Günlük burç yorumları: 28 Kasım Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

28 Kasım Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 00:30 Mars-Satürn görünümü, bir güç, bir destek, bir direnç etkisi olup, kararlılık, azim ve sabırla her türlü güçlüğün üstesinden gelineceğini işaret ediyor. İdeallerine sahip çık ve yolunda ilerle diyerek bize fırsatlar tanıyor. Her şeyde sende gizli, eğer istersen kimse seni yolundan döndüremez diyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 00:30 Mars-Satürn görünümü, size destek sunan, fırsatlar getiren, kolaylıklar tanıyan bir enerji etkinliği olup, azim ve kararlılıkla her işinizde başarılı olacağınızı işaret ediyor. Girişim, insanlarla kurulan olumlu bağlantılar size yollar açıyor. Çabanız karşılıksız kalmayacaktır. Siz kendinize ve hayatın size sunacaklarını gönülden inanın ve hedefinizden şaşmayın. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 00:30 Mars-Satürn görünüm etkisinde işimizden ilişkilerimize kadar her konuda faydalar, iyilikler, güzellikler görmek istiyoruz. Zorluklar karşısında dayanıklı olmaya gayret ediyoruz. Tek isteğimiz, başarılı olmak, kimseye muhtaç olmadan ayakta durabilmek. Bu görünüm sayesinde hedefe yönelik hareket edeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 00:30 Mars-Satürn görünümü, ilişkileri güçlendiricidir. Sorumluluk duygusu çiftler arasında etkilidir. Bağlılık yüksektir. İlerisi adına önemli ve ciddi kararların alınmasını sağlar. Sorunlar uygun çözüm bulunarak ortadan kaldırılır. Evlenmek, nişanlanmak, iş ortaklığında bulunmak gibi hayati konular gözden geçirilir ve uygun bir zaman tespit edilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 00:30 Mars-Satürn görünümü, başkalarına ihtiyaç duymadan işlerimizi halletmek arzumuzu vurguluyor. Bu bizim hoşumuza gitmese de, bugünlerde sabırlı olmak zorundayız. Enerjimiz aslında gayet olumlu. Zaman olgusu bizi zorluyor. Finansal konular başta olmak üzere çalışma hayatımızla ilgili meseleler önceliğimiz olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 00:30 Mars-Satürn görünümü, ilişkileri güçlendiren, bağlayıcı bir etki olup, ciddi kararların işaretçisidir. Hedefe yönelik hareket edilir. Gelir geçer aşkları evliliğe dönüştürür. Güven duygunuzu yükseltir. Kontrollü ve sabırlı şekilde ilerlemenin, sorumluluk almanın göstergesidir. İnandığımız bir yola, ilişkiye, işe gönül vermenin, başarmanın işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 00:30 Mars-Satürn görünümü, biraz baş ağrısı yapabilir. Sağlığımıza dikkat edelim. Önemli işlerimizi iyi takip etmeliyiz. Stresten uzak durmaya çalışalım. Aile üyelerimizden birinin sağlık durumuyla yakından ilgilenebiliriz. İşlerimizi ciddiyetle yapacağız. Gereksiz zaman kaybına uğramamak için, önümüzdeki iki gün boyunca öncelikli işlerimize ağırlık verelim. Ailemize sevgiyle, empatide bulunarak, birlik beraberlik olgusuyla yaklaşalım. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 00:30 Mars-Satürn görünümü, aşk olgusunu güçlendirici, çiftleri birbirine bağlayıcı ve ortak hedef belirleyici bir enerjidir. Ciddiyet ve sorumluluğun göstergesidir. Hiçbir şey hafife alınmaz, bilakis önemsenir. Bağlılık yoğundur. Yakınlarınızla ilgili konularda önemli kararlar verilir. Toplantı, buluşma, görüşmelerin göstergesidir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 00:30 Mars-Satürn görünümü, evimiz-ailemiz ve sırlarımızı koruma arzumuzu işaret ediyor. Tüm kötülüklere karşılık mahrem alanımızı savunuruz. Aile birliği ve dirliğinin önemini biliriz. Maddi-manevi değerlerimize düşkün oluruz. Hedef belirleriz, niyetimizi güzel eyleriz ve dileğimizin gerçekleşeceğine inanırız. Hassasız ama yılmak yok bunun da farkındayız. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 00:30 Mars-Satürn görünümü, hedefe yönelik kararlı ve sabırlı şekilde ilerlemenin, başarmanın ve zamanı gayet olumlu şeklide kullanmanın işaretçisidir. Ne istediğini bilmenin, sorumluluk almanın göstergesi olan bu görünüm, önümüzdeki iki gün boyunca sizi destekleyici ve güçlendiricidir. İş girişimi, plan ve projeler, toplantılar olumlu yönde geçer. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 00:30 Mars-Satürn görünümü, parasal konularda daha dikkatli davranmanın ve hesabı bilmenin önemini vurguluyor. Sizi zorlayan duygusal anlamda sıkıntı yaratan konuların başında para önemli bir yer işgal ediyor. Alıştığımız ortam ve şartlardan uzaklaşmak istemiyoruz. Sizi bir şeyler durduruyor, yoruyor olabilir. Ancak bu görünüm sayesinde cesaretiniz yükselir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 00:30 Mars-Satürn görünümü, size hedefinizi gerçekleştirme cesareti ve inancı kazandırıyor. Çevrenizle olan bağlantılarınız, işinize verdiğiniz önem, kararlılık ve sabrınız başkalarının gözünde sizi güçlü kılıyor. Bu görünüm dirençli bir şekilde zorlukların üstesinden gelmenizi ve ideallerinize sıkı sıkıya sarılmanızı sağlayacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
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