Günlük burç yorumları: 28 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

28 Eylül Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, ilişki ve sosyal yaşamı canlandırıcıdır. Çevremizle bağlantımız güçlenir, iletişimde bulunuruz. Başkalarıyla iyi geçinmeye, onları anlamaya, uyum ve paylaşım içinde olmaya çalışırız. Bu içimizden gelir, zoraki değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, insanlardan beklediğimiz ilginin ve aynı şekilde karşılık verme arzumuzu belirliyor. İşlerimizi huzurlu ve dilediğimiz gibi yapmak isteriz. Yenilik peşindeyiz. Çalışmalarımız başarılı bulunsun, attığımız adım olumlu sonuçlansın niyetindeyiz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, yüksek enerji, heveslilik, canlılık ve kendinize güven anlamına geliyor. Bu etki altında başlanan işler hızlı ilerler ve sonuç başarılı olur. Aşk hayatınızı, çocuklarınızla ilişkinizi güçlendirir. Yeni bir buluşmanın veya çiftler arasında güzel paylaşımların işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, bir girişim, görüşmenin işaretçisidir. Ailemizin ihtiyaçları, evimizle ilgili konuları maddi-manevi anlamda karşılamak isteriz. Çalışmak ve daha rahat yaşamak için planlar yaparız. Bazı fikirler aklımıza gelir. Evin içinde para, iş, çocuklarla ilgili konular bir hayli etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, isteklerimizi ılımlı ve paylaşıma dönük şekilde ifade etmemizi sağlıyor. Yaptığımız işe, attığımız adıma kendi damgamızı vururuz. İlişkide ortaklaşa hareket etmeye gönüllüyüz. Bekar Aslanlar için karşı cinsle tanışmayı, bir araya gelmeyi kolaylaştıran bu görünüm, evli Aslanların eşleriyle uyum içinde olmalarını sağlar. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, güven duygumuzu iş ve parasal konularda test edici olabilir. Ancak işin içinden çıkılmaz bir durum değil. Bilakis girişken olmamız, kendimize inanmamız, başkalarıyla uyum içinde olmamız faydalıdır. Bitmiş işler yürürlüğe konur. Bizi rahatsız eden parasal, iş veya kardeşlerimizle ilgili konular üzerinde düşünülür. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, moral ve motivasyonumuzu güçlendirir ve dilediğimiz gibi hareket etmemizi kolaylaştırır. Bu enerjiyle güne olumlu adım atacağız. Tabii ki ilişki, maddi konular, günlük hayatın içinde yaşananlar bizi düşündürse de, en azından bugün kendimizi keyifli hissederiz. Devamını okumak için tıklayınız