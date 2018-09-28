HABER

Günlük burç yorumları: 28 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 06:53 | Son Güncelleme

28 Eylül Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 24-30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 28 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

28 Eylül Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, ilişki ve sosyal yaşamı canlandırıcıdır. Çevremizle bağlantımız güçlenir, iletişimde bulunuruz. Başkalarıyla iyi geçinmeye, onları anlamaya, uyum ve paylaşım içinde olmaya çalışırız. Bu içimizden gelir, zoraki değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, insanlardan beklediğimiz ilginin ve aynı şekilde karşılık verme arzumuzu belirliyor. İşlerimizi huzurlu ve dilediğimiz gibi yapmak isteriz. Yenilik peşindeyiz. Çalışmalarımız başarılı bulunsun, attığımız adım olumlu sonuçlansın niyetindeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, yüksek enerji, heveslilik, canlılık ve kendinize güven anlamına geliyor. Bu etki altında başlanan işler hızlı ilerler ve sonuç başarılı olur. Aşk hayatınızı, çocuklarınızla ilişkinizi güçlendirir. Yeni bir buluşmanın veya çiftler arasında güzel paylaşımların işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, bir girişim, görüşmenin işaretçisidir. Ailemizin ihtiyaçları, evimizle ilgili konuları maddi-manevi anlamda karşılamak isteriz. Çalışmak ve daha rahat yaşamak için planlar yaparız. Bazı fikirler aklımıza gelir. Evin içinde para, iş, çocuklarla ilgili konular bir hayli etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, isteklerimizi ılımlı ve paylaşıma dönük şekilde ifade etmemizi sağlıyor. Yaptığımız işe, attığımız adıma kendi damgamızı vururuz. İlişkide ortaklaşa hareket etmeye gönüllüyüz. Bekar Aslanlar için karşı cinsle tanışmayı, bir araya gelmeyi kolaylaştıran bu görünüm, evli Aslanların eşleriyle uyum içinde olmalarını sağlar. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, güven duygumuzu iş ve parasal konularda test edici olabilir. Ancak işin içinden çıkılmaz bir durum değil. Bilakis girişken olmamız, kendimize inanmamız, başkalarıyla uyum içinde olmamız faydalıdır. Bitmiş işler yürürlüğe konur. Bizi rahatsız eden parasal, iş veya kardeşlerimizle ilgili konular üzerinde düşünülür. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, moral ve motivasyonumuzu güçlendirir ve dilediğimiz gibi hareket etmemizi kolaylaştırır. Bu enerjiyle güne olumlu adım atacağız. Tabii ki ilişki, maddi konular, günlük hayatın içinde yaşananlar bizi düşündürse de, en azından bugün kendimizi keyifli hissederiz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, eğitimden iş hayatına tüm konularda aktif hareket etmemizi gerektiriyor. Yeni bir iş veya projede ekip çalışmaları ön planda olacak. Ailemiz ve evimizle ilgili yapılacak işleri halledebiliriz. İlişkide ufak tefek sorunları konuşarak ortaklaşa çözmekte yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, çok olumlu ve aktif hareket etmemizi sağlayıcıdır. İşler kolayca yoluna girer. Moralimiz yükselir. Dostlarımızla, yakın çevremizle ilişkimiz gayet güçlü olur. Fiziksel aktiviteler, yeni projeler, uygulamalar olumlu yönde ilerler. İş veya özel görüşmeler başarılı sonuçlanır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, işlerimizi başarılı şekilde yoluna koyma arzumuzdur. Aslında bazı şeyler içimizden gelmese de, ortama uymak isteriz. Yorucu, fiziksel efor gerektiren işleri daha yavaş ve kendinizi yormadan hallediniz. Bugünlerde birilerine anlayış göstermek zorunda olsak da, bu inan sizin yararınıza olur. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, neşeli-aktif ve canlı şekilde güne adım atıyorsunuz. Bu enerji sizin moral ve motivasyon gücünüzü yükseltir. Bugün aşkta şanslısınız. Bir buluşma, tanışma, bir araya gelerek keyifli bir zaman geçirmek mümkün. Bir haber alırsınız, bu sizi mutlu eder. Bir gelişme olur, umudunuz artar. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, işlerimizi yoluna koymak heves ve arzumuzdur. İş temposu zorlayıcı olsa da, pratik hareket etmek mümkün. En öncelikli olana odaklanalım. Başkalarıyla uyumlu çalışmak isteyeceğiz. İnsanlardan anlayış görmek isteyeceğiz. Bir şeyler sizi baskı altına alıyorsa, bugün kısa molalar veriniz. Devamını okumak için tıklayınız

24-30 Eylül haftalık burç yorumları24-30 Eylül haftalık burç yorumları
2018 Ekim ayı aylık burç yorumları2018 Ekim ayı aylık burç yorumları
2018 Eylül ayı aylık burç yorumları2018 Eylül ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları astroloji irem su

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD verdiği sözü tutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD verdiği sözü tutmadı

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Aleyna Tilki'den Dilan Çıtak'a olay gönderme!

Aleyna Tilki'den Dilan Çıtak'a olay gönderme!

O Ses Türkiye çekimlerinden Beyazıt Öztürk'lü ilk fotoğraf

O Ses Türkiye çekimlerinden Beyazıt Öztürk'lü ilk fotoğraf

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma mesajları 2018 - Eylül ayının son cumasına özel en güzel Cuma mesajları resimli

Cuma mesajları 2018 - Eylül ayının son cumasına özel en güzel Cuma mesajları resimli

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

27 Eylül Süper Loto sonuçları - Süper Loto çekilişi sonucu: 11 milyon 325 bin 165 lira devretti!

27 Eylül Süper Loto sonuçları - Süper Loto çekilişi sonucu: 11 milyon 325 bin 165 lira devretti!

Yasak aşkta öldüren telefon...

Yasak aşkta öldüren telefon...

Ahmet Hakan'dan 'Can Dündar' eleştirilerine yanıt: Yiğitlik gibi bir iddiam yok

Ahmet Hakan'dan 'Can Dündar' eleştirilerine yanıt: Yiğitlik gibi bir iddiam yok

Adnan Oktar örgütünün şifreleri ortaya çıktı

Adnan Oktar örgütünün şifreleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.