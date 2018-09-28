Günlük burç yorumları: 28 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

28 Eylül Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, ilişki ve sosyal yaşamı canlandırıcıdır. Çevremizle bağlantımız güçlenir, iletişimde bulunuruz. Başkalarıyla iyi geçinmeye, onları anlamaya, uyum ve paylaşım içinde olmaya çalışırız. Bu içimizden gelir, zoraki değildir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, insanlardan beklediğimiz ilginin ve aynı şekilde karşılık verme arzumuzu belirliyor. İşlerimizi huzurlu ve dilediğimiz gibi yapmak isteriz. Yenilik peşindeyiz. Çalışmalarımız başarılı bulunsun, attığımız adım olumlu sonuçlansın niyetindeyiz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, yüksek enerji, heveslilik, canlılık ve kendinize güven anlamına geliyor. Bu etki altında başlanan işler hızlı ilerler ve sonuç başarılı olur. Aşk hayatınızı, çocuklarınızla ilişkinizi güçlendirir. Yeni bir buluşmanın veya çiftler arasında güzel paylaşımların işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, bir girişim, görüşmenin işaretçisidir. Ailemizin ihtiyaçları, evimizle ilgili konuları maddi-manevi anlamda karşılamak isteriz. Çalışmak ve daha rahat yaşamak için planlar yaparız. Bazı fikirler aklımıza gelir. Evin içinde para, iş, çocuklarla ilgili konular bir hayli etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, isteklerimizi ılımlı ve paylaşıma dönük şekilde ifade etmemizi sağlıyor. Yaptığımız işe, attığımız adıma kendi damgamızı vururuz. İlişkide ortaklaşa hareket etmeye gönüllüyüz. Bekar Aslanlar için karşı cinsle tanışmayı, bir araya gelmeyi kolaylaştıran bu görünüm, evli Aslanların eşleriyle uyum içinde olmalarını sağlar. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, güven duygumuzu iş ve parasal konularda test edici olabilir. Ancak işin içinden çıkılmaz bir durum değil. Bilakis girişken olmamız, kendimize inanmamız, başkalarıyla uyum içinde olmamız faydalıdır. Bitmiş işler yürürlüğe konur. Bizi rahatsız eden parasal, iş veya kardeşlerimizle ilgili konular üzerinde düşünülür. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, moral ve motivasyonumuzu güçlendirir ve dilediğimiz gibi hareket etmemizi kolaylaştırır. Bu enerjiyle güne olumlu adım atacağız. Tabii ki ilişki, maddi konular, günlük hayatın içinde yaşananlar bizi düşündürse de, en azından bugün kendimizi keyifli hissederiz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, eğitimden iş hayatına tüm konularda aktif hareket etmemizi gerektiriyor. Yeni bir iş veya projede ekip çalışmaları ön planda olacak. Ailemiz ve evimizle ilgili yapılacak işleri halledebiliriz. İlişkide ufak tefek sorunları konuşarak ortaklaşa çözmekte yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, çok olumlu ve aktif hareket etmemizi sağlayıcıdır. İşler kolayca yoluna girer. Moralimiz yükselir. Dostlarımızla, yakın çevremizle ilişkimiz gayet güçlü olur. Fiziksel aktiviteler, yeni projeler, uygulamalar olumlu yönde ilerler. İş veya özel görüşmeler başarılı sonuçlanır. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, işlerimizi başarılı şekilde yoluna koyma arzumuzdur. Aslında bazı şeyler içimizden gelmese de, ortama uymak isteriz. Yorucu, fiziksel efor gerektiren işleri daha yavaş ve kendinizi yormadan hallediniz. Bugünlerde birilerine anlayış göstermek zorunda olsak da, bu inan sizin yararınıza olur. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar, saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, neşeli-aktif ve canlı şekilde güne adım atıyorsunuz. Bu enerji sizin moral ve motivasyon gücünüzü yükseltir. Bugün aşkta şanslısınız. Bir buluşma, tanışma, bir araya gelerek keyifli bir zaman geçirmek mümkün. Bir haber alırsınız, bu sizi mutlu eder. Bir gelişme olur, umudunuz artar. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 02:34 Güneş-Mars görünümü, işlerimizi yoluna koymak heves ve arzumuzdur. İş temposu zorlayıcı olsa da, pratik hareket etmek mümkün. En öncelikli olana odaklanalım. Başkalarıyla uyumlu çalışmak isteyeceğiz. İnsanlardan anlayış görmek isteyeceğiz. Bir şeyler sizi baskı altına alıyorsa, bugün kısa molalar veriniz. Devamını okumak için tıklayınız
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