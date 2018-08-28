Günlük burç yorumları: 28 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

28 Ağustos Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları, yeni haftanın burç yorumları ve dolunayın balık burcuna etkisi haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 27-31 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, finansal konularda araştırma yapılmadan, piyasa şartları gözetilmeden karar verilmemesi gerektiğini gösteriyor. Hesabımızı bilmek lazım. Olumlu bir hava estiren bu görünüm dikkat edilmediği takdirde iyimserliğin sorunlara yol açabileceğini vurguluyor. Ödemelerinizi yapmanız, bütçenizi kontrol etmeniz faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünüm etkisinde, ailevi konular başta olmak üzere ilişkinizle ilgili her türlü meselenin bilinçli şekilde gözden geçirilmesi lazım. Sadece kendinize göre düşünmeyiniz. Ailenizin veya partnerinizin de görüşlerini alınız. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, her ne kadar olumlu ve geniş bir bakış açısı sunsa da, günlük koşuşturmada her şeyi iyi gözlemlemek gerekir. Gözden bir şey kaçmaması için bu şarttır. Ayrıca insanlarla nasıl konuştuğunuz da önemli. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, parasal konularda olumlu bir bakış açısı sunuyor. Ancak karar vermeden önce artı ve eksilerini iyi hesap etmemiz lazım. Bu görünüm kazanç sağlayan işleri teşvik edicidir. Karşımıza çıkan bir fırsat her yönüyle ele alınmalıdır. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, fikirlerimizi öne sürmek, kabul ettirmek arzumuzu işaret ediyor. Kendimize göre düşünüyoruz. Ancak ailemiz, eşimiz veya sevgilimizin bakış açısı bizden farklı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünüm etkisinde, bizi yakınlarımızın anlamadığını düşünürüz. Olaylara ne kadar geniş açıdan ve olumlu baksak da, bir şeyler umduğumuz gibi gitmediği için üzülürüz ve tepki gösteririz. İşlerimize odaklanmada, hesabımızı bilmekte zorlanırız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, geleceğe dönük değil, kısa vadede kazanç elde edecek şekilde düşünmenin göstergesidir. Beklemeye pek sabrımız yoktur. Hemen olsun bitsin, elde edelim isteriz. Ancak bazı önemli detaylar gözden kaçabilir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, iş planlarımızı olumlu bir bakış açısıyla ele almamızı sağlıyor. Umut verici bir enerji diyebiliriz. Karşımıza çıkan engelleri veya mevcut sıkıntıları aşabilmek yönünde kuvvet veriyor. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, olumlu ve iyimser bir bakış açısı sunuyor. Bir umut diyebiliriz. Fakat bir başka yönü dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü enine boyuna düşünmeden karar verebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız