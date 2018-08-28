HABER

Günlük burç yorumları: 28 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 07:11 | Son Güncelleme

28 Ağustos Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve dolunayın Balık burcuna etkisi haberimizde. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 27-31 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 28 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

28 Ağustos Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları, yeni haftanın burç yorumları ve dolunayın balık burcuna etkisi haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 27-31 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 AĞUSTOS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, finansal konularda araştırma yapılmadan, piyasa şartları gözetilmeden karar verilmemesi gerektiğini gösteriyor. Hesabımızı bilmek lazım. Olumlu bir hava estiren bu görünüm dikkat edilmediği takdirde iyimserliğin sorunlara yol açabileceğini vurguluyor. Ödemelerinizi yapmanız, bütçenizi kontrol etmeniz faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünüm etkisinde, ailevi konular başta olmak üzere ilişkinizle ilgili her türlü meselenin bilinçli şekilde gözden geçirilmesi lazım. Sadece kendinize göre düşünmeyiniz. Ailenizin veya partnerinizin de görüşlerini alınız. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, her ne kadar olumlu ve geniş bir bakış açısı sunsa da, günlük koşuşturmada her şeyi iyi gözlemlemek gerekir. Gözden bir şey kaçmaması için bu şarttır. Ayrıca insanlarla nasıl konuştuğunuz da önemli. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, parasal konularda olumlu bir bakış açısı sunuyor. Ancak karar vermeden önce artı ve eksilerini iyi hesap etmemiz lazım. Bu görünüm kazanç sağlayan işleri teşvik edicidir. Karşımıza çıkan bir fırsat her yönüyle ele alınmalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, fikirlerimizi öne sürmek, kabul ettirmek arzumuzu işaret ediyor. Kendimize göre düşünüyoruz. Ancak ailemiz, eşimiz veya sevgilimizin bakış açısı bizden farklı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünüm etkisinde, bizi yakınlarımızın anlamadığını düşünürüz. Olaylara ne kadar geniş açıdan ve olumlu baksak da, bir şeyler umduğumuz gibi gitmediği için üzülürüz ve tepki gösteririz. İşlerimize odaklanmada, hesabımızı bilmekte zorlanırız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, geleceğe dönük değil, kısa vadede kazanç elde edecek şekilde düşünmenin göstergesidir. Beklemeye pek sabrımız yoktur. Hemen olsun bitsin, elde edelim isteriz. Ancak bazı önemli detaylar gözden kaçabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, iş planlarımızı olumlu bir bakış açısıyla ele almamızı sağlıyor. Umut verici bir enerji diyebiliriz. Karşımıza çıkan engelleri veya mevcut sıkıntıları aşabilmek yönünde kuvvet veriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, olumlu ve iyimser bir bakış açısı sunuyor. Bir umut diyebiliriz. Fakat bir başka yönü dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü enine boyuna düşünmeden karar verebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, çıkarlarını düşünen kişilere karşı dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Biz iyi niyetli düşünürüz, elimizden geleni yaparız. Fakat birileri sırf almaya dönük hareket ederek bizi zor duruma düşürebilir. Özellikle maddi konularda hesabımızı bilelim. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, başkalarıyla olan her türlü iletişimde dikkatli ve tedbirli olmamız gerektiğini gösteriyor. Evet iyi niyetli olabiliriz, kendimizi değil başkalarını düşünebiliriz. Ancak bunun sınırını bilelim. Gerçekçi olalım. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 08:32 Merkür-Jüpiter görünümü, bizi zorlayan kişi ve durumları aşacağımıza dair bir umut yaratıyor. Evet yoruluyoruz, kimi zaman kibirli insanlarla uğraşıyoruz, işlerimizi yaparken zorlanıyoruz ancak çıkarlarımızı koruyup kollamayı, nerede durmamız ve düşünmemiz gerektiğini de biliyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

27-31 Ağustos haftalık burç yorumları27-31 Ağustos haftalık burç yorumları
2018 Ağustos ayı aylık yorumları2018 Ağustos ayı aylık yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları irem su astroloji 28 ağustos 2018

En Çok Okunan Haberler

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

Fenerbahçe bombayı patlattı

Fenerbahçe bombayı patlattı

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Almanya'da ortalık karıştı! Irkçılar sokağa çıktı

Almanya'da ortalık karıştı! Irkçılar sokağa çıktı

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fetullah Gülen'in skandal talimatı deşifre oldu!

Fetullah Gülen'in skandal talimatı deşifre oldu!

'Boşanmak istiyoruz' diyen 'evli çocuklar' yeni kimliklerine kavuştu

'Boşanmak istiyoruz' diyen 'evli çocuklar' yeni kimliklerine kavuştu

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kuzey Kıbrıs'a üs kurulması önerisi' iddiası

'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kuzey Kıbrıs'a üs kurulması önerisi' iddiası

Faraşin Yaylası'nda teröristlere darbe!

Faraşin Yaylası'nda teröristlere darbe!

Ahmet Hakan'dan Süleyman Soylu'ya 'Cumartesi Anneleri' tepkisi: Ne değişti?

Ahmet Hakan'dan Süleyman Soylu'ya 'Cumartesi Anneleri' tepkisi: Ne değişti?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.