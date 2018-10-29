HABER

Günlük burç yorumları: 29 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 07:38 | Son Güncelleme

29 Ekim Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve son haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 29 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

29 Ekim Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Ekim ayının son haftasının burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 02:27 Ay-Yengeç burcu seyri, Ailevi meseleler, duygusal sorunlar sizi düşündürebilir. Belirsizliklerin bir türlü aydınlanmadığı, ortak bir noktanın bir türlü tespit edilemediği durumlara çareler bulmaya çalışabilirsiniz. Gönlünüz değerli kilitli sandık gibidir. Bunu açabilecek kişinin, hakikaten anlayışlı, vicdanlı, kıymet bilen bir insan olması gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 02:27 itibariyle etkili Ay-Yengeç seyrinde, duygularınızı söze dökmek, barış ve adalet duygusu içinde her şeyi ele almak, yuvanızdaki emniyet duygusunun güçlendiğini hissetmek size oldukça hoş gelebilir. Güvendiğiniz kişilerle dertleşebilir, neşeli, esprili ve çocuksu hallerinizle dikkat çekebilir, neşenizle göz doldurabilirsiniz. Annelik veya babalık duygunuz bir hayli yüksektir. Sevdiklerinizi sahiplenirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 02:27 Ay-Yengeç geçişinde, insanlarla aranıza mesafe koyabilir, duygularınızı belli etmezsiniz. Hiç bir şeyi beğenmez, kendinizce eleştirir ve daha mükemmel şeylere layık olduğunuzu düşünebilirsiniz. Parasal konularda bir hayli önemlidir. Mali durumunuza göre moraliniz yüksek veya düşük olabilir. Sizin için güvence bilhassa önem taşır. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 02:27 itibariyle Ay-burcunuzda ilerleyecek. Her şeyi etraflıca düşünerek, dürüstçe ele almak isteğinizi yükselticidir. Sevdiklerinize karşı bir hayli ilgili davranırsınız. Duyarlı yüreğiniz, etrafınızda olan her şeyi hissetmenizi sağlar. Huzur, güvence, aile, sevilmek gibi olgular bugün baş tacınızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 02:27 itibariyle etkili olacak Ay-Yengeç burcu seyri, duyarlılığın yükselişidir. Aileniz, sevdiğiniz kişi, değer verdiğiniz insanların önemi üzerinde düşünürsünüz. Hassassınız. İlgi beklersiniz. Sıkıntılarınızı kimseye anlatmazsınız. Dinlenmek, güven duyduğunuz insanlarla bir arada olmak rahatlatıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 02:27 itibariyle Yengeç burcunda ilerleyecek Ay etkisinde, eski dostlar, geçmişte yaşanan güzellikler, sevdiğiniz ancak yanınızda olmayan kişileri anarsınız. Onları özlersiniz. Geleceğinizi güvence altına alabilmeniz ve dilediğiniz gibi bir yaşam kurabilmek sizin için önemlidir. Haksız, kaba, düşüncesiz davranan kişilere, vefasız insanlara içten içe kızarsınız. Moralinizi yükselten, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan ortamda bulunmayı tercih edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 02:27 Ay-Yengeç burcu seyir etkinliğinde, partnerinizin ilgi ve sevgisiyle sizi sarmalaması ve ne kadar değerli olduğunuzu hissettirmesi lazımdır. Ancak o zaman kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 02:27 Ay-Yengeç burcu seyir etkinliğinde ilişkinizi düzene koymak veya gerçek manada sizi sevecek biriyle karşılaşmak istersiniz. Aileniz, dostlarınız, eskide yaşanmış anılarınız, bugün gözlerinizin önünden geçer. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 02:27 Ay-Yengeç burcu geçişiyle, duygularınız ön plandadır. Her şeyi güzel ve olumlu yönden görmek isteğiniz yükselir. Huzurunuz kaçmaması için, sorunları kendi yöntemlerinizle çözümlemeye kalkışabilirsiniz. Güven duymak istersiniz. Şüpheler, baskılar, belirsizlikler hoşunuza gitmez. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 02:27 itibariyle karşıt burcunuz Yengeçte ilerleyecek Ay, güven, sadakat, huzur, sahiplenilmek gibi olgular başınızın tacı olacaktır. Rahatsızlık veren her konuyu yakın bulduğunuz anne veya babanızla veya sevdiğiniz kişiyle paylaşmanız rahatlatıcı olabilir. Lütfen içinize atmayınız. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 02:27 Ay-Yengeç burcu geçişi, bizi hassaslaştırıyor, kabuğumuza çekiyor ve düşündürüyor. Sahip olduğumuz her şey bizi mutlu ediyor mu, yoksa rahatsızlık mı veriyor. Ailemiz ve kendi arzularımız. Hangisi değerli, hangisi bizi daha çok temsil ediyor? Bunlar üzerinde duracağız. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 02:27 itibariyle etkili Ay-Yengeç geçişi, aşk konusunda veya aşkla ilgili tüm meselelerde ve çocuklarımız varsa onlarla ilgili konularda hassasiyetimizi vurgular. Aslında isteğiniz son derece basit bir şey. Size karşı gayet anlayışlı ve güvenilir olunmasını istiyorsunuz. Çünkü dürüstlük sizin için önemli olduğundan karşınızdaki insanın kendisi gibi davranmadıkça, açık olmadıkça şansı olmayacağını bilmesi gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız

22 - 31 Ekim haftalık burç yorumları22 - 31 Ekim haftalık burç yorumları
2018 Ekim ayı aylık burç yorumları2018 Ekim ayı aylık burç yorumları
2018 Kasım ayı aylık burç yorumları2018 Kasım ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi açıkladı! Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi açıkladı! Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl?

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pembe Köşk'te sergilenen 'Cumhuriyet haritası' göz kamaştırıyor!

Pembe Köşk'te sergilenen 'Cumhuriyet haritası' göz kamaştırıyor!

Muğla Dalaman'da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Muğla Dalaman'da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Mahalleli suç üstü yakaladı! Ellerine poşet eldiven bile geçirmiş

Mahalleli suç üstü yakaladı! Ellerine poşet eldiven bile geçirmiş

İzmirlililer soluksuz izledi! 6 bin kişilik zeybek gösterisi!

İzmirlililer soluksuz izledi! 6 bin kişilik zeybek gösterisi!

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme! Suudi Başsavcısı İstanbul'a geldi

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme! Suudi Başsavcısı İstanbul'a geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.