekinden çok farklı bir davranış görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Ay’ın Yay burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Sabah etkili olan Ay-Neptün arasındaki zorlu görünüm sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün olduğunu gösteriyor. Kas ağrıları, tutulmalar yaşayabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi de ihmal etmeyin. İş hayatınızda da hayal ettiğinizden farklı işler yapmanızı sorgulayacağınız bir gün olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Bugün Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sabah devreye giren Ay ve Neptün arasındaki sert açı aşk hayatınızda hayal kırıklıklarına açık bir günde olduğunuzu gösteriyor. Gerek sizin gerek karşı tarafın tepkileri kalp kırabilir. Çocuğunuzla olan iletişiminizde de sorunlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Ay hareketine Yay burcunda devam ediyor. Erken saatlerde etkili olan Ay’ın Neptün’le olan açısı aile içerisinde duygularınıza hakim olamadığınız bir süreç yaşatabilir. Vereceğini tepkiler aile içerisinde kırgınlıklara sebep olabilir. Aynı durum gönül ilişkinizle ilgili de yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Bugünün tamamında Ay Yay burcundaki hareketini sürdürüyor. Erken saatlerde aktifleşen Ay ve Neptün açısı insanlarla kurduğunuz iletişimde söylediklerinizle kalp kırabileceğinizi gösteriyor. Eğitim görüyorsanız bugün bekledikleriniz ile karşılaştığınız sonuçlar farklı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız