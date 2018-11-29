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Günlük burç yorumları: 29 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 06:57 | Son Güncelleme

29 Kasım Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 29 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

29 Kasım Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 KASIM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Perşembe gününün ilk etkin enerjisi, saat 11:17 Ay-Venüs görünümüdür. İlginç, eğlenceli, heyecan verici her şeyin ilginizi çekebileceğini gösteriyor. Belki olayları derinlemesine incelemek istemeyebilirsiniz. Sizi ikna etmeye çalışan kişilere karşı gayet tedbirlisinizdir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Perşembe gününe saat 11:17 Ay-Venüs görünüm etkisinde adım atıyoruz. İş konularında ve maddi durumunuzla ilgili düşünmenizi sağlayıcıdır. İçinde bulunduğunuz şartları şöyle bir değerlendirmenizde yarar vardır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Perşembe günümüz, saat 11:17 Ay-Venüs görünüm etkisinde başlayacak. Yolumuzdaki tüm pürüzleri ayıklayabiliriz. Kafamız karışıksa, ne yönde ilerlememiz gerektiğini bilinçli bir şekilde tespit edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 11:17 Ay-Venüs görünümü, Perşembe gününün ilk etkin enerjisidir. Parasal konularda hesabı bilmenin önemini gösteriyor. Karşınıza çıkan fırsatlar iki yönlü gibi dursa da, siz gerekli düzenlemeleri yaptığınızda her şeyin altından kalkabilirsiniz. Bugünlerde artık, dağılmadan, yavaş ve akıllıca ilerlemekte yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Perşembe gününün ilk görünümü, saat 11:17 itibariyle Ay-Venüs arasında oluşacak. Duygularınızı kolaylıkla dışa yansıtabilirsiniz. Sevilme arzunuz nedeniyle, ilgi ve dikkatleri üzerinize toplayacak hareketlerde bulunabilirsiniz. Aşk, kendinizi ifade etme şekliniz olarak ön plandadır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Perşembe günümüz, saat 11:17 Ay-Venüs görünüm etkisinde başlıyor. Beğenilmek ve dikkat çekme arzumuzu yükselticidir. Özellikle sevdiklerinizi kanatlarınızın altına almak arzunuz ön plandadır. Elinizdekini paylaşarak, onların sorunlarıyla ilgilenerek yardımcı olmaya çalışırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Perşembe gününü saat 11:17 Ay-Venüs görünüm etkisinde karşılıyoruz. İsteklerinizi elde etmeniz anlamında size destek veriyor. Kendinize has havanızla çevrenizdeki herkesi etkileyebilme gücüne sahipsiniz. Konforlu, lüks ve seçkin güzelliklere sahip olmak veya böyle ortamlarda bulunmak isteğiniz bugün oldukça yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Perşembe gününün ilk görünümü, saat 11:17 itibariyle Ay-Venüs arasında oluşacak. Aşk hayatınızla ilgili konularda hakim olmamızı sağlar. Aşkı, aşk gibi yaşamaktan yana olursunuz. Öyle sorgulamak gibi bir niyetiniz olmaz. Seçkinliğe önem verirsiniz. Güzel sürprizler hoşunuza gider. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Perşembe gününün ilk etkili görünümü, saat 11:17 Ay-Venüs arasında gerçekleşecek. Kendinizi güçlü bir şekilde dışa yansıtabilmenizde size ışık olur. İster para isterse aşk anlamında olsun kendinizi şımartmak, mutlu etmek istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Perşembe gününün ilk görünümü, saat 11:17 itibariyle Ay-Venüs arasında oluşacak. Kazanmak adına girişimci olmamızı destekliyor. Amacımız ne ise ona göre iş tercihimizi yapalım. Ancak yukarıda da belirttiğim gibi, sadece biraz daha özenli davranalım. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Perşembe gününe saat 11:17 Ay-Venüs görünüm etkisinde adım atıyoruz. Birileriyle ortak hareket etmeniz gerekiyorsa, ister istemez yarar-zarar hesabınızı yapınız. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 11:17 Ay-Venüs görünüm Perşembe gününün ilk etkili görünümüdür. Huzurlu ve mutlu bir yaşama duyulan özlemin işaretçisidir. Bazen öyle insanlarla karşılaşıyor ve öyle garip durumlara şahit oluyoruz ki, biz miyiz yanlış başkaları mı hatalı anlayamıyoruz. Kime sorsan, ben doğruyum diyor. Devamını okumak için tıklayınız

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