Günlük burç yorumları: 29 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

29 Ekim Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 EKİM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 02:27 Ay-Yengeç burcu seyri, Ailevi meseleler, duygusal sorunlar sizi düşündürebilir. Belirsizliklerin bir türlü aydınlanmadığı, ortak bir noktanın bir türlü tespit edilemediği durumlara çareler bulmaya çalışabilirsiniz. Gönlünüz değerli kilitli sandık gibidir. Bunu açabilecek kişinin, hakikaten anlayışlı, vicdanlı, kıymet bilen bir insan olması gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 02:27 itibariyle etkili Ay-Yengeç seyrinde, duygularınızı söze dökmek, barış ve adalet duygusu içinde her şeyi ele almak, yuvanızdaki emniyet duygusunun güçlendiğini hissetmek size oldukça hoş gelebilir. Güvendiğiniz kişilerle dertleşebilir, neşeli, esprili ve çocuksu hallerinizle dikkat çekebilir, neşenizle göz doldurabilirsiniz. Annelik veya babalık duygunuz bir hayli yüksektir. Sevdiklerinizi sahiplenirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 02:27 Ay-Yengeç geçişinde, insanlarla aranıza mesafe koyabilir, duygularınızı belli etmezsiniz. Hiç bir şeyi beğenmez, kendinizce eleştirir ve daha mükemmel şeylere layık olduğunuzu düşünebilirsiniz. Parasal konularda bir hayli önemlidir. Mali durumunuza göre moraliniz yüksek veya düşük olabilir. Sizin için güvence bilhassa önem taşır. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 02:27 itibariyle Ay-burcunuzda ilerleyecek. Her şeyi etraflıca düşünerek, dürüstçe ele almak isteğinizi yükselticidir. Sevdiklerinize karşı bir hayli ilgili davranırsınız. Duyarlı yüreğiniz, etrafınızda olan her şeyi hissetmenizi sağlar. Huzur, güvence, aile, sevilmek gibi olgular bugün baş tacınızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Saat 02:27 itibariyle etkili olacak Ay-Yengeç burcu seyri, duyarlılığın yükselişidir. Aileniz, sevdiğiniz kişi, değer verdiğiniz insanların önemi üzerinde düşünürsünüz. Hassassınız. İlgi beklersiniz. Sıkıntılarınızı kimseye anlatmazsınız. Dinlenmek, güven duyduğunuz insanlarla bir arada olmak rahatlatıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 02:27 itibariyle Yengeç burcunda ilerleyecek Ay etkisinde, eski dostlar, geçmişte yaşanan güzellikler, sevdiğiniz ancak yanınızda olmayan kişileri anarsınız. Onları özlersiniz. Geleceğinizi güvence altına alabilmeniz ve dilediğiniz gibi bir yaşam kurabilmek sizin için önemlidir. Haksız, kaba, düşüncesiz davranan kişilere, vefasız insanlara içten içe kızarsınız. Moralinizi yükselten, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan ortamda bulunmayı tercih edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 02:27 Ay-Yengeç burcu seyir etkinliğinde, partnerinizin ilgi ve sevgisiyle sizi sarmalaması ve ne kadar değerli olduğunuzu hissettirmesi lazımdır. Ancak o zaman kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız