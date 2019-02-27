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Günlük burç yorumları 27 Şubat Çarşamba (Şubat ayı burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:12 | Son Güncelleme

27 Şubat Çarşamba günü yani haftanın ortası için günlük burç yorumları yayında. Şubat ayının ilk gününde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 25 şubat - 3 Mart haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 27 Şubat Çarşamba (Şubat ayı burç yorumları)

26 Şubat Çarşamba yani haftanın ortası için günlük burç yorumları ve Şubat ayının burç yorumları haberimizde. Şubat ayının ilk haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 Şubat - 3 Mart haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 ŞUBAT

Koç Günlük Burç Yorumu

Tüm gün boyunca Ay Yay burcunda hareketine devam ediyor. Sabah erken saatlerde Ay-Neptün zorlu açısı devrede olacak. Duygusal anlamda kendinizi karamsar hissedebilirsiniz. Olaylara olumlu tarafından bakamadığınız bir süreçte olabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay günün tamamında Yay burcundaki hareketini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde etkili olan Ay ve Neptün arasındaki sert görünüm maddi konularınızda gerginlik yaşamanıza neden olabilir. Tahmininizden daha az geliriniz olması borçlarınız konusunda endişe yaratabilir. Miras meselesinde sonuçlar hayalinizden farklı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay Yay burcunda hareketine devam edecek. Günün erken saatlerinde Ay’ın Neptün ile olan sert açısı ilişki ve evlilik hayatınızda kalp kırıklıkları yaşamanıza sebep olabilir. Eşinizden, sevgilinizden hayalinizdekinden çok farklı bir davranış görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Yay burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Sabah etkili olan Ay-Neptün arasındaki zorlu görünüm sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün olduğunu gösteriyor. Kas ağrıları, tutulmalar yaşayabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi de ihmal etmeyin. İş hayatınızda da hayal ettiğinizden farklı işler yapmanızı sorgulayacağınız bir gün olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sabah devreye giren Ay ve Neptün arasındaki sert açı aşk hayatınızda hayal kırıklıklarına açık bir günde olduğunuzu gösteriyor. Gerek sizin gerek karşı tarafın tepkileri kalp kırabilir. Çocuğunuzla olan iletişiminizde de sorunlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay hareketine Yay burcunda devam ediyor. Erken saatlerde etkili olan Ay’ın Neptün’le olan açısı aile içerisinde duygularınıza hakim olamadığınız bir süreç yaşatabilir. Vereceğini tepkiler aile içerisinde kırgınlıklara sebep olabilir. Aynı durum gönül ilişkinizle ilgili de yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Bugünün tamamında Ay Yay burcundaki hareketini sürdürüyor. Erken saatlerde aktifleşen Ay ve Neptün açısı insanlarla kurduğunuz iletişimde söylediklerinizle kalp kırabileceğinizi gösteriyor. Eğitim görüyorsanız bugün bekledikleriniz ile karşılaştığınız sonuçlar farklı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay gün boyunca hareketini Yay burcunda devam ettiriyor olacak. Günün erken saatinde devrede olan Ay’ın Neptün ile kurduğu sert kontak maddi konularda hayal kırıklığı yaşayabileceğinizi gösteriyor. Size söz verilen tutarların yatırılmamış olduğunu görebilirsiniz. Yeni bir işlem yapacaksanız öğleden sonrayı tercih edin. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay sizin burcunuzda hareketini sürdürüyor. Ay ve Neptün arasında sabah saatlerinde gerçekleşen zorlu açı güne başladığınızda stresli zamanlar yaşamanıza neden olabilir. Hayallerinizle gerçekte olanın farklı olduğunu görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın tüm gün boyunca Yay burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Bugün erken saatlerde aktifleşen Ay-Neptün zorlu açısı sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günde olduğunuzu gösteriyor. Bağışıklık sisteminizin eksik veya fazla çalışmasından dolayı başka rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Ay, bugünün tamamında Yay burcunda hareketini sürdürecek. Günün başlangıcında etkinleşen Ay ve Neptün arasındaki sert açı dostlarınıza karşı gergin olmanıza neden olabilir. Onlardan beklemediğiniz davranışlar görmeniz kalbinizi kırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay Yay burcundaki hareketini sürdürmeye devam ediyor. Sabaha başlangıç yaptığınızda Ay ve Neptün zorlu bir açıda olacak. Kariyer hayatınızda hayal kırıklarına açık bir zaman diliminde olacaksınız. Beklentilerinizin altında bir durumla karşılaşabilirsiniz. Çalışmıyorsanız da geleceğinize dair endişeli bir ruh halinde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

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