Günlük burç yorumları: 28 Aralık Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

2018 yılı son haftasına girdik ve 28 Aralık Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 07:04 Ay-Pluto görünümü, güçlendirici bir enerjidir. İş hayatımız ve duygusal sıkıntılarımızın üstesinden gelmemizde bize yardımcı oluyor ve yol gösteriyor. Derinlikli olarak ele aldığımız meseleler üzerinde sabırlı olmamızı sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 07:04 Ay-Pluto görünümü, her şeye rağmen insanın güçsüz olmadığını, mutlaka bir çıkış yolunun olduğunu hatırlatıyor. Sezgilerimiz güçleniyor ve iç sesimize kulak vermemiz kolaylaşıyor. Evet bir şeyler değişecek. Buna gönülden inanıyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 07:04 Ay-Pluto görünüm etkisinde her meseleyi derinlemesine gözden geçireceğiz. Ancak kendimize yüklenmeden ve güven duygumuzu ayakta tutarak bunu yaparsak faydasını olumlu yönde görebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 07:04 Ay-Pluto görünümü, özlemlerimizi vurguluyor. Güce fazlasıyla ihtiyacımız olduğu bu dönemde, sevgilimizin bir güzel sözü veya karşımıza çıkacak biri, bizi yeniden canlandırabilir ve hayata bağlayabilir. Düşünüyoruz da, hayatın tüm zorluklarıyla ancak aşk baş edebilir. Biz de onu istiyoruz. Tüm yüreğimizle. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 07:04 Ay-Pluto görünümü, başkalarına olan desteğiniz ve yardımlarınız sayesinde bir çok kişinin rahatlamasını sağlar. Ancak gereğinden fazla kendinizden verirseniz yorulursunuz. Biliyorum çok cömertsiniz. Ancak sizin de gücünüz bir yere kadar. Gerektiğinde hayır demeyi bilmek lazım. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 07:04 Ay-Pluto görünümü, engellerle baş edebilme gücünüzü yükseltici olduğu gibi, sahip olduğunuz her değeri koruyup kollamanızda yardımcıdır. Bu görünüm aşk hayatımızla ilgili konularda güçlenmemizi sağlayıcıdır. İstediğimiz her ne ise, ona doğru inançla yöneldiğimizde kimse onu elimizden alamayacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 07:04 Ay-Pluto görünümü, bir Akrep için güçlendirici aşı gibidir. Dış etkenlere karşı sizi korur ve güven duygunuzu yükseltir. Kimsenin sınırlarınız içine girerek sizi rahatsız etmesine izin vermez. Yakınlarınızdan destek görmenizi sağlar. Bir işi başarıyla yerine getirmenizde yardımcı olur. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 05:33 Ay-Güneş görünümü, sizi rahatlatır. En azından üzerinizdeki baskıları hafifleticidir. Yeni kişilerle tanışmanızı, işlerinizi düzene koymanızı sağlar. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 07:04 Ay-Pluto görünümü, bazı işlerinizi yerli yerine koyabilmek için güçlü bir desteğe ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Para bunların başında gelebilir. Birikmiş borçlarınızı temizlemek için daha iyi bir iş arayışında bulunmayı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 07:04 Ay-Pluto olumlu görünümü hem sağlığınızı güçlendirici hem de derinlikli düşünmenizi sağlayıcıdır. Gönüllü çalışmanın, iş birliğine açık olmanın işaretçisi olan bu görünüm çıkarlarınızı korumanızda destekçinizdir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 07:04 Ay-Pluto görünümü, kişisel ilişkilerde en iyi yaklaşımın, karşınızdaki kişinin değerlerini, düşüncelerini ve arzularını iyi tanımanızdır. Bir takım insanların zamanla sizi ne kadar çok yanılttığını düşünebilirsiniz. Paylaşıma açık olmayan insanlardan uzak durmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 07:04 Ay-Pluto görünümü, derin bir anlayışla hayatı ele almanızı sağlar. Böylece yüzeyde olanlara değil, derinlerde olana eğilmeniz kolaylaşır. Ayrıca ilahi adaletin er ya da geç, sizi üzenleri hizaya getireceğini göstermektedir. Bu görünüm bir yolculuğun planlanmasında, ticari bir görüşmenin yapılmasında, yararlı çalışmalara imza atılmasında destekleyicidir. Devamını okumak için tıklayınız
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