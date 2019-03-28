Günlük burç yorumları 28 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

28 Mart Perşembe yani yeni haftanın üçüncü günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 25 - 31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 MART Koç Günlük Burç Yorumu Günün tamamında Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Bugün kariyer hayatınızla ve geleceğinizle ilgili konular öne çıkabilir. Ay-Güneş sert açısının etkisiyle çalışma hayatınızda tepkilerinize hakim olmakta zorlanabilirsiniz. Sonrasında Ay’ın güzel kontakları sayesinde daha uyumlu bir gün geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay Oğlak burcunda hareketine devam ediyor. Seyahat planları yapmaya başlayanlar olabilir. Belki hafta sonu belki gelecek için bugün vaktinizi tatil planları yapmaya ayırabilirsiniz. Pozitif enerjili bir günde olmanıza rağmen gün içerisinde Ay-Güneş kontağıyla zaman zaman gergin olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Bugün Ay Oğlak burcunda hareket ediyor. Maddi konularınız ön plana çıkabilir. Borçlarınızı kapatmak için harekete geçebilirsiniz. Ay ve Güneş arasındaki sert etkiyle beraber finansal işlemlerinizde aksilikler olabilir. Riskli işlerden de uzak durmanız gereken bir zaman dilimindesiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Gün boyunca Ay Oğlak burcundaki hareketine devam ediyor. Bugün ilişki ve evlilik hayatınıza önem verebilirsiniz. Ay’ın Güneş ile yaptığı sert açıyla istemeden de olsa gün içerisinde partnerinize karşı kırıcı olabilirsiniz. Devamında günün bu etkisini unutturacak romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Ay’ın tüm gün Oğlak burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Bugün çalışma ortamınız, sağlığınız gündemde olabilir. Ay ve Güneş arasındaki sert etkiyle günün genelinde sağlık problemleriniz baş gösterebilir. Çalıştığınız ortamda da zaman zaman gergin hissedebilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa ona da dikkat etmeniz gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Ay gün boyunca Oğlak burcunda hareketini sürdürüyor. Sizler için bugün aşk hayatınız ve çocuğunuz ile ilgili konular önem kazanabilir. Ay-Güneş arasındaki zorlu etkiyle sevdiğiniz kişiye karşı sert tepkiler verebilirsiniz. Aynı durumu çocuğunuzla aranızda olan ilişkide de görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Günün genelinde Ay Oğlak burcundaki hareketini sürdürmeye devam ediyor. Aile ve ev hayatınızla ilgili durumlara vakit ayırabilirsiniz. Eğer ki iş ve aile arasında ibre iş hayatınıza kaymışsa, yakınlarınızdan sitem duyabilirsiniz. Ay-Güneş gergin açısıyla da aile bireyleri arasında tansiyonun yükseleceği tartışmalar olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Ay’ın Oğlak burcunda hareket ettiği bir güne başlıyorsunuz. Günün genelinde iletişim yönünüz aktif olabilir. Hem iş hem eğitim hayatınızda oldukça enerji harcayabilirsiniz. Karşı tarafa bazen laf anlatmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle gün içinde Ay-Güneş zorlu açısıyla bilerek veya bilmeyerek karşı tarafın kalbini kırabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Bugün Ay Oğlak burcundaki hareketine devam ediyor olacak. Sizler geliriniz, maddi durumunuz, yatırımlarınız ile ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Bugün finansal konularınızda harekete geçecekseniz dikkatli olmalısınız. Ay-Güneş arasındaki sert etkiyle birlikte maddi konulardaki bazı yanlışlıklar sizi gerebilir. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Günün tamamında Ay sizlerin burcunda hareket ediyor. Kendinize ayırdığınız bir gün geçirebilirsiniz. Bazen en iyi arkadaşın kendiniz olduğunu görebilirsiniz. Fakat Ay ve Güneş arasındaki zorlu etkiler sebebiyle partnerinize karşı ani çıkışlar yapabilirsiniz. Aranızda bir sorun oluşursa o alttan almıyorsa siz daha ılımlı yaklaşmayı deneyin. Devamını okumak için tıklayınız