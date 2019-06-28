Günlük burç yorumları 28 Haziran Cuma - Ay ve Uranüs temasında sürprisz gelişmeler!

28 Haziran Cuma günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay ve Uranüs'ün temasta olduğu bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 -30 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 Haziran Koç Günlük Burç Yorumu

Ay, tüm gün boyunca Boğa burcunda hareket ediyor. Günün geneli sizler için pozitif geçecektir. Özellikle finansal anlamda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay ve Uranüs kavuşumuyla birlikte sürpriz bir para elinize geçebilir. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay, günün tamamında sizlerin burcunda ilerlemeye devam ediyor. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz. Pozitif haberler alabilirsiniz. Ay’ın Uranüs ile kavuştuğu gün içinde sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu gönül ilişkinizde de olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay, Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Sizler için enerjisi düşük bir gün olsa da her zamanki gibi kendinizi kapatacağınız bir gün olmayacak. Ay’ın Uranüs kavuşması sayesinde geçmişteki birinden sürpriz bir haber alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay, Boğa burcundaki hareketine devam ediyor. Günün genelinde şansınız açık olacaktır. Uyandığınızdan itibaren bu güzel enerjiyi hissedeceksiniz. Ay-Uranüs kavuşumuyla beraber hiç aklınızda olmayan bir konuyla ilgili çok güzel sürpriz haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde Ay, Boğa burcunda hareket ediyor. Sizler günün büyük kısmında kariyer hayatınıza vakit ayırabilirsiniz. Bu sefer ise güzel gelişmeler sizleri bekliyor. Ay ve Uranüs kavuşumunun yaşandığı gün içinde, sürpriz bir kariyer fırsatı kapınızı çalabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Pozitif başlangıçlar yapacağınız bir gündesiniz. Bazılarınız zihnini boşaltmak için ufak seyahatlere çıkmayı tercih edebilir. Ay ve Uranüs’ün kavuşmasıyla, bugün sizi çok mutlu edecek sürpriz haberler alabilirsiniz. Bu akademik konularınızla da ilgili olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Maddiyatınıza yöneleceğiniz bir gündesiniz. Bugün özellikle olumlu gelişmeler önünüze çıkabilir. Borçlarınızı kapatmak için Ay-Uranüs olumlu görünümü sayesinde sürpriz bir maddi destek görebilirsiniz. Miras konunuz varsa da bu beklenmedik güzel durum yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Evlilik ve ilişki hayatınızda güzel bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün hiç beklemediğiniz anda Ay ve Uranüs kavuşumunun yaşanmasıyla partnerinizden sürpriz bir davranış görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Bugüne başladığınızda Ay, Boğa burcundaki hareketini sürdürüyor. Güzel etkiler aldığınız bugün içerisinde ofis hayatınızda mutlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle terfi bekliyorsanız bugün Ay-Uranüs kavuşumunun da aktif olmasıyla sürpriz bir haber alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Aşk hayatınızda bugün tamamen olumlu etkiler altındasınız. İlişkinizde tutkulu bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Ay’ın Uranüs ile kavuştuğu bugün içinde sevdiğinizden sürprizlere hazırlıklı olun. Devamını okumak için tıklayınız