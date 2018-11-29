Günlük burç yorumları: 29 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

29 Kasım Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 19-30 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 KASIM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Perşembe gününün ilk etkin enerjisi, saat 11:17 Ay-Venüs görünümüdür. İlginç, eğlenceli, heyecan verici her şeyin ilginizi çekebileceğini gösteriyor. Belki olayları derinlemesine incelemek istemeyebilirsiniz. Sizi ikna etmeye çalışan kişilere karşı gayet tedbirlisinizdir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Perşembe gününe saat 11:17 Ay-Venüs görünüm etkisinde adım atıyoruz. İş konularında ve maddi durumunuzla ilgili düşünmenizi sağlayıcıdır. İçinde bulunduğunuz şartları şöyle bir değerlendirmenizde yarar vardır. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Perşembe günümüz, saat 11:17 Ay-Venüs görünüm etkisinde başlayacak. Yolumuzdaki tüm pürüzleri ayıklayabiliriz. Kafamız karışıksa, ne yönde ilerlememiz gerektiğini bilinçli bir şekilde tespit edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 11:17 Ay-Venüs görünümü, Perşembe gününün ilk etkin enerjisidir. Parasal konularda hesabı bilmenin önemini gösteriyor. Karşınıza çıkan fırsatlar iki yönlü gibi dursa da, siz gerekli düzenlemeleri yaptığınızda her şeyin altından kalkabilirsiniz. Bugünlerde artık, dağılmadan, yavaş ve akıllıca ilerlemekte yarar var. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Perşembe gününün ilk görünümü, saat 11:17 itibariyle Ay-Venüs arasında oluşacak. Duygularınızı kolaylıkla dışa yansıtabilirsiniz. Sevilme arzunuz nedeniyle, ilgi ve dikkatleri üzerinize toplayacak hareketlerde bulunabilirsiniz. Aşk, kendinizi ifade etme şekliniz olarak ön plandadır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Perşembe günümüz, saat 11:17 Ay-Venüs görünüm etkisinde başlıyor. Beğenilmek ve dikkat çekme arzumuzu yükselticidir. Özellikle sevdiklerinizi kanatlarınızın altına almak arzunuz ön plandadır. Elinizdekini paylaşarak, onların sorunlarıyla ilgilenerek yardımcı olmaya çalışırsınız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Perşembe gününü saat 11:17 Ay-Venüs görünüm etkisinde karşılıyoruz. İsteklerinizi elde etmeniz anlamında size destek veriyor. Kendinize has havanızla çevrenizdeki herkesi etkileyebilme gücüne sahipsiniz. Konforlu, lüks ve seçkin güzelliklere sahip olmak veya böyle ortamlarda bulunmak isteğiniz bugün oldukça yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Perşembe gününün ilk görünümü, saat 11:17 itibariyle Ay-Venüs arasında oluşacak. Aşk hayatınızla ilgili konularda hakim olmamızı sağlar. Aşkı, aşk gibi yaşamaktan yana olursunuz. Öyle sorgulamak gibi bir niyetiniz olmaz. Seçkinliğe önem verirsiniz. Güzel sürprizler hoşunuza gider. Devamını okumak için tıklayınız