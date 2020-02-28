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Günlük burç yorumları 28 Şubat Cuma - Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 11:01 | Son Güncelleme

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? 28 Şubat Cuma için günlük burç yorumları yayında. Ay'ın Boğa burcuna geçiş yaptığı bugün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları...

Günlük burç yorumları 28 Şubat Cuma - Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor

28 Şubat Cuma günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Boğa burcuna geçiş yaptığı ve Uranüs ile kesişeceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 ŞUBAT

Koç Günlük Burç Yorumu
Bugün kendinizde bir değişiklik fark edebilirsiniz. Dış benliğinizdeki bu değişiklik içinizdeki değişimlerden kaynaklanıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgilinizle yapacağınız bir konuşma derin duygularınızın sona ermesine neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Belki de derinlemesine araştırma içeren oldukça yoğun bir iş, bugün zamanınızın çoğunu alabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün sevgilinizle romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Partneriniz bu duruma biraz şaşırmış olabilir ancak oldukça mutlu olacağını unutmayın. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Mal varlığınız arttıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getirebilirsiniz. İsteklerinizi başarma konusunda epey kararlısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün grup etkinliklerine katılabilir eski arkadaşınızla karşılaşabilirsiniz. Aranızda duygusal bir bağ gelişebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Belki de modern teknolojiyi içeren bir tür yeni yaratıcı proje, kariyerinizi yeni bir yöne getirebilir. Bu, umduğunuz bir mola olabilir ve bu konuda çok heyecanlısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Zihniniz ve bedeniniz son derece formda ve neye elinizi atsanız başaracağınızı hissediyorsunuz. Bu enerjiyi, uzun süredir aklınızda olan bir projeyi başlatmak için kullanın. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Yakında beklenmedik bir nakit girişiyle ilgili haberleri alabilirsiniz. Ciddi bir sınavdan geçeceksiniz. Kendinize ve kabiliyetlerinize güvenin. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bugün kendinizi yorgun ve sıkılmış hissedebilirsiniz. İşkolik olmanıza rağmen bugünü yatakta geçirmek isteyebilirsiniz. Enerjinizi yeniden kazanmak için biraz mola verin. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Bu sıralar özel bir güç ve dayanıklılık frekansı yaydığınızdan, insanlar yardım ve destek konusunda sizden yardım alabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Bugün dedikodular yanlış anlamalar yüzünden zor bir gün geçirebilirsiniz. Bu, işteki meslektaşlarınız arasında çok fazla gereksiz rahatsızlığa neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

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