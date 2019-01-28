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Günlük burç yorumları 28 Ocak Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 09:19 | Son Güncelleme

27 Ocak Pazar günü günlük burç yorumları yayında. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 28 Ocak Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

28 Ocak Pazartesi günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Ocak ayının son haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 OCAK

Koç Günlük Burç Yorumu

Günün çoğunluğunda ekonomik koşullarınıza vakit ayıracaksınız. Eşinizden veya yakınlarınızdan maddi destek alabilirsiniz. Miras konunuz varsa bugün beklediğinizden daha yüksek bir miktarın size kaldığını öğrenebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Bugün duygusal tarafınızın ağır bastığı bir zaman dilimindesiniz. Sevdiğiniz kişiye vaktinizi harcayabilirsiniz. Eşiniz ya da sevgiliniz romantik sürprizler yapabilir. Birbirinize olan sevginizin değerini daha fazla anlayacağınız bir gündesiniz. Mantığınızı değil, kalbinizi dinleyeceğiniz bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

İşinizde tempolu bir güne başlıyorsunuz. Ofiste çalıştığınız kişilerin sanki sizden bir şeyler sakladığı fikrine kapılabilirsiniz. Bugün içinizdeki şüpheler işinize odaklanmanızı zorlaştırabilir. Sağlığınızın daha güçlü olduğunu hissedebilirsiniz. Fakat hemen düzeldiğinizi düşünüp kendinizi yorarsanız rahatsızlığınız nüks edebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Güne şanslı başlayan burçlardan birisiniz. Bugün istediğiniz, hedeflediğiniz şeyleri elde edebilirsiniz. Aşk hayatınızda da şansınız çok açık. Sevdiğiniz kişinin size karşı boş olmadığını öğrenebilirsiniz. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Sadece duygularınızı daha fazla belli etmeye çalışın. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Evinizle ilgili konulara yoğunlaşabileceğiniz bir gündesiniz. Bir ev değişikliği düşünüyorsanız bugün hayal ettiğiniz evi bulabilirsiniz. Kontrat veya sözleşme imzalamak için pozitif bir gündesiniz. Maddi durumunuz beklentiniz doğrultusunda olumlu şekilde artabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Bugün iletişim trafiğiniz yoğun olabilir. Özellikle çalışıyorsanız bu durum biraz daha karmaşık bir hale dönebilir. Toplantılar, telefonlar vaktinizi alabilir. Eşinizle veya sevgilinizle duygusal olacağınız bir gündesiniz. Aranızdak bağın daha güçlendiği durumlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Bugün beklediğiniz paralar hesabınıza yatabilir. Ummadığınız bir maddi gelişme hayallerinizdeki planları eyleme dökmek için size fırsat verebilir. Bu para belki unuttuğunuz ya da tahmin etmediğiniz bir tutar olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Güne pozitif ve enerjik başlıyorsunuz. 6. hissinizin kuvvetli olduğu bir gündesiniz. İçinize doğan şeyler, aklınızdan geçen kişiler hepsi tek tek önünüze çıkabilir. Rüyalarınız haberci olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Güne başladığınızda aklınızda çözemediğiniz, şüphe duyduğunuz konular olabilir. Bu bir aşk meselesi de olabilir. Sanki bir şeylerin içinize sinmediğini düşünebilirsiniz. Aklınızdaki şüpheci düşünceler enerjinizi yok yere düşürebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Boşlukta ilerleyen Ay, 10:30 itibariyle Akrep burcuna geçiyor. Bu saat dilimine kadar kariyerinizle ilgili kararlar almakta zorlanabilirsiniz. İşinizle ilgili bir durum kararsız kalmanıza neden olabilir. 10:30 sonrası enerjiniz düzeliyor. Sosyal yönünüzün ortaya çıkacağı bir gündesiniz. Evde oturmak istemeyeceğiniz bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Günün büyük çoğunluğunda kariyerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Bugün yöneticinizle konuşmak için güzel bir gün. Memnun olmadığınızı ya da beklentilerinizi karşılamadığını düşündüğünüz şeyleri söylediğinizde pozitif neticeler alabilirsiniz. Yaptığınız işlerle insanların takdirini kazanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Mutlu bir güne merhaba diyorsunuz. Hayaliniz olan bir konunun bugün gerçek olduğunu görebilirsiniz. Şansınız açık, kendinizi geri planda tutmayın. Yurt dışı veya eğitim başvurularınız varsa bugün olumlu sonuçlanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

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