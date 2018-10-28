Günlük burç yorumları: 28 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

27 Ekim Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 EKİM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, Saat 05:52 Güneş-Satürn görünümü, hem başkalarıyla ilişkimizi güçlü tutmaya hem de üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeye istekli olacağız. Liderlik özelliklerimizi dış dünyada kolaylıkla ifade edebilmemizi sağlayan bu görünüm, isteklerimizi ilgili kişilere ileterek elde etmemizi sağlayacak. Özellikle mesleki açıdan, maaş yükselmesi, üst yönetimle görüşme, devlet desteği ve bir borcun yapılandırılması mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, Saat 05:52 Güneş-Satürn görünümü, iş ortaklığı veya özel ilişkilerde sorumluluk almanın ve birey olarak kendinizi güçlü hissetmenin işaretçisidir. Hedefinize ulaşmak, başkaları tarafından takdir görmek, başarılı bulunmak mümkündür. Bir projeniz beğenilir, bir teklif alabilirsiniz, bir ortaklık kurmayı düşünebilirsiniz. Bir ortağınızdan destek görürsünüz. Maddi-manevi değerlerinizi güvence altına alacak gelişmeler yaşarsınız. Başkalarına verdiğiniz tavsiyeler onların sizi örnek kişi görmelerini sağlar. burada dikkat edilecek nokta, diğerlerinin fikirlerini de öğrenmeniz, ortaklaşa hareket etmeyi de bilmenizdir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, Saat 05:52 Güneş-Satürn görünümü, verimli ve kazançlı işlere yönelmemizi sağlıyor. Bir görev gibi her şeyi üstümüze alıyoruz. Ancak yarar-zarar hesabı yapmıyoruz. Oysaki, insan kazanmak, hayatını garanti altına almak ister. Biz de bu görünüm sayesinde bunları önemsiyoruz. Üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Fakat hakkımız olanı da almaktan yanayız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, Saat 05:52 Güneş-Satürn görünümü, sevdiklerimize duyduğumuz sorumluluk ve ilişkimize verdiğimiz önemi işaret ediyor. Sözgelimi çocuklarımızın varlığı, onların geleceğini garanti altına almak niyetindeyiz. aşk gibi gelip geçici olduğu söylenen bir olguda bile, sabırlı ve prensip sahibi kişi olarak hareket ediyoruz. Aynı şekilde bunu partnerimizden bekliyoruz. Bu görünüm çiftler arasındaki ilişkiyi güçlendirici hatta evliliğe doğru yönelticidir. Saygı, sevgi, güven üçlüsünü, paylaşmayı, birlikte büyümeyi her şeyden çok daha fazla isteriz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, Saat 05:52 Güneş-Satürn görünümü, ailemiz verdiğimiz önemin, sorumluluk duygumuzun, birlik ve bütünlük içinde yaşama arzumuzun göstergesidir. Sağlıklı bir aile ilişkisi, geleceğimiz, yarınlara birlikte ulaşma hedefimiz yükselir. Büyüklerimizin varlığını yanımızda hissetmek isteriz. Küçüklerimizden sevgi ve bağlılık bekleriz. Bu görünüm bütün bu dileklerin gerçekleşmesi için üstümüze düşeni yaptığımız zamandır. Herkesten de bunu bekleriz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, Saat 05:52 Güneş-Satürn görünümü, yakınlarımızla güçlü bir bağın kurulmasını, devamının sağlanmasını destekleyicidir. Büyüklerimize karşı saygının, yaşça küçüklerimize sevginin önemsendiği bir gündeyiz. Sorumluluk olgusuyla hareket ediyoruz. Bizden tavsiye isteyenlere elimizden geleni yaparız. Zorluklarla baş etme gücümüz bu görünümle yükselir. Çevremizdeki insanlar bizi örnek gösterir. Anne ve babalık duyguları yücelir. Paylaşmanın, bütünlük oluşturmanın önemi bugün çok daha fazla yücelir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, Saat 05:52 Güneş-Satürn görünümü, maddi-manevi değerlerimize sahip çıkmanın, sorumluluk almanın, hedef belirlemenin ve kararlılığın göstergesidir. Ciddiyetle düşünürüz, aile bilinciyle hareket ederiz. Ailemizden de aynısını bekleriz. Bir bütün olduğumuzu, sorunlarımız varsa da, beraberce çözebileceğimizi düşünürüz. Bu görünüm aile büyüklerimizle kurulan bağın güçlenmesini sağlar. Büyüklerimize saygımızı, küçüklerimize sevgimizi öne alırız. Bu görünüm iş hayatı, aile yaşamı ve finansal konularda gücümüzü kanıtlama çabamızın da işaretçisi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, Saat 05:52 Güneş-Satürn görünümü, bize başarılı girişimde bulunma, çevremizle bağımızı güçlendirmede destek sunuyor. Bir büyük olarak sayılmanın, bir çalışan olarak takdir edilmenin, bir kardeş veya dost olarak sevilmenin işaretçisi olan bu görünüm, adım attığımız işlerin olumlu yönde ilerlemesini sağlıyor. Büyüklerimizden destek görüyoruz. Olgunlukla meselelere yaklaştığımız için güven uyandırıyoruz. Eğitimciler için bu görünüm öğrencilerinin başarılı olmalarını, eğitim görenler için daha iyi öğrenmelerini teşvik edicidir. İş veya özel amaçlı görüşmelerde kendinize güveniniz tamdır. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, Saat 05:52 Güneş-Satürn görünümü, çıkarları doğrultusunda yaklaşan veya bu yönde hareket eden kişilere karşı bir tavrımız olmalıdır. Hiç kimsenin sizin sınırlarınızı geçmesine izin vermeyiniz. Hakkınız olanı istemeyi biliniz. Bu görünüm sizi yüreklendirici ve bir çok meselenin farkına varmanızı sağlayıcıdır. Sezgileriniz yükselir. Paranıza sahip çıkmayı, ayaklarınızın üzerinde durmanız gerektiğini bilirsiniz. Şimdi daha tutumlu, daha dikkatli davranacak, gereksiz harcamalardan kaçınacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız