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Günlük burç yorumları: 29 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 07:56 | Son Güncelleme

29 Eylül Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 24-30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 29 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

29 Eylül Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 24 - 30 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, Saat 01:36-16:26 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Size tavsiyem ihtiyaçlarınızı elinizdeki miktara göre uygun bir şekilde halletmeye çalışmanızdır. Buna uyulmadığı takdirde, tahmininizden daha fazla para harcayabilirsiniz. Genel olarak boşluk etkisi altında, istekler yerine gelmediğinde, içsel bir öfke hali oluşabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, Saat 01:36-16:26 arasındaki Ay-Boşluk etkisi altında, eviniz, aileniz ve güvenceniz gayet önemlidir. Yanlış anlaşılmalar gayet doğaldır. Mademki bunun farkındasınız, şimdiden kendinizi ayarlayınız. Çevrenizdekilerin, sizi bir kurtarıcı gibi görmesi üstünüzde baskı oluşturabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, Saat 01:36-16:26 arasında Ay-Boşluk süresi, haberleşme yolculuk ve işlerinizde aceleci olmayın. Hayati bir karar almamanız gerekir. İstismar edildiğinizi düşündüğünüz mevzularda fevri davranabilirsiniz. İyi niyetin de bir sınırı olması gerektiğini biliniz. Özellikle içinde bulunduğunuz durum konusunda birilerinin sürekli olarak akıl vermeye kalkışmaları ve bunu söyleyen kişilerin ise, doğru düzgün bir yaşantıları olmadığı halde sütten çıkmış ak kaşık gibi davranmalarına tahammül göstermeniz zordur. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, Saat 01:36-16:26 arasında uzun sürece Ay-Boşluk etkisindeyiz. Hangi konuda olursa olsun önümüze ardımıza bakacağız. İstemeden de olsa, bazı kişilerle aranızda anlaşmazlık çıkması mümkündür. Bu nedenle maddi ve manevi anlamda güvenliğimize özen gösterelim. Bilmediğimiz meseleler üzerinde inatlaşmayalım. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, Saat 01:36-16:26 arasında Ay-Boşluk etkisi, dikkatli olmayı gerektiriyor. Sıkıntı yaratabilecek en önemli sorun, kafanızın içindekileri uygulama olanağı bulamamanızdır. Bu süre içinde anlayışlı olmak ve mümkün olduğunca şartlara ayak uydurmak, esnek düşünmeye çalışmak en doğrusudur. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, Saat 01:36-16:26 arasındaki boşluk süresince ani bir karar değiştirmek veya uygulamaya kalkmak sonuç vermediği gibi durumların iyice içinden çıkılmaz hale gelmesine neden olabilir. Dikkat etmeniz gereken nokta, moralinizi güçlü tutmak ve günü kendi akışı içinde değerlendirmektir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, Saat 01:36-16:26 arasındaki Ay-boşluk etkisinde parasal konularda gerçekçi olmak lazım. Başka insanlarla gerek duygusal gerekse her türlü alış verişinizde sizin düşüncelerinizle onlarınki arasında farklılıklar oluşabilir. Bu durumu, bir kriz gibi değerlendirmeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, Saat 01:36-16:26 arasında Ay-Boşluk sorumluluklar ağır gelir. İnsanlar sizi anlamamakta ısrar edebilirler. Üzerinizde kontrol kurabilirler. Hassasiyet yüksektir. Ancak elden geldiğince sakin olalım lütfen. Benim tavsiyem olabilecek her türlü duruma belirli bir ılımlılıkta yanaşmanız ve kendinizce mantıklı bir açıklamada bulunmanızdır. Ani karar vermeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, Saat 01:36-16:26 arasındaki Ay-Boşluk süresince kafanızı bir şeylere takarsınız. Başkalarıyla anlaşmak pek kolay olmaz. Problemleri çözmek zor olabilir. Dikkatli ve tedbirli olmak gerekir. Boşlukta yapılması gereken en olumlu hareket, rutin programı uygulamak, sıra dışı bir şeyler yerine gidişata ayak uydurmaktır. Yani akıntıya karşı yüzmenin pek bir faydası yoktur. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, Saat 01:36-16:26 arasında Ay-Boşluk süresince, aşk hayatınız, çocuklar ve önemli işlerin halledilmesi pek kolay olmaz. Beklemeniz gerekebilir. İnancınızın bu yolda size rehber olacağını bilerek ve sizden daha büyük bir gücün varlığına güvenerek moralinizi lütfen yüksek tutunuz. Günlük rutin programınızı kendi akışı içinde değerlendiriniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, Saat 01:36-16:26 arasındaki Ay-Boşluk etkisi ilişkinizle ilgili konularda çok daha dikkatli hareket etmenizi gerektirir. Yanlış anlaşılmalar veyahut bir takım terslikler yaşanması mümkündür. Boşluk süresince yapılması gereken, ayrıldığınız noktalar olsa dahi, keskin konuşmalardan, kararlardan, inatlaşmalardan kaçınmanızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 01:36-16:26 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Yakınlarınız veya iş hayatındaki insanlarla anlaşmak pek kolay gözükmüyor. Bu saatlerde güvendiğiniz insanlarla bir arada olmayı tercih edersiniz. Yeni tanıştığınız insanlar hakkında hemen bir fikir yürütmeyiniz. Çünkü yanlış değerlendirebilirsiniz. Öncelikle tanımaya çalışınız. Devamını okumak için tıklayınız

24-30 Eylül haftalık burç yorumları24-30 Eylül haftalık burç yorumları
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