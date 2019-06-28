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Günlük burç yorumları 28 Haziran Cuma - Ay ve Uranüs temasında sürprisz gelişmeler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 09:01 | Son Güncelleme

Burcunuzda sizi neler bekliyor? 28 Haziran Cuma için günlük burç yorumları ile Haziran ayı burç yorumları yayında. Ay ve Uranüs'ün temasta olduğu bu gün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 24 -30 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları 28 Haziran Cuma - Ay ve Uranüs temasında sürprisz gelişmeler!

28 Haziran Cuma günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay ve Uranüs'ün temasta olduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 -30 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 Haziran

Koç Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün boyunca Boğa burcunda hareket ediyor. Günün geneli sizler için pozitif geçecektir. Özellikle finansal anlamda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay ve Uranüs kavuşumuyla birlikte sürpriz bir para elinize geçebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında sizlerin burcunda ilerlemeye devam ediyor. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz. Pozitif haberler alabilirsiniz. Ay’ın Uranüs ile kavuştuğu gün içinde sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu gönül ilişkinizde de olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Sizler için enerjisi düşük bir gün olsa da her zamanki gibi kendinizi kapatacağınız bir gün olmayacak. Ay’ın Uranüs kavuşması sayesinde geçmişteki birinden sürpriz bir haber alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay, Boğa burcundaki hareketine devam ediyor. Günün genelinde şansınız açık olacaktır. Uyandığınızdan itibaren bu güzel enerjiyi hissedeceksiniz. Ay-Uranüs kavuşumuyla beraber hiç aklınızda olmayan bir konuyla ilgili çok güzel sürpriz haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Ay, Boğa burcunda hareket ediyor. Sizler günün büyük kısmında kariyer hayatınıza vakit ayırabilirsiniz. Bu sefer ise güzel gelişmeler sizleri bekliyor. Ay ve Uranüs kavuşumunun yaşandığı gün içinde, sürpriz bir kariyer fırsatı kapınızı çalabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Pozitif başlangıçlar yapacağınız bir gündesiniz. Bazılarınız zihnini boşaltmak için ufak seyahatlere çıkmayı tercih edebilir. Ay ve Uranüs’ün kavuşmasıyla, bugün sizi çok mutlu edecek sürpriz haberler alabilirsiniz. Bu akademik konularınızla da ilgili olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Maddiyatınıza yöneleceğiniz bir gündesiniz. Bugün özellikle olumlu gelişmeler önünüze çıkabilir. Borçlarınızı kapatmak için Ay-Uranüs olumlu görünümü sayesinde sürpriz bir maddi destek görebilirsiniz. Miras konunuz varsa da bu beklenmedik güzel durum yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Evlilik ve ilişki hayatınızda güzel bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün hiç beklemediğiniz anda Ay ve Uranüs kavuşumunun yaşanmasıyla partnerinizden sürpriz bir davranış görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Bugüne başladığınızda Ay, Boğa burcundaki hareketini sürdürüyor. Güzel etkiler aldığınız bugün içerisinde ofis hayatınızda mutlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle terfi bekliyorsanız bugün Ay-Uranüs kavuşumunun da aktif olmasıyla sürpriz bir haber alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Aşk hayatınızda bugün tamamen olumlu etkiler altındasınız. İlişkinizde tutkulu bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Ay’ın Uranüs ile kavuştuğu bugün içinde sevdiğinizden sürprizlere hazırlıklı olun. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, bütün gün Boğa burcundaki seyrine devam ediyor. Evinizle ilgileneceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Yapmak istediğiniz değişiklikler için düğmeye basabilirsiniz. Ay ve Uranüs arasında gerçekleşen kavuşum sayesinde ailecek sevineceğiniz sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay, Boğa burcunda hareket ediyor. Enerjinizin bitmeyeceği bir gün yaşayabilirsiniz. İş hayatınızdaki iletişim kurma becerileriniz sayesinde güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ay-Uranüs kavuşumu sayesinde de eğitim hayatınızda beklendiğinizden güzel sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

24-30 Haziran haftalık burç yorumları24-30 Haziran haftalık burç yorumları
2019 Haziran ayı burç yorumları2019 Haziran ayı burç yorumları
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
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