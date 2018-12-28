Günlük burç yorumları: 28 Aralık Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

2018 yılı son haftasına girdik ve 28 Aralık Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 07:04 Ay-Pluto görünümü, güçlendirici bir enerjidir. İş hayatımız ve duygusal sıkıntılarımızın üstesinden gelmemizde bize yardımcı oluyor ve yol gösteriyor. Derinlikli olarak ele aldığımız meseleler üzerinde sabırlı olmamızı sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 07:04 Ay-Pluto görünümü, her şeye rağmen insanın güçsüz olmadığını, mutlaka bir çıkış yolunun olduğunu hatırlatıyor. Sezgilerimiz güçleniyor ve iç sesimize kulak vermemiz kolaylaşıyor. Evet bir şeyler değişecek. Buna gönülden inanıyoruz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 07:04 Ay-Pluto görünüm etkisinde her meseleyi derinlemesine gözden geçireceğiz. Ancak kendimize yüklenmeden ve güven duygumuzu ayakta tutarak bunu yaparsak faydasını olumlu yönde görebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 07:04 Ay-Pluto görünümü, özlemlerimizi vurguluyor. Güce fazlasıyla ihtiyacımız olduğu bu dönemde, sevgilimizin bir güzel sözü veya karşımıza çıkacak biri, bizi yeniden canlandırabilir ve hayata bağlayabilir. Düşünüyoruz da, hayatın tüm zorluklarıyla ancak aşk baş edebilir. Biz de onu istiyoruz. Tüm yüreğimizle. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 07:04 Ay-Pluto görünümü, başkalarına olan desteğiniz ve yardımlarınız sayesinde bir çok kişinin rahatlamasını sağlar. Ancak gereğinden fazla kendinizden verirseniz yorulursunuz. Biliyorum çok cömertsiniz. Ancak sizin de gücünüz bir yere kadar. Gerektiğinde hayır demeyi bilmek lazım. Devamını okumak için tıklayınız